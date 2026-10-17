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Авто17 октября 2026 15:19

«Разумный» спорткар и петля круче Hot Wheels: что задумал Маск для Roadster

Маск сказал, что новый Roadster от Tesla будет обладать сознанием
Илья МАСЮК
Маск заявил, что новый Roadster от Tesla будет обладать сознанием

Маск заявил, что новый Roadster от Tesla будет обладать сознанием

Фото: REUTERS.

Руководитель Tesla Илон Маск сообщил, что электрический спорткар Roadster нового поколения будет оснащен сознанием и получит способность автономно исполнять рискованные маневры. Об этом предприниматель написал в одной из социальных сетей.

По словам Маска, владельцы смогут поручить Roadster выполнить в автоматическом режиме любой трюк, продемонстрированный на презентации модели, — именно наличие сознания сделает это возможным.

Кроме того, бизнесмен уточнил: на территории техасского офиса Tesla планируется возвести трек с петлей, которая, по его выражению, окажется «безумнее, чем у Hot Wheels». На этой трассе клиенты смогут провести тест-драйв Roadster.

Ранее стало известно, что американская Tesla презентовала новое поколение электрического спорткара Roadster. Благодаря особым двигателям на сжатом воздухе автомобиль способен на короткое время отрываться от земли и справляться с крутыми подъёмами.

Ранее сайт KP.RU писал о повышении прозрачности сделок, о способах снизить число нарушений, о новом китайском пикапе.