«Разумный» спорткар и петля круче Hot Wheels: что задумал Маск для Roadster

Маск заявил, что новый Roadster от Tesla будет обладать сознанием Фото: REUTERS.

Руководитель Tesla Илон Маск сообщил, что электрический спорткар Roadster нового поколения будет оснащен сознанием и получит способность автономно исполнять рискованные маневры. Об этом предприниматель написал в одной из социальных сетей.

По словам Маска, владельцы смогут поручить Roadster выполнить в автоматическом режиме любой трюк, продемонстрированный на презентации модели, — именно наличие сознания сделает это возможным.

Кроме того, бизнесмен уточнил: на территории техасского офиса Tesla планируется возвести трек с петлей, которая, по его выражению, окажется «безумнее, чем у Hot Wheels». На этой трассе клиенты смогут провести тест-драйв Roadster.

Ранее стало известно, что американская Tesla презентовала новое поколение электрического спорткара Roadster. Благодаря особым двигателям на сжатом воздухе автомобиль способен на короткое время отрываться от земли и справляться с крутыми подъёмами.

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