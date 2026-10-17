Зеленский завел старую пластинку про «встречу с Путиным на G20»

Зеленский продолжает утверждать, что он готов прилететь в Майами, даже незваным гостем Фото: REUTERS.

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский снова выбрал такую относительно новую форму общения с журналистами, как ответ на выбранные вопросы голосовыми сообщениями. Впрочем, она выглядит совершенно логичной, если учесть, что сказать ему, как стало известно из ответов, совершенно нечего. Во всяком случае, в том, что касается каких-то новых идей и инициатив.

Все его многочисленные заявления свелись к обычному традиционному «плачу», стенаниям и жалобам. Виноваты все — Россия с Путиным (за то, что бьют по Украине), Трамп с Америкой (за то, что не дают противоракеты к системам ПВО, не включают «Старлинки», ослабляют санкции против России и т.д.) и даже союзники — за то, что поддерживают его не так сильно, как ему хотелось бы, и недостаточно жалеют. При этом к Трампу и США у «просрочки» претензий даже чуть ли не больше, чем к России.

- Накануне россияне нанесли один из самых мощных ударов по украинской энергетике: были атакованы более 15 важных объектов электрогенерации и энергопередачи в разных регионах Украины, - пожаловался «просроченный» в своем ТГ-канале и принялся перечислять. - Наиболее сложная ситуация сложилась в Луцке, Ровно, Житомире, Виннице, Шепетовке, Славуте и Нетишине. Удары также были нанесены по энергетической инфраструктуре Харьковской области, Киевской области, Днепропетровской области и других областей.

Фото: REUTERS.

В общем, когда пальцы на руках у него закончились, он применил стандартную формулировку «и других областей». И, заметьте, куда-то делись все победные реляции, что все сбили, всех победили.

- В то время, когда россияне нанесли такой масштабный удар по нашей энергетике, в Америке, к сожалению, было принято решение полностью проигнорировать закон Линдси Грэма*, который должен был ввести действительно действенное давление на Россию ради прекращения этой войны. Этот закон мог – и еще может! – очень помочь. Но нужно, чтобы закон действительно работал, и каждый голос в поддержку этого имеет значение, - начал жаловаться «просрочка» уже на Трампа, которого на данный момент перестал считать своим союзником, явно рассчитывая на победу демократов на промежуточных выборах в Конгресс, после которых они смогу, как считает Зеленский, «прикрутить гайки» Трампу.

Там он еще много на что жаловался, в том числе и на «Старлинки», и на многое другое.

И казалось бы на этом разнывшийся «гнида» (определение Зеленского президентом Белоруссии) мог бы и закончить свой спич. Но его зачем-то потянуло на оптимизм. Он начал уверять всех, что вскоре вероятна его встреча с Путиным. С явным подтекстом, что по результатам этой встречи можно ждать чего-то хорошего.

- США работают над этим. У них есть предложение о трехсторонней встрече. Эта встреча может состояться в одной из стран Ближнего Востока. Соединенные Штаты Америки постоянно говорят об Эмиратах или Саудовской Аравии, - заявил «просроченный». - Далее, эта встреча может состояться в Соединённых Штатах Америки во время саммита G20. Но пока никакого подтверждения не было ни от России, ни, соответственно, от Соединённых Штатов Америки. Эта встреча может состояться и в одной из европейских стран. Я знаю, что европейцы начинают контактировать по этому поводу.

Но самое интересное заключается в том, что начиная с 2022-го «гнида» (тогда он еще не был «просрочкой»), постоянно педалирует тему встречи с Путиным на саммитах G20. На которой, дескать, все и должно решиться. Зеленский говорил об этом и в 22-м, и в 23-м, и в 24-м. То есть, и когда Зеленского приглашали на эти встречи, и когда он такого приглашения не получал.

Вот и сейчас, хочу признаться, что я, несмотря на все свои усилия, не нашел ни одного сообщения, что Зеленского пригласили на саммит G20, который пройдет в декабре в Майами, зато есть куча сообщений о том, что Россия приглашена, и что Трамп будет рад видеть на нем Путина. Но Зеленский и тут продолжает утверждать, что он готов прилететь в Майами, даже незваным гостем, если узнает, что Путин тоже там будет. Непонятно, на что «просрочка» надеется, его просто-напросто не допустят, что называется, «к телу». Особенно после того, как Путин буквально вчера рассказал, что не видит необходимости обеспечивать зону безопасности на границе с Украиной путем переговоров.

Таким образом, поле переговоров, и без того, не очень широкое, сужается еще больше. Да и большой вопрос, на кого российская сторона может согласиться в качестве переговорщика с украинской. То есть, Зеленский и тут наврал с три короба, только сейчас у него нет уже ни планов «перемоги» или «потужности», каких-то других идей. И лжет он уже больше по обязанности, без огонька и фантазии. Словом, абсолютно неубедительно.

*- внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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