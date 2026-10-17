Украина теряет энергетический тыл: самое любопытное — в географии ударов

Сегодняшний удар стал одним из самых крупных за время СВО Фото: REUTERS.

Этой ночью по украинской энергетике отработали сразу в десяти областях — от Харьковской и Запорожской до Волыни и Тернопольщины. Зеленский насчитал больше 15 объектов генерации и передачи и признал удар одним из самых крупных за время СВО. Винница к утру осталась без света и воды, а графики отключений дотянулись даже до Закарпатья, куда бои обычно доходят только сиренами.

Самое любопытное — в географии. Луцк, Ровно, Житомир, Винница, Шепетовка, Славута, Нетешин. Последние два — города-спутники Хмельницкой АЭС. Запад весь конфликт был энергетическим тылом Украины: атомные блоки Ровенской и Хмельницкой станций держали систему, пока восток и центр латали после каждого налёта.

Винница к утру осталась без света и воды Фото: REUTERS.

Теперь бьют по дорогам, которыми этот ток уходит. Наше Минобороны прямо называет подстанцию в Житомире, через которую энергия с запада шла в центральные области — на оборонные заводы. Атомный блок может работать сколько угодно, но если ток некуда отдать, мощность приходится сбрасывать. Для этого и прилетало вокруг Нетешина и Славуты.

В Виннице с утра полный блэкаут. Встала главная водопроводная станция: она сидит на высоковольтной линии, и генераторы её просто не вытягивают. Трамваи и троллейбусы замерли, по их маршрутам пустили автобусы и маршрутки. Мэр Сергей Моргунов предупредил, что даже после включения тока сетям нужно не меньше шести часов, чтобы заново наполниться водой. Горсовет выложил карту колодцев — и к ним, как и к бюветам, городским скважинам с краном, вытянулись длинные очереди с канистрами.

Этой ночью по украинской энергетике отработали сразу в десяти областях Фото: REUTERS.

Луцк без стабильного света вторые сутки. На Волыни к утру пятницы было обесточено 370 тысяч абонентов, рядом Ковель остался без воды — встала насосная станция. Троллейбусы застыли прямо посреди улиц, погасли светофоры, у заправок очереди. Секретарь Луцкого горсовета посоветовал горожанам готовиться минимум к суткам без электричества.

В Ровно «Укрэнерго» сообщило об ударе по магистральной сети и масштабных отключениях в городе и окрестностях. В Житомире ещё в пятницу вечером после взрывов в части районов пропали и свет, и вода. В Хмельницкой области обесточен север, больше всего аварийных отключений в Шепетовском районе — туда входят и Славута, и Нетешин.

Украина теряет энергетический тыл Фото: REUTERS.

Остальная страна живёт по графикам. В субботу почасовые отключения введены сразу в восьми западных областях — Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой, от получаса до четырёх часов. С десяти утра до десяти вечера свет по очередям отключают в Одессе и Днепре.

Графики в Ужгороде — плохой знак для Банковой. Пока гас восток, свет можно было перебрасывать с запада. Когда гаснет и запад, перебрасывать больше неоткуда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Освобожденные города, ответы на украинские удары и создание зоны безопасности: Владимир Путин заслушал доклады о ситуации в зоне СВО

«Крохотный обломок государства»: политолог из Канады допустила потерю Украиной Одессы

Зеленский шокировал участников саммита ЕС в Брюсселе: что наговорил "просроченный"

ВСУ хотели оборонять Доброполье 5 лет, город пал за 2 месяца: как наши войска выдавили врага из последнего узла обороны Славянско-Краматорской агломерации

Трамп заморозил «адские санкции» против России: президент США одним указом довёл Европу до истерики