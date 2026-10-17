Три педали под угрозой: гибриды BMW M ставят под сомнение механику

МКПП в БМВ М под угрозой. NorthSky Films / Shutterstock.com / Fotodom

Перспектива сохранения механической трансмиссии в машинах BMW M оказалась под вопросом из-за внедрения мягкогибридных систем. Такое заявление в разговоре с BMW Blog сделал Франк ван Мил, возглавляющий подразделение BMW M. Он отметил, что с технической точки зрения совместить подобную установку с «механикой» представляется весьма затруднительным.

Конкретные инженерные детали возникшей сложности топ-менеджер оставил без разъяснений. Вместе с тем он не заявил об окончательном прекращении выпуска автомобилей с тремя педалями и допустил, что механическая коробка может использоваться и в дальнейшем. В BMW осознают, что у энтузиастов по-прежнему есть запрос на такие машины, а сама эта тема носит «эмоциональный» характер.

На сегодняшний день BMW M3 предлагается в том числе с механической коробкой передач. Однако, как отмечает издание, после смены поколения модели концерн способен полностью перейти на автоматические трансмиссии. Предполагается, что новое поколение M3 дебютирует в 2028 году.

Постепенное распространение гибридных технологий ведет к сокращению использования традиционных двигателей и усложняет устройство спортивных автомобилей. Аналогичную тенденцию ранее анализировали на примере уходящего со сцены McLaren 750S.

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