Украинские "миротворцы" считают, что время после заключения соглашения надо использовать для строительства новой армии Фото: REUTERS.

В последнее время из Киева стали все чаще доноситься голоса, то мужские, то женские, то вроде бы уравновешенные, то истерические о необходимости заключить мирное соглашение с Россией. И уже в ответ из России зазвучали некоторые голоса, что, мол, надо бы проявить сочувствие к некогда братскому народу, пойти навстречу … Очень опасные, на мой личный взгляд, голоса.

Давайте посмотрим подробнее на тех, кто говорит о необходимости заключения соглашения, неизбежности пойти на некоторые компромиссы, хотя бы частично, удовлетворив требования Москвы. Проявить, так сказать, добрую волю. Вот, к примеру, заочно осужденный в России депутат-террорист Алексей Гончаренко* по прозвище «белаяслизь», который первым публично поднял эту тему. Но посмотрим, что он говорит, кроме как предлагая «договариваться с Москвой везде, где это только возможно».

Гончаренко* откровенно признается, что ненавидит русских, что мечтает о том времени, когда будет «гореть Москва», но сейчас ситуация такова, что горит Киев, и именно поэтому надо договариваться. Он не проговаривается, а открыто заявляет, что мирное время после заключения соглашения надо использовать для строительства новой украинской армии с опорой на НАТО. Сыпет и иными, не менее откровенными признаниями. Все это чуть ли не под декларированием лозунга «нехай русские подавятся». Мы вот с этим существом, которое откровенно изгалялось над заживо сожженными одесситами, которое смердило при общении с российским журналистами в Европарламенте и отметилось такими высказываниями, за который схлопотало в России срок, пусть и заочный, собираемся договариваться? Мы этой гниде, не менее отвратительной, чем «просрочка» Зеленский собираемся верить? Человеку, который мечтает убивать нас и плачет от злости и бессилия, что ему этого в данный момент не дано.

Но сейчас ситуация такова, что горит Киев Фото: REUTERS.

А вот представитель другого фланга этой миротворческой шеренги. Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юля Мендель. Она в последнее время раздала кучу интервью, в том числе и небезызвестному Такеру Карлсону. В них она раскрыла множество нелицеприятных для «просрочки» Зеленского и его бывшей «правой руки» Андрея Ермака «тайн». Один - наркоман и истерик, которого пришлось обучать избавлению от страха перед журналистами (честно говоря, в последнее лично я не верю — человек, регулярно выходящий на сцену, приучен не испытывать страха перед любой публикой). Второй регулярно общается с «темными силами» и ведьмами, погряз в «колдовстве» и в чем-то вроде экстрасенсорики. Крайне отрицательные персонажи. Равно, как и многие, если не все из команды «просрочки». Мендель каждый раз говорит, что они губят Украину своей коррупцией, дилетантизмом и собственными эгоизмом. А что еще она говорит? Что «Россия — агрессор», что она «неспровоцированно напала», что «русские жестоки» и «убивают ни в чем не повинных украинцев».

Вот и в самом свежем интервью британской газете The Telegraph Юлия Мендель назвала украинского «просрочку» Зеленского «главным препятствием на пути к миру» и заявила, что Украина не может выиграть в конфликте и должна быть готова к территориальным уступкам.

Юлия Мендель. Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Между этими крайними позициями «миротворческой фаланги» находятся экс-спикер Рады Разумков, глава Комитета Рады Гетманцев, мэр Харькова Игорь Терехов, депутат Рады Анна Скороход, даже экс-глава военной разведки ГУР Минобороны, нынешний глава Офиса президента Украины террорист Кирилл Буданов*, который вроде как думает о мире и способствует, как может, переговорам. И еще десятка полтора-два разных личностей, число которых будет с каждым днем только увеличиваться. Круг «миротворцев» будет углубляться и расширяться. Но нельзя забывать, что за все прошедшие годы из Киева голосов о мире не звучало, а хором исполнялись «песни о перемоге», и только сейчас ветер подул в другую сторону.

У всех них Украина совсем и во всем не виновата. Им не за что извиняться и не в чем каяться. Они не считают нацистскую идеологию, которую исповедуют и свою ненависть к русским чем-то, что подлежит искоренению. Они продолжают мечтать о реванше. Виновница и агрессор — в их глазах и мозгах — только и исключительно Россия, которая на протяжении веков только и делала, что угнетала, гнобила и эксплуатировала украинцев, выпивая их кровь. Они не за мир с Россией, они за пощаду бандеровщине, и готовы согласиться на мир, потому что «ахрессор» их «перемог». Но «Украйна ще встане», как объяснял нам, его попутчикам в дупель пьяный и до нитки обобранный шулерами в соседнем купе в поезде Киев-Москва житель Полтавы, лежа на полу, куда он сверзился с верхней полки. Кстати, мы (среди нас был один интеллигентный киевлянин и двое русских) пытались его остановить, когда он пошел «за приключениями», но, как и следовало ожидать, мы его «не так предупреждали». И уже тогда и в этом оказались виноваты.

Россия уже совершила однажды ошибку, не вырубив бандеровщину под корень и дав ей шанс на возрождение, которым она и воспользовалась. Задачи СВО были определены с самого начала абсолютно верно — денацификация, демилитаризация, внеблоковый нейтральный статус и отказ от любых видов шовинизма и дискриминации. И только после этого Украина может продолжить свое существование. Какими мизерными ни оставались бы шансы на возрождение нового бандеровского государства Украины, ни одному шансу, даже самому призрачному Россия не имеет дать право на жизнь и возрождение.

- Карфаген должен быть разрушен, - две с лишним тысячи лет назад говорил римский сенатор Марк Порций Катон Старший, пораженный тем, как быстро город восстановил свое богатство и мощь после поражения во Второй Пунической войне. И, с точки зрения Рима, он был совершенно прав. Что и доказала потом история.

В том виде, в котором Украина сейчас существует, права на жизнь она не имеет.

* — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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