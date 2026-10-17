Американский политолог Джон Вароли: Главное - ВС России побеждают на поле боя

Американский журналист, публицист и политолог Джон Вароли Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В пятницу, 16 октября, в 20.00 в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» вышла программа «Русский дозор Бута и Гамова».

В этой цикловой передаче принял участие хорошо известный в России американский журналист, публицист и политолог Джон Вароли.

Один из фрагментов этого примечательно разговора мы уже опубликовали.

А сейчас - завершающий фрагмент нашей программы на эту тему…

А. Гамов, политобозреватель Радио «КП», журналист Кремлевского пула:

- … Джон, и - ваш прогноз? Вы сказали, что и Трамп может передумать, и американцы могут передумать улучшать отношения между Россией и США и так далее. Но ведь Трамп с Путиным поговорили, договорились, уже не раз они держали слово все-таки. Трамп не будет же теперь идти на поводу у Зеленского, у Европы, у Урсулы…

Д. Вароли:

- Мы забыли обсудить, что ваши Вооруженные Силы побеждают на поле битвы. Это тоже очень важный фактор, может быть, самый главный. Потому что в Вашингтоне понимают, что они проиграют, их прокси - Украина – проиграет.

А. Гамов:

- Трамп же сказал, что Зеленскому пора сматывать удочки (ну, в переводе на русский).

Виктор Бут, депутат Госдумы:

- Пора проводить выборы.

Д. Вароли:

- В Вашингтоне понимают, что дальше будет хуже. В Вашингтоне понимают, что «наш человек» Зеленский не справился с задачей.

Задача у Зеленского была – победить Россию. И он не выполнил эту задачу.

Давайте не будем забывать, что в начале 2025-го, когда команда Трампа пришла к власти, они так разговаривали: мы должны принудить Москву сесть за стол переговоров. Именно принудить, заставить. Это не получилось. Ваши Вооруженные Силы побеждают. И в Вашингтоне понимают, с каждым днем хуже и хуже для Вашингтона.

В пятницу, 16 октября, в 20.00 в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» вышла программа «Русский дозор Бута и Гамова» Фото: Михаил ФРОЛОВ.

А. Гамов:

- А проигрывают же простые люди… Смотрите, Киев без света, без тепла, без воды. Неужели они не понимают, что это это Зеленский такое с ними сделал. Вот об этом что пишут в Америке?

Д. Вароли:

- Естественно, американская пресса, крупные СМИ, они обвиняют вашу страну, Москву. И они обвиняют Трампа, что Трамп и «его друг Владимир Путин», как они пишут…

А. Гамов:

- Это они зря.

В. Бут:

- Для американского политического жаргона это характерно – вешать такие ярлыки, называть в таких ситуациях Трампа пуделем и т.д. Для нас это режет ухо, а в Америке без этого, к сожалению, не пройдет ни один комментарий. Джон, ты абсолютно прав, что все-таки на Америку влияет понимание. Ведь все профессионалы уже давно сошлись во мнении, что в военном отношении Украина и весь коллективный Запад этот конфликт проиграли… И чем раньше они сядут за стол переговоров на наших условиях, тем эти условия будут хотя бы где-то компромиссными.

Если они будут дальше затягивать, то на любой компромисс уже Российская Федерация не пойдет.

И это не только территории. Ведь для России важно устранить первопричины, но самое главное – создать действительно систему безопасности в Европе.

Потому что для нас это национальная безопасность. Мы прекрасно понимаем, что сейчас, когда Украина проигрывает, все эти глобалисты-европейцы, включая часть элит демократов и даже часть республиканцев, желают поражения России.

А. Гамов:

- Джон, расскажите, пожалуйста, чем занимаетесь, над чем работаете?

Д. Вароли:

- Последние полгода я езжу по регионам центральной части России. Почему? Потому что я часто читаю лекции перед студентами в крупных университетах в Петербурге и Москве. И несколько студентов сказали: Джон, ты знаешь только Москву и Петербург, ты Россию не знаешь, ты ее не видел. Я подумал: да, ты прав, я не видел. Поэтому я решил ездить по регионам, и каждый свободный выходной куда-нибудь отправляюсь. Это пока не так далеко от Москвы – Ярославль, Кострома, Вологда, Нижний Новгород, Псков…

* * *

А. Гамов:

- Как вы оцениваете дух нашего народа?

Д. Вароли:

- За последние полгода я видел больше 30 средних и маленьких городов. Я очень приятно впечатлен, насколько хорошо развиваются регионы. Народ сильный, дух сильный. Возрождаются монастыри, церкви. Я это все видел своими глазами. Строятся новые дороги. Я так поразился. Потому что последний раз я ездил по регионам России 25 лет назад. Я сейчас вижу разницу по сравнению с тем, что было тогда…

Виктор Бут и Джон Вароли Фото: Михаил ФРОЛОВ.

ЗВОНКИ В СТУДИЮ

«СЛУШАЮ ВАШУ ПЕРЕДАЧУ И ПЛАЧУ»

А. Гамов:

- Альбина нам аж из Владивостока звонит. У нее же там уже ночь. Альбина, кому вопрос?

Альбина:

- Всем участникам нынешней передачи. Вашу передачу слушаю каждый раз, но сегодняшние ваши гости заставили меня от радости поплакать. Во-первых, вам большое спасибо за вашу передачу. И вашим гостям низкий поклон, привет и пожелание всего доброго.

А.Гамов:

- Спасибо вам, Альбина!

«СОВЕТ ДЖОНУ - ПОЛУЧШЕ ИЗУЧИТЬ НАШИХ ЖЕНЩИН»

А. Гамов:

- Еще звонок. Любовь, Ростов-на-Дону. Кому вопрос?

Любовь:

- Вопрос журналисту Вароли. Я бы посоветовала Джону получше изучить еще и наших русских женщин, которые живут в разных местах России.

Д. Вароли:

- У меня уже есть русская жена.

В. Бут:

- Ну вот, видите, он что-то знает о наших русских женщинах.

* * *

А. Гамов:

- Джон, как ваши семейные дела, как русская жена?

Д. Вароли:

- Ситуация у нас в семье непростая, потому что я здесь, а они - там. Мы жили в России в 90-х, а уехали отсюда в конце 2012 года. И потом, когда в США начались репрессии против меня (это было в 2019 году) за мою пророссийскую позицию, я перебрался в Россию. Просто скрывал все это от жены, не хотел, чтобы у нее были проблемы. Но я-то уехал на пустое место, а у семьи там налаженный быт, они остались.

А. Гамов:

- Спасибо вам огромное. Счастья и удачи!

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