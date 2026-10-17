Фото: Александр КОЦ.

KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 18 октября:

1. Трамп заморозил «адские санкции» против России;

2. Украина все ждет дополнительные F-16;

3. В заложенном Украиной на следующий год бюджете нет половины денег;

4. Словакия снова отказала Киеву в деньгах;

5. Венгрия просит США продлить санкционное исключение для нефти из России;

6. Украинцы набросились на французскую пельменную из-за борща.

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 18 ОКТЯБРЯ

По сообщению Министерства обороны РФ, Вооруженные силы России освободили восемь населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

- В Донецкой Народной Республике российские войска освободили город Доброполье, а также населённые пункты Первомайское, Сергеевка и Алексеево-Дружковка.

- В Харьковской области под контроль российских подразделений перешли Паламаревка и Ковалевка.

- Кроме того, в Днепропетровской области освобождена Великомихайловка, а в Запорожской области — Малокатериновка.

Как сообщило российское оборонное ведомство, Вооруженными Силами Российской Федерации в ночь с пятницы на субботу были нанесены массированные удары высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по ряду объектов. В частности:

- в городе Кривой Рог поражен металлургический комбинат –крупнейшее предприятие металлургической промышленности Украины, обеспечивающее металлопродукцией украинский военно-промышленный комплекс;

- в Житомире поражена электроподстанция, обеспечивающая распределение электроэнергии из западных областей в центральные районы Украины для работы предприятий военно-промышленного комплекса;

- в городе Запорожье поражены:

- металлургический комбинат «Запорожсталь», являвшийся крупнейшим предприятием металлургической промышленности Украины. Входит в группу SCM Рината Ахметова. Ранее осуществлял годовую выплавку чугуна – до 1,44 млн тонн и выпуск прокатной стали – свыше 1,3 млн тонн. Продукция шла в основном для нужд военной промышленности;

- промышленное предприятие ЧАО «Запорожтрансформатор», осуществляющее выпуск силовых масляных трансформаторов 220-750 кВ. С 2022 года находится под управлением министерства обороны Украины и используется в интересах ВСУ.

Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы военного назначения.

Удары продолжились и днем в субботу. В результате уже дневных прилетов были поражены: - в городе Луцке − предприятие «Кромберг энд Шуберт», производившее ремонт автомобильной техники в интересах ВСУ;

- в н.п. Колодное Тернопольской области − электроподстанция, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности.

Кроме того, в 40 км южнее порта Одесса при переходе морем поражено морское судно типа «сухогруз», перевозившее грузы военного и двойного назначения

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 18 ОКТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

ТРАМП СЫГРАЛ И ВАШИМ, И НАШИМ. НО БОЛЬШЕ НАШИМ

Президент США Дональд Трамп подписал закон об «адских санкциях» против России, который получил название «закона Линдси Грэма»*, и сразу же его заморозил новым указом, в котором отказался от применения пошлин до 500% на российские товары.

Он отложил на неопределенный срок применение 500-процентных пошлин на товары из РФ и решил пока не вводить тарифы против крупнейших импортеров российских энергоресурсов. Это следует из его указа, опубликованного на сайте Белого дома.

Трамп заморозил пакет антироссийских санкций. Фото: REUTERS.

Санкции не будут применять до тех пор, «пока президент или госсекретарь не определят, что целесообразно принять дальнейшие меры».

Собственно, вся логика действий Трампа в последние предполагала именно такой вариант. Вводить «адские санкции» после «дизельной сделки» с Путиным было совершенно невозможно.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ - САМОЛЕТЫ

- Украина ожидает дополнительные 10 бортов F-16 от Бельгии до конца года, — заявил украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский после саммита ЕС в Брюсселе.

- В этом году мы поставим десять. Мы немного отстали от графика из-за задержек с F-35, но теперь они начинают прибывать, что позволит нам отправить F-16 на Украину, - подтвердил слова «просроченного» премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер после встречи с ним на полях саммита ЕС в Брюсселе.

Вот только все не так безоблачно в этой истории. Бельгия с 2024 года неоднократно обещает и переносит сроки поставок Украине истребителей F-16. Но увидят ли они когда-нибудь украинское небо, тот еще вопрос. Четыре ранее формально переданных самолета до сих пор остаются в бельгийских ангарах и из-за износа пригодны в лучшем случае на запчасти. Эти машины слишком стары для полетов и в лучшем случае могут служить источником запасных частей. Еще три обещанных к концу 2026 года истребителя, по оценке военных специалистов, имеют налет около восьми тысяч часов и уже практически выработали весь ресурс для эксплуатации.

Обещанного Бельгией в Киеве уже три года ждут. Но тут, похоже, более уместна другая поговорка: «Обещать — не значит, жениться».

ПРОДАВЦЫ ВОЗДУХА

Киевский экономист Олег Пендзин заявил, что нынешнее правительство «просроченного» Зеленского заложило в бюджет-2027 половину денег из воздуха – их попросту нет, и непонятно, откуда они появятся.

- Когда мы берем проект бюджета на 27-й год, там расходная часть - 7,2 триллиона гривен. Фактически из экономики Украины Минфин в этом проекте планирует собрать 2,8 триллиона, - обратил внимание Пендзин на нюансы бюджета. И объяснил, что эта шокирующая разница - международные программы, представляющие собой лишь обещания дать деньги.

- Это те программы, которые еще надо проголосовать, отработать. Это не экономика Украины. Из экономики Украины мы в лучшем случае возьмем треть бюджета. Это в действительности вопиющая ситуация. И это с учетом, что экономика Украины вырастет на 1,5%. В этом году закладывали 2,5%, имеем ноль, - добавил экономист.

И ведь совсем не факт, что Европа даст деньги в требуемых объемах. Доказательство чему — фактическое игнорирование требований Зеленского о дополнительном финансировании прошедшим саммитом ЕС.

«НАШИ ДЕНЬГИ КИЕВУ НЕ ВИДАТЬ»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна и Венгрия не присоединятся к пакету ЕС на 70 млрд. евро для Украины в том случае, если ЕС решит выделить Киеву эту сумму. Фицо считает опасным связывать переговоры о будущем бюджете Евросоюза с финансированием Киева. А премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что ЕС должен предоставлять финансовую помощь Украине на условиях возвратных кредитов. По его словам, общий объем поддержки может достичь €520 млрд в 2027 году. И такие средства должны быть только заемными, с обязательством вернуть деньги.

Примечательно, что премьер Венгрии Петер Мадьяр рассказал журналистам, что переговоры по помощи Украине на саммите Евросоюза, прошедшем в Брюсселе, были жаркими и непростыми - сопровождались жаркими спорами, угрозами вето и формированием союзов. Что касается Будапешта, то он намерен отстаивать свои финансовые интересы и не примет соглашение, в котором венграм будет недоставать «хотя бы одного евро».

А лидер итальянской партии «Национальное будущее» Роберто Ванначчи и вовсе заявил, что, по его мнению, Зеленский перепутал европейцев с банкоматом.

Как-то совсем серьезно начали сгущаться финансовые тучи над украинским «просрочкой».

МАДЬЯР ПРОСИТ ТРАМПА ПРОДЛИТЬ РУССКУЮ НЕФТЬ ДЛЯ ВЕНГРИИ

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр попросил США продлить санкционное исключение для нефти из России.

Премьер Венгрии Петер Мадьяр. Фото: REUTERS.

- Я думаю, что американский президент волен заключать любые соглашения, какие сочтет нужными. Однако это соглашение по-прежнему важно и для Венгрии. В настоящее время Будапешт пользуется исключением из санкционного режима в отношении российской нефти до ноября, - заявил Петер в интервью. - Трамп достиг соглашения по экспорту дизельного топлива, и было бы нелогично не продлить данное исключение для Венгрии, как минимум, еще на год.

До ноября Венгрия освобождена от действия санкций в отношении российской нефти. По сложившейся практике американцы продлевают это исключение каждый год.

- Очевидно, что с точки зрения Украины эта сделка не является хорошей новостью, не удержался венгерский премьер, чтобы не уколоть Киев.

ЗА БОРЩ ОТВЕТИЛ

- Украинцы оставляют негативные отзывы о парижской пельменной из-за того, что в ней - наравне с другими популярными в России блюдами - подают борщ, - рассказал РИА Новости владелец пельменной в Париже Оливье Барду и посетовал. - Некоторые люди, которые никогда даже не были в моем ресторане, позволяют себе очернять мою работу в отзывах на картах... Нетрудно догадаться об их происхождении.

Владелец пельменной пояснил, что деятельность его ресторана, открывшего свои двери в июне 2025 года, направлена на популяризацию гастрономию Восточной Европы.

- Я совершенно не держу на них зла, - посетовал владелец заведения. - Но если бы они только потрудились прийти и поговорить со мной, то поняли бы, что моя деятельность совершенно не политизирована.

В меню ресторана Барду присутствуют такие широко представленные в России и постсоветских странах блюда, как салат «Оливье», винегрет, борщ, а также пельмени и вареники с различными начинками. На входной двери ресторана есть надпись на русском языке, а на бумажных стаканчиках, в которых подаются напитки, изображен медведь.

Бедный француз не понимает, что только надписи на русском языке и медведя на стаканчиках уже достаточно, чтобы украинцы превратились в дикарей, которые не знают, что такое нормы поведения и морали.

УКРАИНА ГРАБИТ ВСТУПИВШИХ В РОССИЙСКУЮ АРМИЮ УКРАИНЦЕВ

Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, Киев изымает имущество покинувших Черниговскую область и вступивших в российскую армию украинцев, в отношении них заведены уголовные дела.

- Двое жителей села Горск Черниговской области перешли на сторону России и воевали в составе ВС РФ против украинских нацистов. Против них возбудили уголовные дела для изъятия имущества на Украине, - рассказал собеседник агентства. По его словам, это молодые мужчины: первый из них - 34-летний Василий Брожко, которого украинский суд приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он служил в российской армии и участвовал в боевых действиях в ДНР. Второй – 29-летний Николай Прус.

- До СВО Прус работал на пилораме, а после ее начала активно содействовал российской армии и агитировал местных за Россию. Он выехал в РФ, вступил в ВС РФ и воевал против ВСУ в Луганской и Харьковской областях, - добавил собеседник агентства.

ШЕСТЬ ПОЛЯКОВ И УКРАИНЕЦ — ЭТО ВАМ НЕ «4 ТАНКИСТА И СОБАКА»

Шестеро поляков, как рассказала радиостанция RMF FM, били молотком и поливали кипятком гражданина Украины.

- Шесть мужчин в возрасте от 26 до 63 лет ответят перед судом за насильственное похищение и пытки гражданина Украины в Ченстохове. Прокуратура уже направила обвинительное заключение в суд, - говорится в сообщении. По данным радиостанции, на одной из улиц Ченстоховы гражданина Украины затащили в машину, а затем с мешком на голове отвезли в гараж - Там похитители били его молотком и поливали кипятком. По данным следствия, преступники не жалели свою жертву.

После пыток мужчину сковали с помощью стяжек и закрыли в контейнере.

- Пострадавший получил серьезные травмы, в том числе перелом большеберцовой кости и ожоги, - уточняет радиостанция. Но похитители допустили роковую для себя оплошность: когда они отвлеклись, потерпевшему удалось освободиться и сбежать, и он смог самостоятельно добраться до госпиталя. А теперь — самое интересное: по версии следствия, мотивом похищения было желание поляков вернуть украденные украинцем наркотики**. Кстати, удалось ли полякам вернуть украденное, не сообщается. А если бы вернул, смотришь, могли бы и подружиться, как 4 танкиста и собака в одноименном польско-советском фильме.

Вот почему-то совсем даже и не удивительно.

ОЖИДАНИЕ НЕ ГЛАВНОЕ. ГЛАВНОЕ - ИТОГ

Как сообщило Polskie Radio, на пунктах пропуска на границе Украины с Польшей образовались многочасовые очереди. И все на выезд с Украины.

По данным издания, из-за участившихся атак по западным регионам Украины и остановки оформления транспорта во время воздушных тревог ожидание пересечения границы местами растягивается на сутки и более. На пункте пропуска в Дорогуске очередь достигает примерно 40 часов, в Гребенном — более 24 часов, а в Зосине — не менее 8 часов.

Главное — не время и даже не процесс. Главное — результат.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Евросоюз хочет полностью запретить визы русским туристам, о чем стали заявлять евродепутаты. Но они не учитывают, что если такое случится, то россиянам, чтобы посетить Лувр, придется оккупировать Францию.

- Зеленский стал козлом давно, а козлом отпущения — недавно, — так председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал вопрос украинского журналиста на саммите в ЕС о том, что Трамп, якобы, сделал из «просрочки» козла отпущения.

- В родном для «украинского просрочки» Зеленского Кривом Роге улицу Ильфа и Петрова официально записали в «символы российской имперской политики» и решили переименовать. От свидомой общественности ждут предложений. Рискнем предложить «Тупик «просроченного».

* - Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** - Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот, включая прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, наркосодержащих растений законодательно запрещен и влечет установленную законодательством ответственность

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