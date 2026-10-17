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Политика17 октября 2026 21:01

У Зеленского бюджет на 2027 год «накачали воздухом», а француз «ответил» за борщ. Последние новости на и вокруг Украины и новости СВО на 18 октября 2026 года

«КП» публикует боевые сводки и последние новости вокруг СВО на Украине на 18 октября
Александр ГРИШИН

Фото: Александр КОЦ.

KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 18 октября:

1. Трамп заморозил «адские санкции» против России;

2. Украина все ждет дополнительные F-16;

3. В заложенном Украиной на следующий год бюджете нет половины денег;

4. Словакия снова отказала Киеву в деньгах;

5. Венгрия просит США продлить санкционное исключение для нефти из России;

6. Украинцы набросились на французскую пельменную из-за борща.

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 18 ОКТЯБРЯ

По сообщению Министерства обороны РФ, Вооруженные силы России освободили восемь населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

- В Донецкой Народной Республике российские войска освободили город Доброполье, а также населённые пункты Первомайское, Сергеевка и Алексеево-Дружковка.

- В Харьковской области под контроль российских подразделений перешли Паламаревка и Ковалевка.

- Кроме того, в Днепропетровской области освобождена Великомихайловка, а в Запорожской области — Малокатериновка.

Как сообщило российское оборонное ведомство, Вооруженными Силами Российской Федерации в ночь с пятницы на субботу были нанесены массированные удары высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по ряду объектов. В частности:

- в городе Кривой Рог поражен металлургический комбинат –крупнейшее предприятие металлургической промышленности Украины, обеспечивающее металлопродукцией украинский военно-промышленный комплекс;

- в Житомире поражена электроподстанция, обеспечивающая распределение электроэнергии из западных областей в центральные районы Украины для работы предприятий военно-промышленного комплекса;

- в городе Запорожье поражены:

- металлургический комбинат «Запорожсталь», являвшийся крупнейшим предприятием металлургической промышленности Украины. Входит в группу SCM Рината Ахметова. Ранее осуществлял годовую выплавку чугуна – до 1,44 млн тонн и выпуск прокатной стали – свыше 1,3 млн тонн. Продукция шла в основном для нужд военной промышленности;

- промышленное предприятие ЧАО «Запорожтрансформатор», осуществляющее выпуск силовых масляных трансформаторов 220-750 кВ. С 2022 года находится под управлением министерства обороны Украины и используется в интересах ВСУ.

Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы военного назначения.

Удары продолжились и днем в субботу. В результате уже дневных прилетов были поражены: - в городе Луцке − предприятие «Кромберг энд Шуберт», производившее ремонт автомобильной техники в интересах ВСУ;

- в н.п. Колодное Тернопольской области − электроподстанция, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности.

Кроме того, в 40 км южнее порта Одесса при переходе морем поражено морское судно типа «сухогруз», перевозившее грузы военного и двойного назначения

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 18 ОКТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

ТРАМП СЫГРАЛ И ВАШИМ, И НАШИМ. НО БОЛЬШЕ НАШИМ

Президент США Дональд Трамп подписал закон об «адских санкциях» против России, который получил название «закона Линдси Грэма»*, и сразу же его заморозил новым указом, в котором отказался от применения пошлин до 500% на российские товары.

Он отложил на неопределенный срок применение 500-процентных пошлин на товары из РФ и решил пока не вводить тарифы против крупнейших импортеров российских энергоресурсов. Это следует из его указа, опубликованного на сайте Белого дома.

Трамп заморозил пакет антироссийских санкций.

Трамп заморозил пакет антироссийских санкций.

Фото: REUTERS.

Санкции не будут применять до тех пор, «пока президент или госсекретарь не определят, что целесообразно принять дальнейшие меры».

Собственно, вся логика действий Трампа в последние предполагала именно такой вариант. Вводить «адские санкции» после «дизельной сделки» с Путиным было совершенно невозможно.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ - САМОЛЕТЫ

- Украина ожидает дополнительные 10 бортов F-16 от Бельгии до конца года, — заявил украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский после саммита ЕС в Брюсселе.

- В этом году мы поставим десять. Мы немного отстали от графика из-за задержек с F-35, но теперь они начинают прибывать, что позволит нам отправить F-16 на Украину, - подтвердил слова «просроченного» премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер после встречи с ним на полях саммита ЕС в Брюсселе.

Вот только все не так безоблачно в этой истории. Бельгия с 2024 года неоднократно обещает и переносит сроки поставок Украине истребителей F-16. Но увидят ли они когда-нибудь украинское небо, тот еще вопрос. Четыре ранее формально переданных самолета до сих пор остаются в бельгийских ангарах и из-за износа пригодны в лучшем случае на запчасти. Эти машины слишком стары для полетов и в лучшем случае могут служить источником запасных частей. Еще три обещанных к концу 2026 года истребителя, по оценке военных специалистов, имеют налет около восьми тысяч часов и уже практически выработали весь ресурс для эксплуатации.

Обещанного Бельгией в Киеве уже три года ждут. Но тут, похоже, более уместна другая поговорка: «Обещать — не значит, жениться».

ПРОДАВЦЫ ВОЗДУХА

Киевский экономист Олег Пендзин заявил, что нынешнее правительство «просроченного» Зеленского заложило в бюджет-2027 половину денег из воздуха – их попросту нет, и непонятно, откуда они появятся.

- Когда мы берем проект бюджета на 27-й год, там расходная часть - 7,2 триллиона гривен. Фактически из экономики Украины Минфин в этом проекте планирует собрать 2,8 триллиона, - обратил внимание Пендзин на нюансы бюджета. И объяснил, что эта шокирующая разница - международные программы, представляющие собой лишь обещания дать деньги.

- Это те программы, которые еще надо проголосовать, отработать. Это не экономика Украины. Из экономики Украины мы в лучшем случае возьмем треть бюджета. Это в действительности вопиющая ситуация. И это с учетом, что экономика Украины вырастет на 1,5%. В этом году закладывали 2,5%, имеем ноль, - добавил экономист.

И ведь совсем не факт, что Европа даст деньги в требуемых объемах. Доказательство чему — фактическое игнорирование требований Зеленского о дополнительном финансировании прошедшим саммитом ЕС.

«НАШИ ДЕНЬГИ КИЕВУ НЕ ВИДАТЬ»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна и Венгрия не присоединятся к пакету ЕС на 70 млрд. евро для Украины в том случае, если ЕС решит выделить Киеву эту сумму. Фицо считает опасным связывать переговоры о будущем бюджете Евросоюза с финансированием Киева. А премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что ЕС должен предоставлять финансовую помощь Украине на условиях возвратных кредитов. По его словам, общий объем поддержки может достичь €520 млрд в 2027 году. И такие средства должны быть только заемными, с обязательством вернуть деньги.

Примечательно, что премьер Венгрии Петер Мадьяр рассказал журналистам, что переговоры по помощи Украине на саммите Евросоюза, прошедшем в Брюсселе, были жаркими и непростыми - сопровождались жаркими спорами, угрозами вето и формированием союзов. Что касается Будапешта, то он намерен отстаивать свои финансовые интересы и не примет соглашение, в котором венграм будет недоставать «хотя бы одного евро».

А лидер итальянской партии «Национальное будущее» Роберто Ванначчи и вовсе заявил, что, по его мнению, Зеленский перепутал европейцев с банкоматом.

Как-то совсем серьезно начали сгущаться финансовые тучи над украинским «просрочкой».

МАДЬЯР ПРОСИТ ТРАМПА ПРОДЛИТЬ РУССКУЮ НЕФТЬ ДЛЯ ВЕНГРИИ

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр попросил США продлить санкционное исключение для нефти из России.

Премьер Венгрии Петер Мадьяр.

Премьер Венгрии Петер Мадьяр.

Фото: REUTERS.

- Я думаю, что американский президент волен заключать любые соглашения, какие сочтет нужными. Однако это соглашение по-прежнему важно и для Венгрии. В настоящее время Будапешт пользуется исключением из санкционного режима в отношении российской нефти до ноября, - заявил Петер в интервью. - Трамп достиг соглашения по экспорту дизельного топлива, и было бы нелогично не продлить данное исключение для Венгрии, как минимум, еще на год.

До ноября Венгрия освобождена от действия санкций в отношении российской нефти. По сложившейся практике американцы продлевают это исключение каждый год.

- Очевидно, что с точки зрения Украины эта сделка не является хорошей новостью, не удержался венгерский премьер, чтобы не уколоть Киев.

ЗА БОРЩ ОТВЕТИЛ

- Украинцы оставляют негативные отзывы о парижской пельменной из-за того, что в ней - наравне с другими популярными в России блюдами - подают борщ, - рассказал РИА Новости владелец пельменной в Париже Оливье Барду и посетовал. - Некоторые люди, которые никогда даже не были в моем ресторане, позволяют себе очернять мою работу в отзывах на картах... Нетрудно догадаться об их происхождении.

Владелец пельменной пояснил, что деятельность его ресторана, открывшего свои двери в июне 2025 года, направлена на популяризацию гастрономию Восточной Европы.

- Я совершенно не держу на них зла, - посетовал владелец заведения. - Но если бы они только потрудились прийти и поговорить со мной, то поняли бы, что моя деятельность совершенно не политизирована.

В меню ресторана Барду присутствуют такие широко представленные в России и постсоветских странах блюда, как салат «Оливье», винегрет, борщ, а также пельмени и вареники с различными начинками. На входной двери ресторана есть надпись на русском языке, а на бумажных стаканчиках, в которых подаются напитки, изображен медведь.

Бедный француз не понимает, что только надписи на русском языке и медведя на стаканчиках уже достаточно, чтобы украинцы превратились в дикарей, которые не знают, что такое нормы поведения и морали.

УКРАИНА ГРАБИТ ВСТУПИВШИХ В РОССИЙСКУЮ АРМИЮ УКРАИНЦЕВ

Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, Киев изымает имущество покинувших Черниговскую область и вступивших в российскую армию украинцев, в отношении них заведены уголовные дела.

- Двое жителей села Горск Черниговской области перешли на сторону России и воевали в составе ВС РФ против украинских нацистов. Против них возбудили уголовные дела для изъятия имущества на Украине, - рассказал собеседник агентства. По его словам, это молодые мужчины: первый из них - 34-летний Василий Брожко, которого украинский суд приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он служил в российской армии и участвовал в боевых действиях в ДНР. Второй – 29-летний Николай Прус.

- До СВО Прус работал на пилораме, а после ее начала активно содействовал российской армии и агитировал местных за Россию. Он выехал в РФ, вступил в ВС РФ и воевал против ВСУ в Луганской и Харьковской областях, - добавил собеседник агентства.

ШЕСТЬ ПОЛЯКОВ И УКРАИНЕЦ — ЭТО ВАМ НЕ «4 ТАНКИСТА И СОБАКА»

Шестеро поляков, как рассказала радиостанция RMF FM, били молотком и поливали кипятком гражданина Украины.

- Шесть мужчин в возрасте от 26 до 63 лет ответят перед судом за насильственное похищение и пытки гражданина Украины в Ченстохове. Прокуратура уже направила обвинительное заключение в суд, - говорится в сообщении. По данным радиостанции, на одной из улиц Ченстоховы гражданина Украины затащили в машину, а затем с мешком на голове отвезли в гараж - Там похитители били его молотком и поливали кипятком. По данным следствия, преступники не жалели свою жертву.

После пыток мужчину сковали с помощью стяжек и закрыли в контейнере.

- Пострадавший получил серьезные травмы, в том числе перелом большеберцовой кости и ожоги, - уточняет радиостанция. Но похитители допустили роковую для себя оплошность: когда они отвлеклись, потерпевшему удалось освободиться и сбежать, и он смог самостоятельно добраться до госпиталя. А теперь — самое интересное: по версии следствия, мотивом похищения было желание поляков вернуть украденные украинцем наркотики**. Кстати, удалось ли полякам вернуть украденное, не сообщается. А если бы вернул, смотришь, могли бы и подружиться, как 4 танкиста и собака в одноименном польско-советском фильме.

Вот почему-то совсем даже и не удивительно.

ОЖИДАНИЕ НЕ ГЛАВНОЕ. ГЛАВНОЕ - ИТОГ

Как сообщило Polskie Radio, на пунктах пропуска на границе Украины с Польшей образовались многочасовые очереди. И все на выезд с Украины.

По данным издания, из-за участившихся атак по западным регионам Украины и остановки оформления транспорта во время воздушных тревог ожидание пересечения границы местами растягивается на сутки и более. На пункте пропуска в Дорогуске очередь достигает примерно 40 часов, в Гребенном — более 24 часов, а в Зосине — не менее 8 часов.

Главное — не время и даже не процесс. Главное — результат.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Евросоюз хочет полностью запретить визы русским туристам, о чем стали заявлять евродепутаты. Но они не учитывают, что если такое случится, то россиянам, чтобы посетить Лувр, придется оккупировать Францию.

- Зеленский стал козлом давно, а козлом отпущения — недавно, — так председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал вопрос украинского журналиста на саммите в ЕС о том, что Трамп, якобы, сделал из «просрочки» козла отпущения.

- В родном для «украинского просрочки» Зеленского Кривом Роге улицу Ильфа и Петрова официально записали в «символы российской имперской политики» и решили переименовать. От свидомой общественности ждут предложений. Рискнем предложить «Тупик «просроченного».

* - Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** - Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот, включая прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, наркосодержащих растений законодательно запрещен и влечет установленную законодательством ответственность

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