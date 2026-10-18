Под удар попал логистический центр «Новой почты», где, по данным Минобороны РФ, хранили и распределяли грузы двойного назначения Фото: REUTERS.

Ровно атакуют уже не первые сутки. Глава Ровенской ОВА Александр Коваль с утра выдал дежурный набор: «очередная массированная атака», «объекты гражданской инфраструктуры», пожары локализованы, раненых нет.

Разбор ударов по Украине 18 октября 2026 года

Уточнило Минобороны. Под удар попал логистический центр «Новой почты», где, по данным ведомства, хранили и распределяли грузы двойного назначения. В том числе комплектующие для беспилотников средней и большой дальности.

Для тех, кто далёк от украинских реалий: «Новая почта» — крупнейший частный перевозчик страны, её отделения есть в каждом райцентре. Через неё возят всё. Бабушкины посылки, автозапчасти, волонтёрские тепловизоры. И, если верить военным, начинку для дронов, которые потом летят на Белгород и Курск.

Ровно стоит на трассе Киев — Львов — Чоп, между столицей и польской границей. Всё, что заходит с Запада мелкой расфасовкой, сортируется где-то здесь. За последние месяцы терминалы «Новой почты» горели в Киеве, Николаеве, Сумах, Полтаве, под Одессой. В Киеве компания потеряла сортировочную линию, которую уже не восстановить.

Система, годами работавшая как часы, начинает скрипеть.

Винница вторые сутки живёт без нормального света. В субботу после удара по подстанции там встала главная водопроводная станция, трамваи и троллейбусы остались в депо. В воскресенье глава ОВА Наталья Заболотная снова сообщила о разрушенной критической инфраструктуре и аварийных отключениях. А «Укрэнерго» на весь день ввело ограничения для промышленности и бизнеса во всех регионах.

Во всех. Включая заводы, которые работают на фронт.

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