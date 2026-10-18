Фото: REUTERS.
Ровно атакуют уже не первые сутки. Глава Ровенской ОВА Александр Коваль с утра выдал дежурный набор: «очередная массированная атака», «объекты гражданской инфраструктуры», пожары локализованы, раненых нет.
Уточнило Минобороны. Под удар попал логистический центр «Новой почты», где, по данным ведомства, хранили и распределяли грузы двойного назначения. В том числе комплектующие для беспилотников средней и большой дальности.
Для тех, кто далёк от украинских реалий: «Новая почта» — крупнейший частный перевозчик страны, её отделения есть в каждом райцентре. Через неё возят всё. Бабушкины посылки, автозапчасти, волонтёрские тепловизоры. И, если верить военным, начинку для дронов, которые потом летят на Белгород и Курск.
Ровно стоит на трассе Киев — Львов — Чоп, между столицей и польской границей. Всё, что заходит с Запада мелкой расфасовкой, сортируется где-то здесь. За последние месяцы терминалы «Новой почты» горели в Киеве, Николаеве, Сумах, Полтаве, под Одессой. В Киеве компания потеряла сортировочную линию, которую уже не восстановить.
Система, годами работавшая как часы, начинает скрипеть.
Винница вторые сутки живёт без нормального света. В субботу после удара по подстанции там встала главная водопроводная станция, трамваи и троллейбусы остались в депо. В воскресенье глава ОВА Наталья Заболотная снова сообщила о разрушенной критической инфраструктуре и аварийных отключениях. А «Укрэнерго» на весь день ввело ограничения для промышленности и бизнеса во всех регионах.
Во всех. Включая заводы, которые работают на фронт.
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