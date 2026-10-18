Виктор Дробыш отпраздновал юбилей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

На концерте «18 друзей Дробыша» звезды российской эстрады не только исполнили любимые хиты, но и поделились с журналистами историями из личной жизни. Стас Пьеха рассказал об угрозах от коллеги, Настасья Самбурская объяснила, почему вернулась к сотрудничеству с Виктором Дробышем, а Лолита призналась, что во время записи новой песни композитор обнимал ее и бил по спине. Специальным гостем вечера стал Гарик Харламов, который недавно во второй раз стал отцом, о чем с удовольствием общался с журналистами. Певец Стас Михайлов тем временем опроверг свой развод, а певица Слава буквально сбежала от журналистов.

Виктор Дробыш Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Образы звёзд на юбилее Виктора Дробыша

Музыкальное шоу в честь 60-летия Виктора Дробыша состоялось 18 октября на московской площадке Live Arena. На одной сцене собрались Валерия, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Стас Пьеха, Ани Лорак, Лолита, Слава, Султан Лагучев, Елена Север, Шура, Гарик Харламов, Mary Gu, The Hatters, Настасья Самбурская и другие артисты. Сам продюсер отметил день рождения в конце июня, а осенью устроил большой музыкальный вечер в компании друзей и коллег.

Стас Пьеха и Валерия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Первым к журналистам вышел Стас Пьеха. Внимание представителей прессы привлекли амулеты певца, и тот объяснил, что украшения от сглаза ему не помешают: на коллег по музыкальному шоу у него накопилось немало обиженных. «Я просто в программе „Суперстар“ в судействе сижу, и очень много артистов так или иначе на меня обижены. И я понимаю, что надо от них как-то... То есть я-то их люблю, а они меня нет», — признался исполнитель.

Особенно запомнился Стасу конфликт с Ириной Салтыковой. После выставленных оценок певица, по словам Пьехи, пригрозила расправиться с его автомобилем. Правда, до воплощения угрозы дело не дошло, а отношения артистам удалось наладить.

Рэпер Мот (Матвей Мельников) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Стас Пьеха на шоу Дробыша

«Было такое. Уже, кстати, у нас все наладилось. Даже говорит: „Я твою машину найду и проколю шины“. Но не проколола. Мы у моей машины с ней встретились, пообщались. В общем, все хорошо», — рассказал певец.

Следом появилась Слава — в роскошном серебристом ковбойском наряде. Однако пообщаться с журналистами певица практически не успела: выслушав вопрос о платье, артистка неожиданно изменилась в лице и ушла от прессы. Что именно стало причиной такого поведения, исполнительница не объяснила.

Слава сбежала от журналистов на шоу Дробыша

Одной из главных интриг вечера стало появление Настасьи Самбурской. Еще несколько лет назад отношения актрисы и продюсера сопровождались громким финансовым конфликтом, а теперь бывшие оппоненты вновь работают вместе. Сама звезда «Универа» объяснила, что решилась на примирение по зову сердца. «Порыв души. Очень хотелось на большую сцену. А пока просто я на таких больших площадках не выступала. Вот и очень захотелось», — призналась Настасья.

Одной из главных интриг вечера стало появление Настасьи Самбурской Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

На юбилейный концерт артистка пришла без подарка, но быстро нашла, чем компенсировать этот пробел. «Мы еще пока не дружили, и он меня к себе не приглашал. Поэтому я и без подарка. Лучший подарочек — это я, а сейчас песня. Все. А что еще вы требуете?» — пошутила Самбурская.

Настасья Самбурская рассказала о примирении с Виктором Дробышем

Заодно актриса успела пошутить о собственной внешности. Когда журналисты спросили, как ей удается так хорошо выглядеть, Самбурская повернулась к представителям прессы спиной и выдала неожиданное объяснение: «Накладная попа!»

Настасья Самбурская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Специальным гостем концерта стал Гарик Харламов. 10 сентября у комика и его супруги, актрисы Катерины Ковальчук, родилась дочь Алиса. На вопрос о том, помогает ли он жене справляться с домашними хлопотами, юморист ответил с привычной самоиронией: иногда его заботы становится слишком много. «Максимально. Но больше надо ограждать ее еще и от себя. Потому что чрезмерно: „Чем помочь? Чем помочь?“ Но тогда обычно сталкиваешься с тем, что: „Отойди ты уже, в конце концов, все мы сделаем“», — пошутил артист.

Впрочем, совсем без дела молодой отец не сидит. Он меняет дочери подгузники, помогает укладывать малышку и старается поддерживать супругу морально. Причем с засыпанием Алисы пока проблем нет. «Мгновенно. Две-три минуты, и все, засыпает. Пока что. Чтобы не сглазить», — рассказал Гарик.

А вот вставать по утрам юморист не любит. Недавно ему пришлось подняться раньше обычного, чтобы отвезти дочь на первый скрининг. Разбудить отца семейства помогала его мама — бабушка Алисы. Именно она пока исполняет роль главной няни, а супруги не торопятся искать профессиональную помощницу.

На концерте журналисты также поинтересовались у Стаса Михайлова слухами о возможном расставании с супругой Инной. Певец не стал развивать тему и коротко ответил: «Да ну вы что? Порадуйтесь за меня, все хорошо».

Стас Михайлов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

При этом о семейной жизни артист говорил и в контексте работы. За всю карьеру Михайлов так и не обзавелся продюсером. «Мной нельзя управлять, я это точно знаю. Есть люди ведомые, а есть лидеры», — объяснил исполнитель.

Идею передать карьеру в руки супруги он тоже отверг. Михайлов считает, что творческому человеку необходима свобода, а продюсерские отношения внутри семьи могут стать ограничением. «Почему говорят, что в клетке невозможно творчество, в каких-то рамках невозможно творчество? Это такая субстанция, которую невозможно загнать ни в какие рамки. Если я вот живу, я сел сегодня, написал, так вижу ее», — заявил артист, добавив, что женщина не просто так «выходит замуж», она должна прикрывать тыл мужчины.

Ани Лорак Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

У корреспондента KP.RU нашелся вопрос и к Шуре: нужен ли молодым исполнителям музыкальный продюсер в 2026 году? Певец ответил грубо, но честно, заявив, что даже выдающиеся вокальные данные не гарантируют успеха. «Он всегда нужен. Слушай, запомни, даже самый талантливый артист — это г**** кусок без команды и без продюсера. Как бы ты красиво ни пел и что бы ты там из себя ни строил, если у тебя нет команды и продюсера, ты г**** кусок. Только продюсер и команда делают артиста. Даже без талантливых делает команда и продюсер. Но наш делает только талантливых».

Шура Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Сам Шура признался, что большую часть карьеры работал без продюсера, но теперь ему наконец повезло.

Одной из самых ярких историй вечера поделилась Лолита. Певица рассказала, что недавно впервые записывала композицию Виктора Дробыша для собственного репертуара. Работа затянулась на пять часов: композитор добивался от артистки точного ритма и не стеснялся физически подсказывать, как нужно петь. «Пять часов у станка! Значит, он меня и обнимал, и бил, потому что я неритмичная. Он делал так: меня одной рукой обнимал, а второй по спине вот так вот бил. Эту историю я запомню на всю жизнь, потому что это означает: ритмично, ритмично, пой ритмично», — рассказала исполнительница.

Группа The Hatters Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

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