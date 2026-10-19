Заместитель министра финансов Ирина Окладникова. Фото Артем Геодакян/ТАСС

В полку женщин на ключевых должностях в правительстве прибыло - вице-премьером - руководителем аппарата предложено назначить Ирину Окладникову. Она работает первым заместителем министра финансов РФ.

При этом должность руководителя аппарата правительства - одну из самых высоких и ответственных в системе госуправления - покидает вице-премьер Дмитрий Григоренко. Чем он займется в дальнейшем, пока неизвестно.

ВЫХОДЕЦ ИЗ МИНФИНА

Ирине Окладниковой 41 год, большая часть ее профессиональной деятельности связана с министерством финансов РФ. Курировала бюджетную политику и социалку. Там она прошла путь от рядового специалиста до первого заместителя министра. В сферу ее ответственности входили наиболее чувствительные и масштабные направления: бюджетная политика, финансирование социальной сферы, межбюджетные трансферты и субсидии регионам.

В последние годы Окладникова активно занималась внедрением цифровых инструментов. Курировала развитие системы «Электронный бюджет», запуск «пилота» по применению искусственного интеллекта в бюджетном процессе. В своих интервью она отмечала, что цифровизация помогла сделать расходование госсредств более прозрачным и сократить нецелевые траты.

Коллеги характеризуют Ирину Окладникову как системного руководителя, который ставит во главу угла дисциплину, точность расчетов и достижение показателей эффективности.

«МОЗГОВОЙ ЦЕНТР» ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Все эти качества ей пригодятся на новой должности. Ведь аппарат правительства - это своего рода штаб, «мозговой центр» и «двигатель» исполнительной власти, а руководитель аппарата - по сути, правая рука премьер-министра.

Аппарат обеспечивает организационное управление: готовит заседания правительства и совещания премьера, контролирует исполнение поручений президента и главы Кабмина; проводит правовую экспертизу принимаемых решений и нормативных актов; координирует работу министерств и ведомств.

ЗАДАЧИ НА ЗАВТРА: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАТ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Ключевые задачи, которые стоят перед новым главой аппарата - оптимизация госуправления и ускорение принятия решений, реализация нацпроектов: в условиях сложной экономической ситуации требуется максимальная эффективность каждого бюджетного рубля. Кроме того, вице-премьеру предстоит продолжить работу по переводу госуправления на «цифровые рельсы», чтобы отчетность и контроль стали автоматизированными и менее зависимыми от человеческого фактора.

Назначение Ирины Окладниковой - своего рода сигнал о том, что правительство переходит к модели финансово-ориентированного управления. Обладая глубоким пониманием бюджетных процессов, новый руководитель аппарата сможет обеспечить более жесткую увязку между планами министерств и реальными финансовыми возможностями государства.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Окладникова Ирина Андреевна, родилась в 1984 году в Красноярске.

В 2006 году окончила Красноярский государственный университет по специальности «Мировая экономика». в 2014 году получила второе высшее образование в РАНХиГС по специальности «Юриспруденция».

С 2005 года работала в Министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края.

В 2012 году переехала в Москву и начала карьеру в министерстве финансов: сначала в отделе промышленности гражданского назначения, затем - замдиректора департамента, и.о. директора департамента.

С 2020 года - заместитель министра финансов РФ, с 2024- года – первый заместитель министра.

Действительный государственный советник 1-го класса. Входила в советы директоров АО «Роснано» и «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК).

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