Айсен Николаев: Андрей Никитин - человек «инновационный» и правильно думающий

Айсен Николаев Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ.

…- Айсен Сергеевич, здравствуйте. Это Александр Гамов, Радио «Комсомольская правда», биограф Айсена Николаева.

- Здравствуй, Александр.

- У меня сразу же вопрос. Вы же Андрея Никитина хорошо знаете по совместной работе.

- Разумеется…

- Допустим, не комментируя решение президента и премьера, что вы о нем можете - как о человеке, специалисте, руководителе сказать?

- Андрей Сергеевич очень талантливый человек, я его знаю еще со времен руководства им Агентства стратегических инициатив (АСИ) при Президенте России.

Это человек поистине «инновационный», правильно думающий, современный… Именно тот, который, на мой взгляд, нужен… Для того, чтобы и в целом транспортный комплекс, и в целом правительственный блок, в который входит транспортная отрасль, развивались более быстро, эффективно… И, самое главное, в интересах всех жителей Российской Федерации.

- Может быть, назовете какие-то совместные проекты? Которые вы или с АСИ, или с Минтрансом, или, может быть, еще в то время, когда Андрей Никитин работал в Великом Новгороде - вместе реализовывали?

- Ты знаешь, у нас очень много разных идей было, которые мы воплощали, скажем так, в период, когда Андрей Сергеевич руководил Агентством стратегических инициатив… Начиная от многих вопросов, связанных с ТОРами на Дальнем Востоке. Сейчас они еще продолжают реализовываться, такие, например, как международные ТОРы.

- Давайте объясним, что такое ТОРы.

- Александр, у меня реально сейчас не так много времени, чтобы объяснять, что такое ТОРы. ТОРы, всем известно, это территория опережающего развития, они сейчас у нас в стране достаточно хорошо развиты.

- Нет, ну, чтобы и слушателям Радио «КП» было понятно.

- Это не вчера и не сегодня появившееся словосочетание, и люди это хорошо понимают.

Что касается уже дальнейшего, то мы в период, когда Андрей Никитин возглавлял Новгородскую область, наши регионы активно сотрудничали. В том числе - не только по вопросам, например, технологического развития, но и - для сохранения исторической памяти… Памяти якутян, погибших в годы Великой Отечественной войны на новгородской земле. И здесь я ему признателен, он очень много сделал, для того чтобы эта память сохранялась и усиливалась. Андрей Сергеевич – хороший, честный человек, еще раз говорю, настоящий патриот нашей страны.

Уверен, его приход на должность вице-премьера наше российское правительство укрепит.

- Я знаю, что были и транспортные проекты, без этого не обойтись. Здесь бы вы что хотели отметить, по линии транспортной?

- Андрей Сергеевич не так долго возглавлял Министерство транспорта страны. Но в любом случае он всегда находил время интересоваться реализацией наших проектов… Как самых крупных, как Ленский мост, так и проектов более точечных, связанных с общественным транспортом, авиацией, и многих других.

- Ну, и пожелания ваши Андрею Никитину.

- Ну, чтобы и дальше Андрей Сергеевич оставался таким, какой он есть, и все будет замечательно.

- Спасибо огромное, Айсен Сергеевич!

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