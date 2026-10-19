Россияне рассказали, как наказывают детей

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Россиян призвали не ставить детей в угол. Представитель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Роза Чемерис заявила, что это может привести к замкнутости ребенка, его недоверию к родителям и неумению обсуждать проблемы. При этом 9% россиян заявили, что считают этот метод надежным, так воспитывали когда-то их самих, и теперь они тоже так поступают с детьми, чтобы те могли остаться наедине со своими мыслям и осознать проступок. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

«Меня родители пару раз ставили в угол за какую-нибудь провинность. Да и я своих детей тоже пару раз ставил в угол, между прочим очень эффективный способ воспитания», - рассуждает участник опроса.

«Мы в детстве с братом как накосячим, заранее стульчики с книжками в угол ставили, чтобы не скучать. Мои дети тоже так делали», - вспоминает другой.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН.

«В 5 лет первый раз поставила дочку в угол за вранье. Стояла пока не созналась. Час почти стойко стояла на своем, что акварель не лизала, а то, что язык у нее синий и губы, так это от природы. С тех пор больше во вранье замечена не была», - рассказывает третья.

При этом другие выбирают иные способы наказания детей за провинности. Наиболее распространенным наказанием стало лишение гаджетов. Так, 43% опрошенных сообщили, что, если ребенок не слушается, они просто отбирают у него телефон, отключают интернет или запрещают смотреть мультики. Работает безотказно, в следующий раз дети уже вовремя делают домашки, помогают по дому и делают все, что обещали, чтобы больше не лишиться смартфона или компьютера.

4% россиян сообщили, что наказывают по-старинке – запрещают гулять, пока дела не сделаны. Если ребенок провинился, ему нельзя в гости к друзьям, нельзя гулять после школы, нельзя вечером попинать мячик на площадке, для кого-то это работает.

11% выбрали вариант «другое» и рассказали, что используют, какие-то другие виды наказания, например, ругаются или, наоборот, отмалчиваются, пока ребенок не признает вину.

А вот оставшиеся 33% сообщили, что никак не наказывают детей. Если ребенок что-то делает не так, с ним просто разговаривают, объясняют, в чем он неправ и почему не стоит повторять поступок. Родители верят, что это не только самый гуманный, но и наиболее эффективный способ вырастить доброго, восприимчивого, отзывчивого человека с личными границами.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и MAX. Участие в исследовании приняли 1,9 тысячи человек.

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