Вопрос дня: А вы лично уже повернули на Восток? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ.

Михаил Дегтярев, министр спорта, председатель Олимпийского комитета России, экс-губернатор Хабаровского края:

- Я остаюсь дальневосточником и сегодня. В Хабаровске мы за четыре года много сделали и еще больше заложили. Нужно Президента России слушать, Владимир Владимирович постоянно говорит о важности развития Востока нашей страны.

Иван Тимофеев, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», гендиректор Российского совета по международным делам:

- На российском гербе – двуглавый орел, головы которого смотрят и на Восток, и на Запад. Это можно воспринимать как необходимость оценивать и риски, и возможности для взаимодействия во всех направлениях. Сейчас в силу конфронтационных отношений с Евросоюзом и некоторыми другими странами Запада поменялись акценты в нашей работе. Восток для нас чрезвычайно важен как направление сотрудничества.

Александр Сафонов, профессор Финансового университета при Правительстве РФ:

- Мой разворот на Восток начался задолго до нынешнего тренда: я многократно бывал в Китае в командировках, читал там лекции, а в юности изучал кунг-фу. Для меня азиатская кухня, культура и практики - давно знакомая часть жизни. Этот опыт воспитал во мне особую рассудительность, которая очень помогает и в личной, и в профессиональной практике.

Андрей Журавлев, доктор биологических наук, профессор кафедры биологической эволюции МГУ:

- А я уже повернул! У меня китайский телефон, причем я его и покупал в Китае. А если серьезно, с Китаем и в Китае мы работаем давно, ездим в экспедиции, изучаем окаменелости. Но свежие идеи и самое современное оборудование – все-таки на Западе, так что находимся в контакте с европейскими и американскими коллегами. Такой вот баланс.

Николай Иванов, ответственный секретарь Правления Союза писателей России:

- Мы не совершали в какой-то определённый момент поворот на Восток. Восток у нас был всегда. На данный момент у Союза писателей России участились контакты с китайскими литераторами. Недавно у нас была делегация из Союза писателей Китая и не одна. Но наши творческие связи и человеческие отношения не прерывались никогда. Мы активно занимаемся вопросами художественного перевода, а переводить мировую литературу без Востока - всё равно, что пытаться пить из родника, черпая одной рукой, когда можно это делать двумя.

Елена Касаткина, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института проблем промышленной экологии Севера:

- С китайскими учеными сотрудничаем давно, часто видим их на наших научных конференциях. В научном смысле мы давно «повернуты» друг к другу. А вот по части отдыха только-только начали Восток осваивать. Привлекает, в первую очередь, наш – Дальний.

Елена Желянина, биотехнолог, эксперт по активному долголетию:

- За моими плечами не один год жизни в Китае. В мою жизнь вошли восточные подходы к сохранению здоровья и долголетию, интерес к натуральным продуктам, традиционным средствам поддержания организма. Сегодня мне интересно изучать, как многовековой опыт Востока можно сочетать с современными научными знаниями о здоровье и активном долголетии.

Фаина Рублева, научный директор Московского планетария:

- Обожаю восток, ведь там восходит Солнце. Кстати, точно на востоке оно восходит всего два раза в год, в дни равноденствий. И я стараюсь их не пропускать, ловлю первый лучик Солнца – точно с востока!

Константин Анисимов, телеведущий, шоумен:

- Конечно, да! Достаточно посмотреть, сколько вокруг нас китайских машин, сколько детей учит китайский и корейский языки. И главное, насколько проще стало изучить Азию в поездках - от Хайнаня, где можно полежать на песочке, до Великой Китайской стены.

Ольга Софьина, учитель-хореограф пермской гимназии № 4:

- После 9 класса средний сын поступил в китайский колледж и вот уже два месяца он полностью погружён в культуру этой страны. Считаем, что это очень перспективное направление: Россия сотрудничает с Китаем, международные отношения открывают новые возможности.

Альфина Шахманова, владелица турагентства:

- Я только вернулась из Китая и Южной Кореи. И просто влюбилась в страны Юго-Восточной Азии! Туры в Китай пользуются невероятной популярностью. Особенно остров Хайнань и Шанхай. Даже искушённых туристов Китай удивит своей культурой, едой, космополитичностью и тем, насколько далеко они шагнули вперёд. Отдельный плюс - не нужна виза.

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