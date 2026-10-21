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Авто21 октября 2026 10:54

В России втрое увеличат штраф за езду без прав: сколько придется заплатить водителям

В России повысят штраф за вождение без прав до 30 тысяч рублей
Николай МЫСИН
Ежегодно сотрудники ГАИ ловят сотни тысяч автолюбителей, не имеющих водительских удостоверений.

Ежегодно сотрудники ГАИ ловят сотни тысяч автолюбителей, не имеющих водительских удостоверений.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

ПУГАЮЩИЕ СУММЫ

Казалось бы, все просто – хочешь водить машину, отучись в автошколе и сдай на права. Потом – катайся, сколько надо, только правила не нарушай. Можно поездить и без прав – но на специально оборудованных площадках либо закрытых территориях. А на дороги общего пользования (к ним, к слову, относятся и любые проселки, и грунтовки в дачных товариществах) – не выезжай, а то – штраф!

Тем не менее, ежегодно сотрудники ГАИ ловят сотни тысяч автолюбителей, не имеющих водительских удостоверений. Штраф за подобное нарушение – 5-15 тысяч рублей. Чтобы исправить ситуацию, МВД предложило поднять его минимум втрое. Теперь нижняя планка – 15 тысяч, максимальная – 30 тысяч. И это – в случае первого нарушения. За повторную езду без прав штраф составит уже 30-50 тысяч! При этом скидок в 25% за своевременное погашение в данном случае не полагается.

Законопроект уже одобрен Правительственной комиссией. Теперь необходимо согласование с Госдумой, но можно почти не сомневаться – поправки примут. Причем случиться это может уже до конца текущего года.

Стоит отметить, что речь не идет о «лишенцах». Если водитель был лишен прав (например, за управление в нетрезвом виде), но продолжает садиться за руль, к нему применяются отдельные санкции. Они и сейчас более строгие – от штрафа в 30 тысяч рублей до ареста на 15 суток или обязательных работ на 100-200 часов.

Тем, кто вовремя не успел поменять права, тоже грозит штраф.

Тем, кто вовремя не успел поменять права, тоже грозит штраф.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

- Для меня в новых правилах всего один минус – все еще низкий уровень штрафов, - отмечает автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. – Вполне можно установить наказание в 45 тысяч рублей без лишних вилок «от и до». А за повторное вождение без прав – сделать его еще строже. Человеку должно быть финансово больно, если он сел за руль, не имея водительского удостоверения.

Впрочем, с такой позицией согласны не все. Ведь наказание касается не только тех водителей, кто изначально не сдавал на права. Но и тех, кто эти права получил, однако забыл вовремя поменять – и их срок действия закончился. Хотя по закону в этом случае тоже за руль нельзя.

- Тем не менее, согласитесь, есть разница – в принципе никогда не иметь прав, или забыть их продлить, - считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. – Никто из нас не начинает день с того, что изучает срок действия своего в/у. А выдают его на 10 лет – достаточный срок, чтобы запамятовать, когда он заканчивается. Считаем, в этом случае наказание должно быть менее строгим. Необходима дифференциация. Скажем, если человек действительно не сдавал на права, но сел за руль – пусть платит 15-30 тысяч рублей. Но если просто забыл их поменять – например, в течение 3 месяцев со дня истечения «срока годности» - штраф можно было бы оставить и прежним: 5-15 тысяч.

Водители, не имеющие прав, систематически нарушают ПДД, причем растет число аварий с их участием и количество погибших. Фото: Alex PakhoMovie/Shutterstock/Fotodom

Водители, не имеющие прав, систематически нарушают ПДД, причем растет число аварий с их участием и количество погибших. Фото: Alex PakhoMovie/Shutterstock/Fotodom

ДОСТАТОЧНА ЛИ МЕРА?

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, «водители, не имеющие права на управление транспортным средством, систематически нарушают ПДД, причем растет число аварий с их участием и количество погибших в таких ДТП». Точные данные не называются, но само число протоколов за вождение без прав впечатляет. Так, по данным МВД, только в 2024 году (статистику за 2025-й не публиковали) было выявлено 429,7 тысяч подобных случаев! При этом ежегодно за езду без прав 12 тысяч человек привлекаются к ответственности три и более раза. Это уже на невнимательность не спишешь.

- В любом случае, штраф нужно повышать постепенно. Сейчас их увеличат в три раза. На мой взгляд – нормально. Дальше надо следить – сработает такая мера или нет. Если число подобных нарушений существенно сократится – значит, все в порядке. Если подвижек не будет – значит, надо еще повышать! И заодно рассмотреть вероятность введения другого рода наказаний, не только денежного. В том числе – административного ареста, - резюмирует Антон Шапарин.

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