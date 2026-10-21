В России втрое увеличат штраф за езду без прав: сколько придется заплатить водителям

Ежегодно сотрудники ГАИ ловят сотни тысяч автолюбителей, не имеющих водительских удостоверений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

ПУГАЮЩИЕ СУММЫ

Казалось бы, все просто – хочешь водить машину, отучись в автошколе и сдай на права. Потом – катайся, сколько надо, только правила не нарушай. Можно поездить и без прав – но на специально оборудованных площадках либо закрытых территориях. А на дороги общего пользования (к ним, к слову, относятся и любые проселки, и грунтовки в дачных товариществах) – не выезжай, а то – штраф!

Тем не менее, ежегодно сотрудники ГАИ ловят сотни тысяч автолюбителей, не имеющих водительских удостоверений. Штраф за подобное нарушение – 5-15 тысяч рублей. Чтобы исправить ситуацию, МВД предложило поднять его минимум втрое. Теперь нижняя планка – 15 тысяч, максимальная – 30 тысяч. И это – в случае первого нарушения. За повторную езду без прав штраф составит уже 30-50 тысяч! При этом скидок в 25% за своевременное погашение в данном случае не полагается.

Законопроект уже одобрен Правительственной комиссией. Теперь необходимо согласование с Госдумой, но можно почти не сомневаться – поправки примут. Причем случиться это может уже до конца текущего года.

Стоит отметить, что речь не идет о «лишенцах». Если водитель был лишен прав (например, за управление в нетрезвом виде), но продолжает садиться за руль, к нему применяются отдельные санкции. Они и сейчас более строгие – от штрафа в 30 тысяч рублей до ареста на 15 суток или обязательных работ на 100-200 часов.

Тем, кто вовремя не успел поменять права, тоже грозит штраф. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

- Для меня в новых правилах всего один минус – все еще низкий уровень штрафов, - отмечает автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. – Вполне можно установить наказание в 45 тысяч рублей без лишних вилок «от и до». А за повторное вождение без прав – сделать его еще строже. Человеку должно быть финансово больно, если он сел за руль, не имея водительского удостоверения.

Впрочем, с такой позицией согласны не все. Ведь наказание касается не только тех водителей, кто изначально не сдавал на права. Но и тех, кто эти права получил, однако забыл вовремя поменять – и их срок действия закончился. Хотя по закону в этом случае тоже за руль нельзя.

- Тем не менее, согласитесь, есть разница – в принципе никогда не иметь прав, или забыть их продлить, - считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. – Никто из нас не начинает день с того, что изучает срок действия своего в/у. А выдают его на 10 лет – достаточный срок, чтобы запамятовать, когда он заканчивается. Считаем, в этом случае наказание должно быть менее строгим. Необходима дифференциация. Скажем, если человек действительно не сдавал на права, но сел за руль – пусть платит 15-30 тысяч рублей. Но если просто забыл их поменять – например, в течение 3 месяцев со дня истечения «срока годности» - штраф можно было бы оставить и прежним: 5-15 тысяч.

Водители, не имеющие прав, систематически нарушают ПДД, причем растет число аварий с их участием и количество погибших. Фото: Alex PakhoMovie/Shutterstock/Fotodom

ДОСТАТОЧНА ЛИ МЕРА?

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, «водители, не имеющие права на управление транспортным средством, систематически нарушают ПДД, причем растет число аварий с их участием и количество погибших в таких ДТП». Точные данные не называются, но само число протоколов за вождение без прав впечатляет. Так, по данным МВД, только в 2024 году (статистику за 2025-й не публиковали) было выявлено 429,7 тысяч подобных случаев! При этом ежегодно за езду без прав 12 тысяч человек привлекаются к ответственности три и более раза. Это уже на невнимательность не спишешь.

- В любом случае, штраф нужно повышать постепенно. Сейчас их увеличат в три раза. На мой взгляд – нормально. Дальше надо следить – сработает такая мера или нет. Если число подобных нарушений существенно сократится – значит, все в порядке. Если подвижек не будет – значит, надо еще повышать! И заодно рассмотреть вероятность введения другого рода наказаний, не только денежного. В том числе – административного ареста, - резюмирует Антон Шапарин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не поскользнуться на «черном льду»: Советы водителям с началом первых заморозков

Сентябрьский подъем: продажи подержанных машин в начале осени выросли на 7,5%