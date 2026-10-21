Совместно с Bosch: китайский автобренд Aito готовится покорять Европу

Китайский автомобильный бренд Aito готовится покорить Европу. Фото: пресс-служба фоттон

Китайская компания Seres, которая совместно с Huawei производит автомобили премиальной марки Aito, намерена выйти на европейский рынок. Как сообщили на Парижском автосалоне 2026 года, старт продаж машин бренда в Европе запланирован на осень 2027-го.

Для реализации этих планов Seres выбрала немецкую компанию Bosch в качестве технологического партнера. Согласно договоренностям, экспортные версии моделей Aito 6, 7, 8 и 9 получат разработанные Bosch системы помощи водителю ADAS, интеллектуальные автомобильные салоны и шасси. Новое сотрудничество уже неофициально называют Bosch Inside — по аналогии с концепцией Huawei Inside, используемой для автомобилей на китайском рынке.

Серийное производство машин с функцией навигации на автопилоте NOA для движения по скоростным автомагистралям намечено на сентябрь 2027 года. Взаимодействие с Bosch должно помочь Aito адаптировать автомобили к европейским условиям благодаря опыту немецкого партнера и его знанию местных технических стандартов и нормативных требований.

Как сообщает CarNewsChina, Seres также изменила структуру зарубежного бизнеса. Чтобы наладить взаимодействие между разработчиками, производственными подразделениями и специалистами по рыночной стратегии за пределами Китая, компания объединила свое международное подразделение с бизнес-группой Aito.

Этот шаг призван снизить риски, с которыми ранее столкнулся другой китайский премиальный автопроизводитель — Nio. При выходе в Европу ему пришлось решать проблемы с недостаточной узнаваемостью бренда, а также с развитием дилерской сети и организацией сервисного обслуживания.

Ранее сайт KP.RU писал о повышении прозрачности сделок, о способах снизить число нарушений, о новом китайском пикапе.