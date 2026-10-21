Ford отзывает более 102 тысяч авто: в чем суть проблемы

У форд очередная отзывная кампания. just dance / Shutterstock.com / Fotodom

Американский автоконцерн Ford объявил масштабную отзывную кампанию, затрагивающую более 102 тысяч пикапов семейства F-Series. Причиной стала неисправность аналоговых приборов, из-за которой стрелки могут отображать неверные показания. Информация об отзыве опубликована в документах Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA).

Всего сервисная акция распространяется на 102 159 автомобилей — от F-150 до моделей линейки F-Super Duty, включая F-750. В работе приборных панелей выявили дефект: стрелки измерительных устройств могут двигаться рывками или оставаться неподвижными. Поскольку проблема связана с аппаратными компонентами, исправить ее посредством удаленного обновления программного обеспечения нельзя.

Основная часть отзыва приходится на 91 588 автомобилей семейства F-Super Duty, выпущенных в период с 14 декабря 2024 года по 17 апреля 2026 года. В эту группу входят 43 300 пикапов F-250, 26 354 машины F-350, 6847 экземпляров F-450 и 2827 автомобилей F-600. Также в перечень включен один грузовой пикап F-750 Super Duty.

Еще 10 570 автомобилей, подлежащих проверке, — это пикапы Ford F-150, произведенные с 22 августа 2025 года по 12 мая 2026 года.

В ходе внутреннего расследования Ford выяснила, что неисправность возникла из-за нарушений производственных процессов у поставщика компонентов — компании Visteon Corporation.

Для устранения проблемы владельцам потребуется обратиться к официальным дилерам. Специалисты заменят неисправный модуль приборной панели, при этом менять весь узел целиком не придется.

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