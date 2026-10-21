Овечкин мечтает о гоночном болиде, но Ferrari и Aston Martin ему малы

Александр Овечкин Фото: REUTERS.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что хотел бы попробовать себя за рулем гоночного автомобиля. При этом российский хоккеист пока ни разу не выезжал на гоночную трассу. Об этом сообщает Авто Mail.

Одним из препятствий для осуществления этой идеи спортсмен назвал свои физические параметры. Из-за высокого роста и крупного телосложения Овечкин не может с комфортом разместиться в некоторых спортивных автомобилях. В частности, хоккеист отметил, что ему не подходят отдельные модели Ferrari и Aston Martin. По его словам, в отличие от пилотов «Формулы-1», он сталкивается с ограничениями из-за габаритов, а удобство за рулем имеет для него большое значение.

В Москве Овечкин передвигается на представительском автомобиле Aurus Arsenal, который оснащен номерным знаком с привычной для хоккеиста цифрой восемь.

В коллекции спортсмена также есть белый Mercedes-Benz G 65 AMG с 12-цилиндровым двигателем. Этот внедорожник хоккеист приобрел во время локаутного сезона, когда выступал в России.

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