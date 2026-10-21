«Революция фламинго»: Албания вспыхнула на фоне протестов против курорта зятя Трампа

Участник антиправительственных беспорядков с коктейлем Молотова, Тирана, Албания. Фото: REUTERS.

Албания переживает самый масштабный политический кризис за последние годы. Уже больше недели в столице страны Тиране и других городах не стихают протесты, которые начинались как мирные экологические пикеты, а теперь вылились в столкновения с полицией, поджоги административных зданий и требования отставки правительства.

За прошедшие несколько дней пострадали свыше 300 человек. Полиция применяла слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Манифестанты отвечали камнями и бутылками с зажигательной смесью, задержаны 167 человек.

На прошлой неделе протестующие опубликовали ультиматум, потребовав отставки премьер-министра Эди Рамы. Премьер воззвание проигнорировал, и страна оказалась на грани политического тупика.

КУРОРТ НА ЗАПОВЕДНОМ ОСТРОВЕ

Формальным поводом для нынешней волны протестов стал девелоперский проект, связанный с Джаредом Кушнером - зятем президента США Дональда Трампа. Его компания с согласия албанского правительства планирует построить роскошный курорт в заповедной зоне на на полуострове Звернец и острове Сазан у Адриатического побережья. Именно там обитают тысячи розовых фламинго, давших название протестному движению: активисты несли плакаты с этими птицами, и протесты быстро окрестили «Революцией Фламинго».

Уже больше недели в столице страны Тиране и других городах Албании не стихают протесты Фото: REUTERS.

Поначалу это была мирная экологическая акция, начавшаяся еще в июле. Однако за более чем сто дней ежедневных пикетов недовольство накопилось и вышло за рамки «курортной темы». Как отмечают европейские СМИ, дело уже не в проекте Кушнера, а в экономическом кризисе в стране: там наблюдается растущая инфляция, недостаточное финансирование вузовского образования и высокий уровень молодежной безработицы.

Хотя официальные макроэкономические показатели Албании выглядят относительно благополучно (рост ВВП прогнозируется на уровне 3,5% в 2026 году), именно молодежь ощущает на себе всю тяжесть структурных проблем. Уровень безработицы среди молодых людей - около 21,5%, что значительно выше среднего показателя по ЕС, куда страна собирается вступать. Ситуация с жильем в Тиране стала критической: средняя арендная плата за квартиру достигла 721 евро в месяц, что составляет около 97% средней зарплаты.

КТО ПРОТЕСТУЕТ И КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Костяк демонстрантов - студенты. 13 октября, они начали бессрочную акцию у здания Министерства образования, требуя улучшения условий в университетах и снижения платы за обучение. К ним присоединились школьники, а затем и жители других городов. Движение «Фламинго» и студенты, изначально действовавшие раздельно, начали сливаться в единую волну.

Фото: REUTERS.

Требования быстро политизировались. Помимо реформы образования и отказа от строительства курорта на заповедном острове, протестующие добиваются отставки правительства обвиняя его членов в системной коррупции. После того, как премьер Рама отверг ультиматум об уходе, мирные пикеты окончательно переросли в насилие. Протестующие ворвались в Министерство образования и еще в несколько административных зданий в Тиране, одно из них подожгли. Позже столкновения произошли у здания парламента, его работа была прервана.

«ГИБРИДНАЯ ВОЙНА» И НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ

Эди Рама, возглавляющий правительство с 2013 года и победивший в прошлом году на четвертых подряд выборах, категорически отказался уходить в отставку.

«Никто не сможет схватить Албанию за горло. Тот, кто думает, что закон на него не распространяется, ошибается», - заявил премьер в видеообращении на фоне сгоревшего здания колледжа.

Сначала Рама обвинил в насилии политических оппонентов, а затем перешел к более широкой версии: по его словам, беспорядки - это «гибридная война», которую ведут внешние силы, опираясь на реальное недовольство людей. Причем обвинял он всех подряд, даже Россию и Иран.

В полицейских летят петарды и фейерверки Фото: REUTERS.

Вместо уступок и переговоров с недовольными правительство принялось срочно укреплять силы правопорядка. С 1 января зарплата полицейских будет повышена, а каждому сотруднику, задействованному в разгоне протестов, выплатят компенсацию в 2 500 евро. Школьникам, покинувшим занятия ради участия в беспорядках, пригрозили лишением права на бесплатное образование и стипендии.

Европейский Союз призвал власти реагировать соразмерно и выразил обеспокоенность «насильственной эскалацией».

Однако Эди Рама выбрал тактику «пересидеть кризис». Но если к экологистам из движения «Фламинго» и студенчеству присоединятся другие группы, например, сторонники оппозиционной Демократической партии, кабинет Рамы может не устоять.

Фото: REUTERS.

МОЛОДЕЖИ НЕКУДА ПОДАТЬСЯ

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, одной из главных причин протестов в Албании остается экономический кризис в Европе в целом. «На фоне глобальной геополитической турбулентности режим Рамы, который достаточно успешно выживал в спокойной ситуации, начал разваливаться, что привело к окончательной деградации обстановки», - отметил Брутер в интервью KP.RU.

Эксперт добавил, что кризисные тенденции в стране ослабнут только в том случае, если албанцы получат возможность эмигрировать в более богатые европейские государства. Но в обозримом будущем это маловероятно.

«Хорошие рабочие места в стране распределяются по связям - устроиться можно только через знакомых предпринимателей или чиновников правящей партии. Именно поэтому эмиграция остается для молодых албанцев единственным реальным выходом, и это принципиально меняет картину. Если бы албанцы могли легко устроиться на работу в западных странах, напряжение, возможно, удалось бы снять. Однако эмиграция для них затруднена, а места, на которые они могли бы претендовать, уже заняты более сильными и сплоченными общинами», - указал Брутер.

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