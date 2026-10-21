Сюрприз от Госдепа: Американцы смогли сильно удивить МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге рассказала, что Госдеп преподнес нашему дипломатическому ведомству сюрприз. Речь идет о подготовке к совету министров иностранных дел «Большой двадцатки», который пройдет в американской Атланте 30 и 31 октября.

Этой ночью, сообщила Захарова, из Вашингтона пришли новые вводные, касающиеся нюансов пребывания нашей делегации в США.

Дипломат назвала полученный документ попыткой искусственно ограничить участие россиян в Совете.

«И вот сюрприз! Выяснилось, что все имена, которые мы передали - я уж не знаю, пылились ли они или отрабатывались американской стороной - не получают должного логистического сопровождения и подтверждения, как это было нам сказано», - говорила, не скрывая отрицательных эмоций, Захарова.

В действительности наш МИД еще два месяца назад предоставил американским властям все необходимые документы, включая списки делегации. Все это время Москва активно готовилась к участию в Совете министров – мероприятие ведь очень важное.

- Речи о том, что мы что-то не подали, не оформили, кому-то что-то не предоставили, нет и быть не может, - заявила Захарова. - Сейчас мы пытаемся все это изучить.

То, что придумали американцы, Захарова назвала тревожной тенденцией.

В Москве продолжают считать, что у России и США колоссальный потенциал для сотрудничества. «Но давайте исходить из реалий», - подчеркнула дипломат.

НЕНАСЫТНОЕ ЧУДОВИЩЕ

Захарова назвала Владимира Зеленского ненасытным чудовищем. В Киеве продолжение войны в 2027 оценили в 155 миллиардов долларов. Речь идет о мухлеже, считает наш дипломат.

- Украина давно превратилась в черную дыру Европы, - заявила представитель МИД. И в Евросоюзе, похоже, начинают это понимать. На недавнем саммите в Брюсселе Киеву, по сути, было отказано в выделении новых миллиардов. «Очевидно, в ЕС нашлись теперь дела поважнее», - заметила Мария Владимировна.

Подобный поворот задел раздутое самолюбие Зеленского. Сознательно спекулируя на миграционных проблемах Европы, он перешел к откровенным угрозам. В случае победы России, припугнул европейцев Киев, Европу накроет волна беженцев с Украины численностью до 20 миллионов человек. «Это же просто настоящая наперсточная игра», – парировала Захарова.

«ВЫСЛАТЬ УКРАИНСКИХ ДИПЛОМАТОВ»

Премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от властей Украины объяснений из-за пролета над польской территорией очередного украинского дрона. Захарова задалась вопросом: как Варшава отреагирует на этот инцидент? И предложила несколько вариантов ответа.

Вариант А: закрытие посольств и генеральных консульств. Вариант Б: вызов украинского посла с жестким демаршем. Вариант В: высылка украинских дипломатов. И еще один вариант: разработка пакетных санкций в отношении киевского режима.

- Мы исходим из того, что простым закрытием украинского дома здесь, конечно, не обойдешься, - рассуждала с нескрываемой иронией на брифинге наш дипломат.

ЖЕСТОКИЙ ОТВЕТ НА ПРОВОКАЦИИ НАТО

В МИДе считают, что у большинства руководителей Евросоюза нет стратегического видения. В том числе и поэтому, подчеркнула Захарова, нет предпосылок для улучшения отношений с европейцами: «Мы видим неприкрытую русофобию. Это все мы учитываем и говорим, что для нас это абсолютно неприемлемо».

Москва максимально жестко предупредила страны НАТО, что готова ответить на любые угрозы у наших границ. Одновременно Россия использует все дипломатические каналы, чтобы предостеречь натовцев от дальнейшего раскручивания спирали конфронтации.

Но если Альянс продолжит гнуть свою линию, резюмировала дипломат, Москва «готова применить весь спектр имеющихся сил и средств».

ДУРКОВАТЫЙ ПРИЗЫВ САННЫ МАРИН

На днях экс-премьер Финляндии Санна Марин призвала сбивать российские самолеты, которые якобы нарушают границы натовских стран. Захарова считает подобные призывы дурковато-агрессивными.

Спикер МИД предложила журналистам не забывать, что Марин теперь получает зарплату в качестве нанятого эксперта в британском Институте глобальных изменений Тони Блэра: «Это очень многое объясняет: именно за такие заявления она и получает там зарплату… Надеемся, что нынешние власти Финляндии найдут в себе силы делать четкое различие между безответственной риторикой и необходимостью решения насущных вопросов мирного сосуществования с Россией».

СЛЕЗЫ НА ГЛАЗАХ

Мария Захарова прослезилась на брифинге, когда рассказывала о Дне белых журавлей, который отмечают 22 октября в знак дружбы между народами и памяти павших.

История этого памятного дня началась с песни «Журавли», написанной композитором Яном Френкелем и поэтом Расулом Гамзатовым, которого потряс увиденный в Японии памятник умершей от последствий атомной бомбардировки юной Садако Сасаки и всем детям-жертвам тех событий. Девочка верила, что выздоровеет, если сделает тысячу бумажных журавликов.

- Я постараюсь говорить так, чтобы не перехватило горло, но не уверена, что у меня получится, - заметила Захарова. – Это один из самых, на мой взгляд, эмоциональных материалов, которые мы когда-либо озвучивали.

Не получилось. На глазах Марии Владимировны появились слезы: «Эта песня, словно стая журавлей, разлетелась по всему миру, потому что люди видят в ней воплощение того, что близко каждому: настоящую дружбу, гуманизм, сострадание горю, уважение памяти павших и абсолютное отсутствие попыток делить жертв на правильных и неправильных, своих и чужих».

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