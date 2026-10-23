Певица Мадонна омолодила голос: как она это сделала и можно ли повторить

Ученые прослушали все интервью Мадонны с 1980-х, времен, когда она в образе невинной девочке умоляла (в песне) «папа, не ворчи», и до сегодняшнего дня Фото: EAST NEWS.

Голос популярнейшей певицы Мадонны звучит как голос молодой женщины и не соответствует возрасту. Это не светская сплетня, а суть научной статьи, которая появилась в серьезном издании Nordic Journal of English Studies благодаря ученым из Орхусского и Копенгагенского университетов (Дания).

Есть ли способ и нам, простым людям, омолодить свой голос?

НЕ ПО ВОЗРАСТУ ЗВОНКАЯ

Мадонне 68 лет. А она прыгает по сцене и выдерживает изнуряющие мировые туры. Но это скорее к институту физкультуры. А наши датские ученые – филологи. Вот они и занялись ее голосом.

Они прослушали все интервью Мадонны с 1980-х, времен, когда она в образе невинной девочке умоляла (в песне) «папа, не ворчи», и до сегодняшнего дня. И нашли минимум два странных факта.

Во-первых, голос Мадонны звОнок не по годам и возрасту не соответствует.

- Ее голос не соответствует тем параметрам, которые мы обычно ожидаем от женщины в возрасте за 60 лет, - говорит соавтор исследования Анна Боте Йесперсен. - Как правило, после менопаузы женский голос становится ниже, и мы наблюдаем это у Мадонны в 2013 году, когда ей было 55 лет, что примерно совпадает со временем наступления менопаузы.

Но затем что-то случилось: Мадонне каким-то образом удалось вернуть голосу звонкость.

КАК ДИКТОР

Во-вторых, Мадонна избавилась от акцента, который должна была приобрести в Мичигане, где родилась, или в Нью-Йорке, где долго работала. И говорит, «как диктор центрального телевидения СССР», идеально правильно и усредненно.

Авторы работы полагают, что Мадонна таким образом добивается «интернациональности»: она своя для всех и ни для кого конкретно. Плюс этот «правильно-усредненный» говор более сексуален: по крайней мере, по мнению носителей языка:

- Такое четкое, фронтальное произношение гласных ассоциируется с молодостью, привлекательностью и сексуальной притягательностью. Вероятно, Мадонна стремится продемонстрировать эти качества не только визуально, но и посредством своей речи, - объясняет Йесперсен.

Мадонне каким-то образом удалось вернуть голосу звонкость Фото: EAST NEWS.

Голос – колоссально важный инструмент самопрезентации и контакта с аудиторией, рассказал KP.RU Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций, автор телеграм-канала «Чувства аудитории».

- Так, Маргарет Тэтчер, когда решила, что не хочет больше быть учителем, а пойдет в политику, посещала тренера, чтобы сделать свой голос более глубоким. Люди подсознательно доверяют низкому глубокому голосу. Политик со звонким голосом успеха не добьется, - говорит он.

И то, что звезда уровня Мадонны решила максимально продлить свое творческое долголетие, и обратила внимание не только на физическую форму, но и на голос, вообще не удивительно.

Но для певцов, в отличие от политиков, какого-то «правильного» или «неправильного» голоса не существует.

- Допустим, певец исполняет свои хиты легкой хрипотцой. Это его фишка, придающая брутальность. Он тогда постарается свою хрипотцу сохранить, - говорит Александр Романов.

Мадонна выбрала звонкость и молодость. Но что именно она сделала, в самом деле – ее тайна, потому что способов много, отмечает эксперт.

Мадонна избавилась от акцента, который должна была приобрести в Мичигане, где родилась, или в Нью-Йорке, где долго работала Фото: EAST NEWS.

А КАК У НАШИХ?

От Елены Образцовой до Надежды Кадышевой

То, что проделала Мадонна, в определенном смысле уникально: в юности голос у нее был ниже, чем в зрелом возрасте. Возможно, изначально она стремилась подчеркнуть «сексуальность», но потом на первый план вышла «молодость».

Примером «вечно юного голоса» сейчас называют Надежду Кадышеву Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

По мнению опрошенных нами экспертов, с голосом работают абсолютно все, кто поет. Но далеко не всегда кухня артиста на виду. Оперная дива Елены Образцовой не скрывала своей борьбы за чистоту звучания.

Примером «вечно юного голоса» сейчас называют Надежду Кадышеву. Но что именно делает она - секрет, как и у Мадонны.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Хочу вернуть юность голосу, что делать?

Голос женщины меняется всю жизнь, объяснила KP.RU Екатерина Осипенко, кандидат медицинских наук, руководитель научно-клинического отдела фониатрии, заведующая отделением фониатрии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства», доцент кафедры оториноларингологии Российского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, президент ассоциации фониатров и фонопедов России.

Его характеристики зависят от цикла; он разный до и после беременности; ключевым событием оказывается наступление менопаузы.

- Это происходит абсолютно у всех, и у певцов, и у обычных людей. Безусловно, сказывается генетика. Скажем, есть люди с голосом, «как у девочки», а «девочке» 80 лет. Но это редкость, - говорит Екатерина Осипенко. - В целом у женщин, для которых голос – это профессия (дикторы, певцы) изменения могут быть выражены мягче в силу того, что человек работает с голосом постоянно, «тренирует» его. Но они все равно есть.

С возрастом добавляется старение мышечной и дыхательной систем: человек не может выдать былую громкость, нет прежней выносливости, появляется придыхание, а также характерное «старческое дрожание». Интересно, что у мужчин с годами голос становится выше, у женщин - наоборот.

Насколько перемены критичны? Если речь об оперной певице или звезде эстрады, на кону – высокие запросы, финансовые возможности и, соответственно, широчайший спектр решений, который предлагает современная медицина. Если женщина пришла в кружок «Активное долголетие», попробовала петь, как в молодости, поняла, что не может, и захотела «что-то изменить» - это другое. Но так или иначе все начинается с визита к фониатру и с обследования. Это, например, видеоларингоскопия и акустический анализ голоса, когда врач буквально видит голосовое поле и его объем.

От результатов обследования и запросов пациента будет зависеть и терапия, говорит Екатерина Осипенко.

В самом легком случае доктор посоветует наладить режим (следить за влажностью воздуха, избегать острого, забыть про курение и алкоголь, ограничить кофеин), из препаратов – те, что улучшают кровоток и способствуют лучшему кровоснабжению «голосовых» органов.

- Отдельной проблемой все чаще оказывается заброс кислоты из пищевода, рефлюкс, - продолжает Екатерина Осипенко. - Здесь доктор посоветует ограничить жирное и острое, не есть за 3 часа до сна, может, потребуется и консультация гастроэнтеролога.

В сложном случае врач предложит хирургическое вмешательство. Операцию делают через рот, и ее суть – сблизить, сомкнуть голосовые складки. Достигается это за счет своего рода импланта, в том числе из собственной жировой ткани пациента.

Но все еще важнее:

- Речь является сложнейшим когнитивным процессом, который отличает нас от животных. Если в преклонном возрасте человек тренирует речь, или даже пытается петь - это тренировка памяти, мышления и способ оставаться трезвомыслящим, бодрым, веселым, - считает Екатерина Осипенко.

НА ПРАКТИКЕ

Упражнение от Екатерины Осипенко:

- Представьте, что во рту у вас горячая картошка. У вас сомкнуты губы и разомкнуты зубы. А теперь помычите. Послушайте себя. Помычите еще. Это простое упражнение очень помогает настройке голоса. Выполняйте его несколько раз в день по несколько минут, и результат вам понравится.

Упражнение от Александра Романова:

Оно позволит вам услышать… собственный настоящий голос. Ведь большинство из нас своим голосом не говорит! У нас звук, как правило, выходит из груди. А подлинный тембр прячется в животе.

! Поднесите ладошку ко рту и попробуйте выдыхать на нее так, чтобы ощутить тепло на кончиках пальцев. Это на удивление трудно;

! Добившись успеха, медленно отодвигайте ладонь, сохраняя эффект. Наконец эффект пропадет. Это ваш предел;

! Теперь в этой максимальной позиции произносите сначала «о», потом «э», затем «ы» и наконец «у» так, чтобы пальцы чувствовали тепло. С «у» этого добиться всего сложнее;

! Теперь поговорите, запишите себя на диктофон и послушайте. Нравится? Это ваш подлинный голос;

! Закрепив этот эффект, вы научитесь говорить «как дикторы», не грудью, а животом. Не исключено, что Мадонна делала в том числе и это упражнение.

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