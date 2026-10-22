Hе Зеленскому, прогуливавшему уроки в школе и занятия в институте, говорить об истории Фото: REUTERS.

Если кто опасался, что Зеленский всерьез настроился на мир и придется остановить СВО до того, как будет достигнуты все обозначенные цели, поскольку Россия согласилась продолжить переговоры (кстати, не наша сторона их прервала, а украинская), то можно выдохнуть - «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский настолько боится этого, что, сделав шаг вперед по направлению к мирному соглашению, тут же делает даже не два, а три шага назад. Он дезавуирует практически все, о чем договаривается с американскими переговорщиками — спецпредставителями президента США — и осыпает тех, с кем ему предстоит договариваться такими оскорблениями и насыпает такой ворох лжи, что ему не то что руки не подадут после этого, а и даже в одном помещении приличные люди не сочтут возможным находиться.

ОН ПЛАЧЕТ, НО ЕМУ НЕ ВЕРЯТ

Вот и на этот раз «просроченный», дав интервью известному британскому телеведущему Стивену Бартлетту в его подкасте, не просто наговорил всякой чуши и перевернул все с ног на голову. А еще и пустил слезу, лживую, как и весь он сам.

- Как вы справляетесь? — участливо спросил его Бартлетт (как поделились осведомленные источники, этот комплиментарный по отношению к «просрочке» подкаст обошелся Киеву, как минимум, в 500 тысяч фунтов стерлингов, естественно, не из личного кармана «просроченного»).

- Это тяжело. Буду честен: я не сплю, - вздохнул «просроченный», состроив «жалостную» гримасу на опухшей морде лица. - Это ужасная, невыносимая боль, которой я никому не пожелал бы. Мои дети держат меня на земле. Я хочу, чтобы они гордились мной. Я должен быть примером. Быть как можно смелее, но не скрывать боль, если она есть.

- Я вижу слезы в ваших глазах, - проникся телеведущий.

- Да, - сглотнул Зеленский и пустил тут по щеке лживую слезу.

Жаль, умер Станиславский. Его громового «Не верю!» очень не хватает сейчас, чтобы прекратить эту насквозь лживую и неумелую пантомиму. Настоящий артист, когда плачет, делает это искренне и органично, вызывая сопереживание. А вот любой «актер актерыч», тем более, этот экс-комик, родом из КВН, так и не вышел за пределы и компетенцию участника художественной самодеятельности. И по лицу видно, что ему для того, чтобы пустить слезу, требуется делать достаточно серьезные усилия, напрягать лицевые мышцы, делать паузу. Он лжив от макушки и до пят.

ТРАМП ПЕРЕЛОЖИЛ НА ЗЕЛЕНСКОГО СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Впрочем, если бы Зеленский ограничился только этой ложью, то его можно было бы даже простить, но только за нее. Ну, не умеет человек плакать, не казнить же теперь его за это. Но Зеленский пошел дальше. «Просроченный» снова в очередной раз наехал на Трампа, обвинив американского президента в предвзятом по отношению к себе отношении.

- Я не понимаю. У меня хорошие отношения с Трампом. Я считаю неправильным и неприемлемым то, что Трамп перекладывает на меня ответственность за агрессию России и убийства, совершенные Россией. Он искажает контекст, и это несправедливо, - заявил «просрочка». - Он говорит, что они не могут договориться. Ну, если вы не можете договориться, но вам нужен дизель, хотя, опять же, я считаю, что это просто попытка отвлечь внимание от Ирана, от того, что происходит на Ближнем Востоке. Там заблокирован весь объём поставок. Именно там ничего не получается. Ормузский пролив заблокирован. В этом и заключается корень проблемы. Но все сваливают на нас. И меня как лидера нашей страны делают мишенью.

Получил, Дональд? А «просроченный» еще и не на такое способен.

- Трамп должен использовать в отношении Путина такой же тон, как в отношении меня, - заключил Зеленский фрагмент, посвященный американскому президенту.

Зеленский в очередной раз наехал на Трампа Фото: REUTERS.

И ТЫСЯЧИ ЛЕТ ВРАНЬЯ

Он прочитал британцу целую лекцию по истории, правда, по курсу украинской истории, в которой великие укры построили не менее великую, чем они, цивилизацию.

- Путин говорит о революции 1917 года. Это же нелепо. История твоей страны не может начинаться с 1917 года. На Украине есть церкви — все знают, что у нас очень красивые церкви, которым тысяча лет. Украинские церкви, расписанные украинцами, настоящими мастерами своего дела. Им тысяча лет, - пошел делиться своим бредом «просрочка». - Украина — наследница Киевской Руси, великого государства, которое было хорошо известно в Европе и обладало развитой цивилизацией, своим искусством, своими традициями и так далее. России тогда еще и в помине не было. Она появилась, когда Украина уже существовала. Но он (Путин) все это вычеркивает и начинает с революции. Почему именно с Октябрьской революции 1917 года? Потому что он рассказывает историю Советского Союза.

Брешет, как Зеленский. Это выражение действительно достойно того, чтобы стать нарицательным. Так врать, как бывший комик и «исполнитель» на фортепиано, как сказал бы киевский мэр Виталий «златоуст», прозванный за свое красноречие Кличко, «могут не только лишь все. Мало кто это может». Президент России никогда (подчеркну еще раз — НИКОГДА!) не начинал отсчет истории России с Октябрьской революции. И Киевской Руси он уделял достаточно много внимания. Правда, редко говорил о том, что после разорения монголо-татарами Киева княжество пришло в полный упадок и разорение, а все оставшееся в живых население перебралось в более северные земли — в Москву, Суздаль, Новгород, Владимир, Ростов Великий и т.д. А Киевская Русь превратилась в Руину, в состояние которой и существовала вплоть до присоединения Малороссии к настоящей России. И это не говоря о том, что те самый красивые церкви с тысячелетней историей Зеленский сейчас со своей командой мародеров грабит и уничтожает.

Если кто опасался, что Зеленский всерьез настроился на мир и придется остановить СВО, то можно выдохнуть Фото: REUTERS.

УКРАИНА - КУЗНИЦА, А ЗЕЛЕНСКИЙ - «КУЗНЕЦ»?

Но не Зеленскому, прогуливавшему уроки в школе и занятия в институте, говорить об истории. Он даже современность сумел переврать так, что у любого мало-мальски образованного человека глаза на лоб вылезли бы, доведись ему услышать «просроченного».

- Что такое Советский Союз? Это прежде всего Украина. Украина. Это Украина. Украина — страна номер два. Почему? Ее называли кузницей кадров Советского Союза. На Украине было столько образованных людей, потому что там было много учёных, много инженеров, очень много университетов, огромная интеллигенция. Поэтому и говорили, что Украина была кузницей кадров для Советского Союза. Иными словами, многие выходцы из Украины впоследствии руководили различными учреждениями, министерствами Советского Союза и так далее. То есть это была интеллектуальная часть Советского Союза, - продолжил «образовывать» Зеленский вляпавшегося в бандеровщину британца. - Украина всегда… Крупнейшее производство ракет находилось здесь, ядерное оружие, которое Украина передала. Очень многое производилось на Украине.

Откуда на Украине проявились все эти ученые и инженеры и кто называл Украину «кузницей кадров», кроме него, «просрочка» почему-то не рассказал. Как и то, куда все это делось за всего каких-то 30 лет «назалежности». Что и понятно, иначе пришлось бы рассказать, что все наследие, полученное от Советского Союза, Украина совершенно бездарно спустила, мягко говоря, в канализацию, перемешав его вместе с «продуктами своей жизнедеятельности». К слову, сам «просроченный» получил диплом инженера в одном из институтов на Украине, но, к счастью для экономики и предприятий страны, работать по профессии так и не начал.

ИЛИ ПОСЛЕ, ИЛИ ДО

Да, кстати, никакого ядерного оружия у Украины никогда не было, хотя на Украине оно имелось. Предлоги «на» и «у» имеют совершенно разные смыслы. Если ваша машина стоит в арендованном вами гараже, это совсем не означает, что она принадлежит хозяину гаража. И когда аренда истекает, вы ее просто забираете.

К слову, про современность, даже не советскую, а нынешних дней, украинский «просрочка» врет не меньше, чем про историю.

- Всегда звучало так странно, когда Россия обвиняла нас — Украину — в том, что у нас якобы есть нацисты. Это крайне странно и совершенно дико. Если бы люди хоть немного знали историю, они бы поняли, что на Украине нет фашистов и фашизма как такового, - заявил Зеленский британцу и даже рассказал про дедушку, который воевал с нацистами. Правда, и тут забыл рассказать, что память деда он предал, а именно при нем глорификация нацистских преступников и пособников достигла настоящего расцвета, а он сам принимает участие в перезахоронениях с государственными почестями тех, кто вместе с нацистами уничтожал его родню и соплеменников, и произносит во время этих церемоний проникновенные речи.

И это тоже уже привычно слышать от «просроченного» лжеца и мерзкого ублюдка (в одном флаконе). Это его суть. Как и то, что еще вчера соглашавшийся на мирное урегулирование Зеленский спустя каких-то несколько часов в интервью британцу заявил, что не отдаст Донбасс. Мол, Россия пойдет на Павлоград и Днепр (Днепропетровск), если Украина отдаст Славянск и Краматорск.

Ну, что же, ничего не поделаешь, теперь придется идти на Днепропетровск и Павлоград после освобождения Славянска и Краматорска. А, может, и до.

А вот это уже действительно не важно.

P.S. Зато «просрочка» откровенно поделился британцем своей мечтой: «Когда Украина станет частью Европы, Россия развалится. Она распадется. Там много разных народов, разных религий, совершенно разных наций». Собственно, именно этой мечтой Зеленский торгует с европейцами, чтобы продолжать уничтожать Украину, набивая свои карманы.

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