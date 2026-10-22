Команда экономического роста: что на самом деле означают перестановки в российском правительстве

Фото: REUTERS.
Вчера президент Владимир Путин утвердил новый состав правительства России - кандидатов на посты министров и вице-премьеров ему ранее предложил глава Кабмина Михаил Мишустин. А днем ранее Госдума единогласно проголосовала за каждого кандидата.
Вот, кто занял новые посты:
Ирина Окладникова
Кем стала: вице-премьер - глава аппарата правительства
Кем работала раньше: первый заместитель министра финансов
Олег Кожемяко
Кем стал: вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО)
Кем работал раньше: губернатор Приморского края
Андрей Никитин
Кем стал: вице-премьер, курирующий в том числе развитие транспортного комплекса
Кем работал раньше: министр транспорта
Антон Силуанов
Кем стал: зампредседателя правительства - министр финансов
Кем работал раньше: министр финансов
Дмитрий Ядров
Кем стал: министр транспорта
Кем работал раньше: руководитель Росавиации
Что это означает для страны и для каждого из нас, как изменится наша жизнь?
- Такие масштабные перестановки - это, прежде всего реализация заявления президента Владимира Путина о том, что Россия должна вернуться к устойчивому экономическому росту, - сказал «Комсомолке» руководитель Центра политико-экономических исследований Василий Колташов. - Развитие у нас есть, это видно, например, по машиностроению - там не прекращалось расширение производства, внедрение новых технологий, продуктов. Но в целом экономическую ситуацию можно еще улучшить: при том, что внешнеэкономическая конъюнктура - превосходная! Цель в том, чтобы в 2027 году российская экономика показала рост, устойчивость.
По мнению эксперта, перестановки отражают смену подхода к экономике.
- Современная рыночная экономика идет за правительственными мерами, она сама по себе расти не может, ей нужно управлять. Вот эту задачу, как мне кажется, и пытаются решить перестановками, - говорит Колташов.
Первое, на что обращают внимание эксперты, это усиление финансового блока. Антон Силуанов стал вице-премьером, сохранив пост министра финансов, а его первый зам Ирина Окладникова возглавила аппарат правительства в статусе вице-премьера. Вспомним и о том, что и сам Мишустин - выходец из финансовой сферы, в кресло премьера он пересел с поста главы налоговой службы.
Все это говорит об усилении и без того высокой роли финансово-экономического блока в текущих реалиях.
- Если усиливается оборонка и сохраняется рыночная экономика, нужно постоянно искать баланс между ними; искать баланс между крупным бизнесом, который отражает интересы государства в целом, и малым и средним бизнесом, который является основой региональной экономики, - сказал в эфире радио «Комсомольская правда» политолог, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики Марат Баширов.
Кроме того, на финансовый блок ляжет и решение задач на внешнем периметре.
- Напомню, некоторое время назад Силуанов летал на встречу министров финансов и глав Центробанков стран большой двадцатки в США. Это говорит о том, что координация между странами идет, несмотря на санкции, - сказал в эфире радио «Комсомольская правда» декан факультета международных и экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев.
При этом он отметил, что Ирина Окладникова в правительстве не будет напрямую заниматься финансами, ее фронт работ меняется. Ведь аппарат правительства, который она возглавила, обеспечивает именно организационное управление: готовит заседания правительства и совещания премьера, контролирует исполнение поручений президента и главы Кабмина; координирует работу министерств и ведомств и т. д.
- Аппаратная работа - это новая территория для госпожи Окладниковой. Но учитывая ее железную хватку, она с этой работой успешно справится, - отметил Селезнев.
Еще одно заметное направление - усиление «транспортников».
- Назначение Андрея Никитина вице-премьером связано с задачей превращения нашего Дальнего Востока в глобальный хаб (транспортный узел, - Ред.) для сотрудничества с Глобальным югом - не только со странами Азии, но и с Южной Америкой, государствами Карибского бассейна, - сказал Селезнев. - Плюс северный морской путь, усиление связанности европейских регионов с восточными. Будет развиваться железнодорожное, автомобильное сообщение. И будем потихоньку выходить на реализацию суперперспективного транзитного потенциала нашей страны.
Фото: Иван МАКЕЕВ.
Усиление транспортного блока предполагает и развитие авиации - во всех формах. В экономических верхах уже появился отдельный термин для обозначения этой сферы — воздух.
- Это вызвано в первую очередь опытом СВО, - подчеркнул Марат Баширов. - Мы видим, что ключевое у нас сейчас - это БПЛА. Никитин, будучи губернатором Новгородской области, где был особый режим и где был по сути полигон БПЛА, приобрел в этом направлении значительный опыт. Его надо распространять.
Ожидается и взлет самолетостроения - гражданского и военного.
- Это бомбардировщики «Белый лебедь» из ядерной триады, плюс активно идет работа над пополнением парка самолетов Ту, МС, Суперджет, развиваем малую авиацию, - уточнил Баширов.
Обращает на себя внимание и назначение вице-премьером Олега Кожемяко. Это, к слову единственный из российских руководителей, кто возглавлял четыре региона.
- Очень знаковое назначение - оно говорит не только о внимании к развитию Дальнего Востока, но и в целом о необходимости смещения центров финансовой и деловой активности в регионы, о необходимости их развития, - обратил внимание Василий Колташов. - Кожемяко - это как раз тот человек, который нужен для решения таких задач, он показал это своим умением развивать регионы. И в целом это показывает, что подходы, примененные на Дальнем Востоке, являются правильными, они дали результат и в промышленном развитии, и в транспортном, и в урбанистическом, и что нужно распространять эти методы на всю страну.
Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ.
Дальневосточный опыт показал правильность активного участия государства в экономике.
- Нужно отодвигать эти монетаристские примитивные подходы, которые, например, гласят: зачем строить высокоскоростную железную дорогу, если бизнес ее сам не построил? Зачем России развивать порты Дальнего Востока, если бизнес сам этого не делает? - говорит Колташов. - Но с точки зрения стратегического развития страны все выглядит иначе. У бизнеса иногда нет ни денег на масштабные задачи, ни целей их совершать, ни понимания их необходимости. И в то же время мы видели, как высшее руководство страны понимало, что ситуация в мире накаляется, что портовая система, новые верфи, заводы на Дальнем Востоке особо нужны. И то, что с примитивной коммерческой точки зрения может показаться неверным, на самом деле является правильным решением. И поскольку этот опыт приобретен, его надо распространять.
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