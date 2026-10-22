За 5 лет реальные доходы россиян выросли на треть: Эксперты назвали основные причины

Антон Силуанов на пленарном заседании Государственной думы. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Более чем на 30% за пять лет. Такую цифру роста реальных доходов россиян озвучил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы и сразу дал понять, что на этом останавливаться не собираются. Министр подчеркнул «необходимость продолжать работу по созданию условий для дальнейшего роста доходов граждан».

Правда, официальная статистика рисует картину скромнее. По данным Росстата, за 2022–2025 годы реальные располагаемые доходы россиян выросли примерно на 21%.

- И даже эта цифра - хороший знак, поскольку ранее мы наблюдали снижение, - осторожно отмечает HR-эксперт, карьерный консультант Галина Бобкова.

Главный двигатель роста, по словам эксперта, заметное повышение зарплат на фоне дефицита кадров, переросшее в 2023–2024 годах в настоящую гонку за сотрудниками. Немалую лепту внесли и выросшие оклады в оборонном секторе.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко перечислил ключевые факторы этого процесса.

Во-первых, низкий уровень безработицы: по данным на 2026 год, он держится на минимальной отметке в 2,2%.

Во-вторых, дефицит кадров - нехватка специалистов заставляет работодателей повышать зарплаты, чтобы привлекать и удерживать персонал, а спрос на высококвалифицированных профессионалов на фоне развития экономики и технологий только растет.

В-третьих, повышение МРОТ: с 2021 по 2026 год минимальный размер оплаты труда вырос более чем вдвое - с 12 792 до 27 093 рублей, что напрямую подтянуло доходы наименее обеспеченных и сдвинуло средний показатель. Наконец, в последующие годы рост доходов поддержал бюджетный импульс для оборонной промышленности - за счет выплат участникам специальной военной операции и членам их семей.

У КОГО ВЫРОСЛИ ДОХОДЫ

Согласно опросу hh.ru, в 2023 году 68% работодателей повысили заработную плату персоналу. Чаще всего зарплаты росли в машиностроении (82% респондентов), добыче ископаемых (72%) и строительстве (70%). Больше половины (54%) опрошенных работодателей были готовы увеличить фонды оплаты труда и в следующем году - об этом заявили 80% собственников бизнеса с численностью сотрудников от 501 до 1000 человек.

Галина Бобкова дополняет статистику «синими воротничками».

- Зарплаты выросли у рабочих на производстве и в строительстве, сотрудников в логистике, складском хозяйстве и на транспорте, работников гостинично-ресторанного бизнеса, - перечисляет эксперт. - Заметно подорожал труд инженерно-технических кадров. Из офисных служащих лидируют по приросту вознаграждений IT-специалисты и финансисты.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

С 2025 года рынок труда начал охлаждаться, и зарплаты перестали расти столь стремительно.

- В этом году динамика доходов жителей страны замедлилась, - говорит Галина Бобкова. - Если в первом квартале рост реальных зарплат составил 8,7%, то во втором - лишь 4,4%, то есть замедление почти вдвое. Думаю, тенденция сохранится в ближайшие годы: возможности большинства работодателей увеличивать вознаграждение сотрудникам исчерпаны, компании взяли курс на оптимизацию.

Однако Петр Щербаченко приводит прогноз Минэкономразвития РФ: рост реальных располагаемых доходов населения в 2026 году ожидается на уровне 1,0%, в 2027 году - 1,4%, в 2028 году - 2,4%, в 2029 году - 2,7%.

- Иными словами, в дальнейшем видится постепенное восстановление динамики, пусть и куда более умеренной, чем в годы зарплатной гонки, - полагает экономист.

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