Момент истины для Трампа: названы шансы республиканцев победить на выборах в Конгресс США

Трамп лично призывает американцев голосовать за Республиканскую партию Фото: REUTERS.

До промежуточных выборов 3 ноября в американский Конгресс, который сейчас полностью контролирует Республиканская партия, осталось меньше двух недель. Президент США лично колесит по Штатам, призывая колеблющихся голосовать за республиканцев.

Американские платформы прогнозов отводят 91% вероятности тому, что Палата представителей перейдет под контроль Демпартии. А тому, что демократы получат большинство и в Сенате - около 60%.

Рейтинг же одобрения самого Трампа находится на рекордно низком уровне - 32%.

Своими прогнозами на исход предстоящих выборов мы попросили поделиться политологов.

Трамп колесит по штатам, выступая на митингах Фото: REUTERS.

ПРИ ЧЕМ ТУТ ДЖЕРРИ?

Александр Бобров, руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН:

«Демократы с высокой долей вероятности - если только Трамп не обозначит в оставшиеся дни какой-то крупный успех во внутренней или внешней политике - отвоюют у республиканцев и Палату представителей, и Сенат. Демпартия будет контролировать весь парламент, он станет оппозиционным.

И до президентских выборов 2028 года демократы сделают все, чтобы парализовать деятельность Дональда Трампа».

Максим Черкашин, младший научный сотрудник центра Североамериканских исследований ИМЭМО РАН:

«Правящая партия в Соединенных Штатах традиционно проигрывает промежуточные выборы. Но за последний год республиканцы по-новому нарезали границы некоторых избирательных округов, чтобы перевес там получили поддерживающие их избиратели.

Прием не новый, в американской политике у него даже есть свое собственное название - «джерримендеринг». (Оно родилось в 1812 году, когда губернатор Массачусетса Элбридж Джерри утвердил перекроенную карту округов).

Есть и другой фактор - на промежуточных выборах явка обычно ниже, чем на президентских, а среди голосующих выше доля избирателей старшего возраста. Это в основном благополучные люди, которые в среднем больше поддерживают республиканцев.

Несмотря на это, республиканцы по всем раскладам потеряют Палату представителей. Но преимущество демократов будет небольшим, примерно таким же, как сейчас перевес у республиканцев.

Что касается Сената, то, возможно, республиканцы несколько мест и потеряют, но, скорее всего, у каждой из партий будет по 50 кресел. В этом случае решающим станет голос 101-го члена Сената - вице-президента Джей Ди Вэнса»

Решающим станет голос 101-го члена Сената - вице-президента Джей Ди Вэнса Фото: REUTERS.

«ДЕЛО ЭПШТЕЙНА СНОВА РАЗДУЮТ»

- Как отразится возможная победа демократов на политике Трампа?

Александр Бобров:

«Это приведет к старту различных антипрезидентских слушаний, новому раздуванию в СМИ дела Эпштейна и попыток показать его связь с Трампом.

Не исключено начало кампании по объявлению ему импичмента. Из-за этого внутренняя и внешняя политика президента потеряет нынешнюю динамику, поскольку основные силы он будет тратить на то, чтобы отбиваться от атак демократов».

Максим Черкашин:

«Там, где Конгресс раньше поддерживал президента или не слишком мешал ему, теперь будут начинаться расследования и блокироваться законодательные инициативы Белого дома. Демократы также станут чаще обращаться в суды и оспаривать президентские указы.

Во внешней политике администрация формально должна согласовывать с Конгрессом свои действия. Однако у президента сохраняются полномочия, с помощью которых он может самостоятельно принимать решения».

Перед парламентскими выборами активизировалась дипломатическая деятельность Уиткоффа Фото: REUTERS.

«ПЕРЕГОВОРЫ ПО УКРАИНЕ МОЖНО ПРОДАТЬ»

- Как могут повлиять результаты американских выборов на украинский конфликт?

Александр Бобров:

«Сейчас Трамп всячески пытается сделать что-то значимое на этом треке именно до выборов в Конгресс. Мы видим активизацию дипломатических усилий через Уиткоффа и Кушнера.

С этим же связана попытка Трампа организовать трехстороннюю встречу с участием президента Путина и председателя КНР Си Цзиньпина и желание американского президента подписать на саммите G20 в США соглашение, которое можно выдать за урегулирование украинского конфликта. Все это можно продать избирателю накануне выборов.

Демократы же в случае победы будут инициировать в Конгрессе всевозможные антироссийские санкции и попытки восстановить утраченную трансатлантическую солидарность с Европой».

Максим Черкашин:

«На уровне ужесточения риторики по Украине и России изменения будут, а вот каких-то серьезных изменений американского курса в этом плане я бы не ожидал.

У демократов достаточно других направлений для критики администрации Трампа: сокращение социальных расходов, проведенное в рамках последнего бюджета, расследования, связанные с трамповскими криптоактивами и вопросы соблюдения президентом своих полномочий».

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