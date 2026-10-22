Сумма долга равна сумме мира: Александр Грушко объяснил, почему Евросоюз лишается своего благополучия

В ЕС и экономика, и военное строительство, и военное планирование, и закупки вооружений, и состояние общества, и подготовка общества диктуются лишь одной задачей — подготовкой войны с Россией. Фото: Roman Barkov/Shutterstock/Fotodom

«В последнее время никто не хочет, особенно в Европе, вспоминать о дивидендах мира, которые Европа получила в результате окончания холодной войны», – заявил, выступая 22 октября на сессии «США – Евразия – мир: вызовы и возможности» XIX Веронского экономического форума в Стамбуле заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко.

Элиты на Западе, по словам дипломата, рассматривают как одну из ключевых угроз собственной безопасности перспективу улучшения или оздоровления российско-американских отношений. Хотя с точки зрения даже формальной логики, истории развития континента, нормальные отношения между США и СССР, между США и Россией являются фундаментальным условием для мирного развития Европы. Потому что если она будет продолжать жить в состоянии геополитического напряжения между двумя великими державами, то её вес политический, экономический, военный, другой снижается кратно. Александр Глушко рассказал, что недавно западноевропейские эксперты смогли подсчитать те выгоды, которые Европа получила в результате выхода СССР из холодной войны.

«Эта цифра, по их оценкам, составляет 18—25 трлн. евро, – отметил он. – Мы знаем, что сумма государственного долга всех стран ЕС на сегодняшний день составляет 86% ВВП, 83% ВВП в еврозоне и равна как раз примерно 18 трлн евро. То есть она чудесным образом соответствует всем дивидендам мира, которые сегодня тратит Европа на то, чтобы уйти от политики сотрудничества, выстраивания нормальных уважений отношений с Россией».

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко Фото: Валерий ЧУМАКОВ.

На горизонте украинского урегулирования, по словам замминистра, всё равно Европа будет заявлять об угрозах со стороны России. А некоторые горячие головы вообще хотят записать в документы Евросоюза и НАТО Россию как национальную угрозу.

«Готовясь к этой сессии, – сказал Грушко, – я нашел такие цифры. Доля Евросоюза в мировом ВВП в 2010 году была 20%, в 2024 - 14%. И по оценкам большинства ведущих экономистов, в ближайшей перспективе это будет 10%. Торговля России с Евросоюзом в лучший год , 2013-й, давала 413 млрд евро. На тот период это было примерно сопоставимо с тем, что Евросоюз имел в торговле и с США, и с Китаем. Там было 500-600. Если бы мы продолжали идти по этой экспоненте, которая была заложена политикой начала двухтысячных годов, то на сегодняшний день это было 800—900 примерно, опять же были бы реализованы «Северные потоки» и другие проекты, над которыми мы работали. В прошлом году объём торговли составил 50 млрд евро. Почему нельзя вернуться вот к такому существованию? Это во многом связано уже даже не с политической готовностью или отсутствием таковой, а с изменениями в мировой экономике».

«Наш интерес, – отметил эксперт, – действительно перемещается на восток, развитие страны идёт в восточном направлении. Россия экономически движется на северо-восток. В те ниши, которые раньше были заняты, исторически принадлежали западному бизнесу, приходят уже другие экономические операторы, не только иностранные, но и наши. И, естественно, никто эти места просто так не будет отдавать».

По словам дипломата, разговор о каком-то восстановлении нормальности в отношениях между Россией и Европой не может быть без коренного изменения нынешней внешней политики Евросоюза. В ЕС и экономика, и военное строительство, и военное планирование, и закупки вооружений, и состояние общества, и подготовка общества диктуются лишь одной задачей — подготовкой войны с Россией.

По словам дипломата, разговор о каком-то восстановлении нормальности в отношениях между Россией и Европой не может быть без коренного изменения нынешней внешней политики ЕС. Фото: vchal/Shutterstock/Fotodom

«В условиях того кризиса, в котором оказался сам Евросоюз, демонизация России фактически является единственной скрепой, которая держит эти страны Евросоюза в некоем напряжённом единстве, – подчеркнул дипломат. – Представьте себе, что мы убираем тему угрозы России, и пространство ЕС распадается на север, на юг, на проблемы миграции, на отношение к современным ценностям и т.д.».

С США, по его словам, у нас несколько другая история.

«Она с одной стороны более, я бы сказал, прямая. При любых обстоятельствах и США, и Россия могут гарантированно уничтожить друг друга. И это само уже предопределяет их и нашу особую ответственность за недопущение большой войны, за поддержание стратегической стабильности. Это то качество, которое отсутствует в отношениях с другими центрами сил. Но, тем не менее, – резюмировал Александр Грушко, – мы исходим из того, что, хотя пересборка такого мирового порядка обещает быть долгой и болезненной, это объективный и неизбежный процесс. И наш общий долг — сделать его мирным и предсказуемым».

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