Что-то страшное грядет: Макрон запретил Франции протестовать в эту субботу

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: REUTERS.

На эту субботу, 24 октября, по всей Франции намечены новые акции протеста, на которые организаторы собираются привлечь миллион человек.

Президент Эммануэль Макрон, который ранее распорядился устанавливать комендантский час в зонах риска, объявил: власти должны запрещать демонстрации «везде, где только можно». Разве что если профсоюзы официально организуют какие-то акции, префекты могут предложить им маршруты вне городских центров.

Указанием тут же воспользовались в Тулоне и Лионе, запретив вообще все субботние выступления. Во что может вылиться запрет, рассказал получивший гражданство РФ французский предприниматель и общественный деятель Фабрис Сорлин.

СУД ПОШЕЛ ПРОТИВ ПРЕЗИДЕНТА

Организаторы марша 24 октября в Париже (профсоюзники из Всеобщей конфедерации труда и «желтые жилеты») хотели пройти от площади Бастилии к площади Оперы - этот путь пролегал бы по бульварам мимо больших торговых центров. Но полицейская префектура настояла на другом маршруте по более широким проспектам, где силовикам будет легче контролировать протестующих.

Вчера активистам студенческого движения «Интерфак» запретили проводить сегодняшнюю парижскую акцию. Студенты утром отправились в административный суд, и буквально за 5 минут до начала намеченных протестов он отменил решение властей. Вдобавок обязал государство выплатить организаторам 1000 евро.

Шествия протеста, состоявшиеся в субботу 17 октября, обернулись беспорядками на улицах французских городов. Фото: REUTERS.

Судья посчитал, что полиция допустила «серьезное и явно незаконное посягательство на свободу собраний и право на протест» - она должна обеспечивать порядок на шествии, а не лишать граждан права голоса. Считай, Макрон получил выволочку от Фемиды.

Но, несмотря на судебное решение, студентам так и не дали идти маршем - силовики заблокировали их в одном месте, обездвижив митинг. На момент написания этого материала протестующие, тем не менее, намеревались добраться с бульвара де л'Опиталь до площади Республики и устроить там публичный совет насчет субботней тактики.

За Макрона перед журналистами отдувалась спикер правительства Мод Брежон. Запрет демонстраций она объяснила «верховенством права», согласно которому власти должны предупреждать нарушения общественного порядка.

Как бы 24 октября после такого поведения власти не стало новым «днем взятия Бастилии».

И СНОВА НАСИЛИЕ

Так чего же ждать от субботних акций во Франции?

«Власть во главе с Макроном грубо ошиблась, недооценив масштаб протестов 17 октября, - комментирует Фабрис Сорлин. - Если бы речь шла о «желтых жилетах», как несколько лет назад, на улицы вывели бы вчетверо больше полицейских.

Но у Макрона своя игра с радикальными левыми. Поэтому он дал бунтовщикам вволю пограбить магазины. В итоге власти удалось отвлечь внимание публики от справедливых требований и обвинений в свой адрес со стороны манифестантов. Все внимание было переключено на ущерб от погромов.

Зато теперь Макрон запрещает даже мирные альтернативные митинги в предстоящую субботу, использовав ужас, который вызвали у многих события 17 октября.

У Макрона нынче своя игра с французскими радикальными левыми. Поэтому он дал бунтовщикам вволю пограбить магазины... Фото: REUTERS.

Многие французы поддержат это решение, увидев в нем «твердую руку». Но я не исключаю новые вспышки насилия.

Во-первых, среди лидеров профсоюзов много левых радикалов. Во-вторых, внутрь организованного профсоюзными деятелями шествия проникнут беспредельщики. В целом тенденция негативная: чем ближе мы будем подходить к намеченным на апрель президентским выборам, тем больше будет риск насилия.

Большинство французов в субботу останутся дома – чтобы никак не ассоциироваться с погромщиками. При этом все понимают, что требования к власти справедливые.

Люди считают невыносимой ситуацию, когда своим трудом в стране прожить невозможно, а на нужды Украины утекает больше средств, чем на собственных школьников. Но власть путем нехитрых манипуляций дискредитирует вполне оправданные протесты».

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