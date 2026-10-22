Когда начнется штурм Запорожья, и какие сложности могут возникнуть: прогноз от подполковника Марочко

Военнослужащий мобильной огневой группы в зоне СВО. Фото: Александр Река/ТАСС

Группировка войск «Восток» освободила Мировку в Запорожской области, сообщило Минобороны России.

Ранее на этом же направлении наши Вооруженные силы освободили Тимошевку. После чего ВС РФ сформировали плацдарм для наступления на Запорожье — так полагает военный эксперт Андрей Марочко.

К ветерану боевых действий, участнику специальной военной операции и подполковнику запаса Андрею Марочко обратилось Радио «Комсомольская правда».

НАШИ УСПЕХИ И БРАВАДА ВРАГА

- Успехи в Запорожской области какими эпитетами можно описать? Чем старое русское Запорожье лучше Славянска?

- Посмотрите: три дня - три населенных пункта освобождены на Запорожском направлении. Это говорит о многом. Ежедневно наши военнослужащие освобождают по одному населенному пункту — и пусть наши противники попробуют похвастаться такими результатами, которые показывают Вооруженные силы Российской Федерации. Ну, похвастаться-то они могут, а вот в реальности у них такого и близко нет.

- Две наши группировки работают с разных сторон на данном направлении?

- «Днепр» и «Восток» сейчас развивают неплохо продвижение своих подразделений. Это видно сейчас в районе населенного пункта Любицкое, где много важного происходит. Как раз и Тимошевка, и Червоный Яр, и Мировка — они находятся на данном направлении. Юго-западнее расположен самый крепкий укрепрайон украинских боевиков. Это Ореховский участок.

Военный эксперт Андрей Марочко. Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

РАСКОЛОТЬ ОРЕШЕК

- Крепкий орешек?

- Видимо, там забуксовали немного наши военнослужащие. Но это и понятно - зачем идти лбом на амбразуры? Естественно, нам лучше их обойти и отрезать украинских боевиков от снабжения. С освобождением Червоного Яра мы физически уже перерезали один из основных логистических путей поставок украинских боевиков. Более того, между Никольским и Омельником уже наблюдаются своеобразные клещи. Здесь подготавливается очередной огневой карман, а в простонародье - котел для украинских боевиков, которые находятся в районе населенного пункта Свобода и юго-восточнее от него.

У ВОРОТ ЗАПОРОЖЬЯ

- Можно ли говорить о том, что прямо завтра развернутся бои за областной центр Запорожье, ведь, по словам руководства нашего Генштаба, наши передовые подразделения уже в пяти километрах от него?

- Мне кажется, пока так говорить все-таки преждевременно. Но есть успехи, которые показывают две наши группировки на данном участке. И они вполне обнадеживают.

- Так когда?

- Можно сказать, что до конца нынешнего года мы сможем овладеть довольно широкой территорией - такой, которая подготовит плацдарм для освобождения русского города-миллионника, Запорожья.

КАКИЕ ПРЕГРАДЫ?

- За ним больших укрепрайонов нет, а перед ним- сложные естественные препятствия в том числе? И сам город - это крепость?

- В современных реалиях изменилась тактика и стратегия взятия населенных пунктов под контроль. Перед ними, как правило, есть масса обширных участков с «открытками», как называют это наши военнослужащие. Это обширные открытые участки местности. Они позволяют украинским боевикам контролировать эти пространства при помощи дронов. Да, и серьезных, крепких углубленных укрепрайонов, если сравнивать это с Ореховским участком, тут нет. Но есть ряд других факторов.

ВЫСОТЫ И НИЗИНЫ

- Каких?

- Здесь успели возвести свои укрепления. Все населенные пункты, которые находятся западнее Любицкого - они тоже с присутствием украинских боевиков. Сейчас украинское командование не жалеет людей. В том числе, и на этом направлении бросают в топку войны большое количество личного состава. Мобилизационный потенциал у украинских боевиков еще есть. Есть временные, погодные рамки для того, чтобы продвигаться нашим военнослужащим. Есть ряд естественных преград.

- Реки?

- Это и водные преграды, это и сложный рельеф местности, это ряд высот, низин, ложбин, где укрываются украинские боевики. Работать нам еще и работать.

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