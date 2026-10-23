Ирина Безрукова рассказала, как прогуливала уроки ради кино: «Впервые в жизни вызвали к директору»

Ирина Безрукова. Фото: Евгений Котельников

Актриса Ирина Безрукова вспомнила школьные годы и рассказала KP.RU, как однажды увела весь класс с урока в кинотеатр. При этом артистка всегда считалась примерной ученицей и редко получала замечания за поведение. А от наказаний ее порой спасали даже самые отъявленные двоечники. Поводом для разговора стало новое правило Минпросвещения: поведение учеников 2–8-х классов будут оценивать по трехбалльной шкале — «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». Мы спросили у Ирины Безруковой, какой она была школьницей и нарушала ли она дисциплину.

Как призналась актриса, обычно она училась прилежно, но однажды даже примерная ученица не устояла перед соблазном развлечься на уроке. Правда, ответственность за шалость взял на себя ее сосед по парте. «Я всегда считалась одной из лучших и послушных учениц, но меня спасал двоечник, которого ко мне подсаживали, чтобы он себя хорошо вел. Однажды он соорудил из картона две клюшки, откусил стирательный ластик, положил две тетрадки на стол справа и слева, и мы втихушку играли в хоккей. Во время урока! Когда нас за этим поймали, он мне сказал: "Минуточку". Встал и заявил: "Это все я". И понес свой дневник. Ему там закатали двойку или единицу с вызовом родителей за то, что он во время урока играл в хоккей. А потом сел рядом со мной и сказал: "Да подумаешь, это у меня ни первая, ни последняя двойка, ничего страшного". В общем, такие джентльмены меня спасали», — рассказала Безрукова.

Фото: Юлия Ханина

Однако однажды актриса сама стала инициатором куда более масштабного нарушения школьных правил. Будущая заслуженная артистка подбила уйти с уроков весь класс. «А однажды я случайно, почти, увела весь класс в кино. Мы просидели минут 15 от начала урока. Была прекрасная весенняя погода, учиться совсем не хотелось, солнце просто нещадно грело класс, и какой-то совершенно прекрасный фильм шел в кинотеатре. И я сказала: "Наверное, она заболела и не придет". И класс весь собрался, и мы пошли в кино», — вспомнила актриса.

Последствия не заставили себя ждать: Ирину впервые вызвали к директору. По словам артистки, серьезного наказания не последовало, но разговор она запомнила надолго. «Я стояла, потупив глаза. Директор не очень строго со мной разговаривала. Сказала: "Ирочка, ну кто угодно, мы могли понять, но чтобы ты так ". Я говорю: "Мы решили, что, наверное, она уже не придет или заболела". В общем, я что-то бормотала, она так усмехнулась. Вот моя любовь к кино началась. Это был класс, наверное, восьмой-девятый. А так замечаний по поведению фактически у меня не было. Я была такой послушной, дисциплинированной хорошисткой», — заключила Безрукова.

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