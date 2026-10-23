«Вовочка, твое поведение — недопустимое!»: Минпросвещения утвердило новые правила оценки дисциплины и поступков школьников

В Минпросвещения не раз объясняли: оценка за поведение - не карательный инструмент... Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Оценки за поведение с 1 сентября начали выставлять в части школ (отобрали по 10 в каждом субъекте РФ), а со следующего учебного года это станет обязательным для всех. И вот в Минпросе объявили: оценок - три, как и было оговорено раньше: образцовое, допустимое и недопустимое. При этом каждую будут высчитывать по 30-балльной шкале.

ЗА “НЕДОПУСТИМОЕ” ВЫЗОВУТ РОДИТЕЛЕЙ

В фокусе внимания педагогов - соблюдение ребенком дисциплины и норм общения с учениками и взрослыми, а также его личностные качества, включая отсутствие антиобщественных действий и противоправного поведения. Всего 10 показателей. За каждый можно заработать до трех баллов. Потом все это суммируется и подводится итог за четверть или триместр:

- 24-30 баллов - образцовое поведение,

- 10-23 — допустимое,

- 0-9 - недопустимое.

Последняя - как “неуд” в советские времена. Что за это будет? В течение трех дней классный руководитель должен будет вызвать родителей в школу. При этом они имеют право не только высказать несогласие, но и оспорить оценку. Также школа может собрать психолого-педагогический консилиум, составить план индивидуальной профилактической работы, привлечь психолога.

В Минпросе не раз объясняли: оценка за поведение - не карательный инструмент, а ориентир, напоминающий ребенку, что у любого поступка есть последствия. То есть учит ответственности. Фиксация отклонений поможет вовремя помочь ребенку справиться с трудностями, еще и снизит необоснованные обвинения в адрес педагогов. Все это должно сделать отношения между взрослыми и детьми в школе более прозрачными.

КОНФЛИКТОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ?

Директор питерского лицея N 369, член Общественной палаты города Санкт-Петербурга Константин Тхостов считает, что оценки за поведение, наоборот, добавят поводов для конфликтов.

- Оценка за поведение субъективна и часто становится мерой воздействия учителя на ученика, который не нравится, - отметил он в эфире “Радио КП”. - Да и для любой мамы ее ребенок - самый лучший. Когда он принесет “недопустимое”, мама возмутится: на каком таком основании? И дальше семья и школа вместо того, чтобы формировать успешную личность и созидать, начнут конфликтовать и разрушать.

По мнению Константина Эдуардовича, приводить поведение детей в соответствие с нормами нужно. Однако это не проблема школы. Нужно работать с родителями, со взрослыми. Потому что ребенок — это всего лишь зеркало, в котором отражается его окружение. А его поведение — ответная реакция на то, что происходит у него внутри.

«НИ НА ЧТО НЕ ВЛИЯЕТ»

Обсуждая новшество, учителя отмечают, что выставление оценок отнимает время: сначала оцени 30 детей по всем критериям, внеси все в электронный журнал. Теперь еще баллы считать. Также непонятно: если оценка за поведение ни на что не влияет (ни на предметные оценки, ни на промежуточную аттестацию и переход в следующий класс, ни на допуск к итоговым экзаменам) и не идет в аттестат, зачем столько сложностей с ее выставлением? Мол, за поведение - 30-балльная шкала, а академическую успеваемость продолжаем оценивать по четырехбалльной. Да и как ею пользоваться? Дети бросались ботинками на уроке - это сколько баллов?

Обсуждая новшество, учителя отмечают, что выставление оценок отнимает время: сначала оцени 30 детей по всем критериям, внеси все в электронный журнал... Фото: Алексей БУЛАТОВ.

СИСТЕМУ ДОНАСТРОЯТ

- Я всецело за введение таких оценок. Но действительно важно, чтобы были выработаны прозрачные и объективные критерии оценивания, чтобы был контроль за их соблюдением и чтобы субъективный фактор - отношение школьника с каким-то конкретным учителем, завучем или директором - не был решающим, - отметила в беседе с ТАСС советник президента РФ Елена Ямпольская.

А член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре профессор Игорь Мурог пообещал, что перед тем, как ввести новшество по всей стране, систему оценки поведения школьников донастроят: усилят автоматизацию учета и уточнят чек-листы для педагогов. Также планируют выработать единый подход к учету внешкольных достижений.

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