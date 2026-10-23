Вопрос дня: А у вас что было в школе по поведению? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ.

Наталья Прокопенко, лауреат всероссийского конкурса «Учитель года России»:

- В мои школьные годы оценок как таковых не было, зато в конце каждой четверти в графе «Поведение» делали отметки. Мне всегда ставили «отличное» - родителям краснеть не приходилось.

Михаил Иванов, абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Мастер года - 2025», советник министра просвещения РФ:

- Бывало, что учителя делали замечания, а бывало, ставили в пример одноклассникам. Сегодня, работая преподавателем, я понимаю, насколько сложна задача учителя: не просто поддерживать дисциплину, а видеть личность за каждым поступком ученика.

Лев Рыжков, писатель, сценарист:

- Учился я хорошо, но и пошалить любил. Бывало, впереди сидящему за партой какую-нибудь записку на спину наклею. Или одноклассницу мелом измажу. И тогда приносил двойку.

Артур Давыденко, специалист по выживанию и безопасности в условиях природной среды, спасатель:

- У меня были тройки по поведению. Меня это не особо расстраивало, а вот мою маму - да. Из-за этого у нас были напряженные разговоры. Но в целом я был прилежным мальчиком. Думаю, детям нужно разрешать выплескивать свою энергию - играть в подвижные игры, бегать.

Ирина Безрукова, актриса театра и кино:

- Я всегда считалась одной из лучших учениц, но однажды меня спас двоечник, которого ко мне подсадили. Он вырезал из картона две клюшки, положил тетрадки и ластик - получился настольный хоккей, в который мы втихушку играли на уроке. Когда нас за этим поймали, он взял все на себя, в дневник ему закатали двойку с вызовом родителей. А он сел рядом и сказал: «Да подумаешь, это у меня не первая и не последняя двойка, ничего страшного!»

Маринато Гильерме, экс-вратарь сборной России и ФК «Локомотив»:

- Учился я в Бразилии, у нас такую оценку не выставляли. Но думаю, что у меня была бы тройка, я был хулиганом в детстве.

Полина ДИБРОВА, основательница женского клуба:

- В младших классах я была очень послушной. А когда начался пубертат, достаточно активно проявлялась. Организовывала КВН и концерты, делала стенгазеты. Иногда прогуливала школу и могла похулиганить, но без перебора. У меня бабушка в школе работала, и плохо себя вести я не могла.

Юрий Велижанин, следователь по особо важным делам Тюменского следственного отдела на транспорте Центрального МСУТ СК России:

- В начальной школе, честно скажу, был шебутной. Но учительница была доброй, на какие-то проказы не обращала внимание. А потом остепенился. По крайней мере, родителей в школу не вызывали.

Денис Ракша, экономист:

- Я учился в 70-х, когда оценок по поведению не было - ставили "уд" или "неуд". Но если бы тогда ввели полноценную систему оценок, я бы, скорее всего, был двоечником: хулиганил, как и положено нормальному ребенку, а куда деваться, если тебя заставляют сидеть без движения. Так что мой школьный опыт - это сплошные неуды красной ручкой!

Татьяна Быстрова, психотерапевт:

- Если честно, моя школьная оценка по поведению была не образцовой: я дралась с мальчишками, спорила со взрослыми и нередко нарушала правила. За этим стояло желание бунтовать и острое чувство несправедливости — я защищала слабых и брала их на поруки. Однажды я сломала руку, защищая мальчика от хулиганов.

Елена Малюкова, мама троих детей, Оренбург:

- У меня в детстве почему-то было обостренное чувство справедливости - я всегда спорила до чуть ли не до крика, если была уверена, что права. Мне не важно, кто стоял передо мной - учитель, директор или ученик. При этом если мне доказывали мою неправоту, то всегда извинялась и раскаивалась. Но отец, как работающий в школе учитель, порой не вылазил из кабинета директора - меня отчитывали за споры. Даже в 10-м классе, когда перешла в другую школу, вызывали маму. Не помню почему, но я упорно доказывала, что учитель химии была неправа. Меня так и не смогли заставить извинится за спор с учителем. Даже немного горжусь собой

Алексей Искандиров, редактор «КП-Казань»:

- Оценка была за поведение в основном «отлично». Практически не хулиганил. Оценивали по конфликтности с другими учениками, особенно с девочками, и поведению на уроках. В виде наказания могли не сразу принять в октябрята или пионеры. Давали испытательный период.

Ирина Малакович, редактор «КП-Кемерово»:

- У меня много лет хранился дневник 10 класса, где было записано красной ручкой: «Била одноклассника стулом». Хотя у нас с ним были нормальные отношения и это была просто шутливая угроза в ответ на его шутку. Видимо, сказалась моя репутация 8-9 класса, когда меня травили одноклассники и мне приходилось защищаться, в том числе кулаками. Так что записи «Дралась на перемене» и неуды за поведение в эти два года мелькали в дневнике часто. Но родители меня за это никак не наказывали.

Мадина Каргай, блогер:

- По поведению у меня была пятерка! Хотя я никогда не была тихоней, которая просто сидит и со всем соглашается, я могла поспорить с учителями, если была с чем-то не согласна. Но при этом я всегда старалась хорошо учиться, прилежно выполняла задания и уважала учителей. Думаю, я умела отстаивать свое мнение, но при этом знала границы дозволенного.

Ольга Камалетдинова, адвокат, Казань:

- В наших советских школах было принято, что если ученик отличник, то и поведение у него должно быть примерное. Хотя это и не всегда совпадало. Лично я была примерной ученицей, а хулиганов наказывали двойками в дневнике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вовочка, твое поведение — недопустимое!»: Минпросвещения утвердило новые правила оценки дисциплины и поступков школьников