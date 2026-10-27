Один бренд забрал почти две трети продаж новых российских марок: подробности ситуации на рынке

Один бренд забрал почти две трети продаж новых российских марок. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom

За первые девять месяцев 2026 года в России реализовали 156,2 тыс. новых легковых автомобилей марок, появившихся после 2022 года. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года продажи таких машин составляли 47,2 тыс. единиц.

Таким образом, показатель увеличился в 3,3 раза. Эти данные представил Сергей Целиков, директор аналитического агентства «Автостат».

По его оценке, доля новых российских брендов в общем объеме продаж новых легковушек превысила 16%. Годом ранее на них приходилось менее 5% рынка.

Лидером сегмента с существенным преимуществом стала марка Tenet: за январь-сентябрь продали 102 150 автомобилей, что составляет почти две трети совокупного результата всех рассматриваемых брендов. Производством занимается холдинг «АГР» совместно с китайской компанией Defetoo.

Вторую позицию занял Solaris с результатом 15 453 машины. Третье место досталось Evolute, автомобили которого разошлись тиражом 11 911 экземпляров. Далее расположились «Москвич» с 9760 проданными автомобилями и Jeland, показатель которого достиг 8589 единиц. Последний бренд представляет собой еще один совместный проект «АГР» и Defetoo, появившийся на рынке весной 2026 года.

Остальные участники первой десятки показали более скромные результаты. Продажи Esteo составили 2933 автомобиля, Volga — 2226, Umo — 1424, а XCite — 1165 машин. Замыкает рейтинг самый молодой участник списка — Tenet Plus, на счету которого 396 реализованных автомобилей.

Как отмечает Сергей Целиков, динамика продаж внутри сегмента неоднородна. Solaris и XCite постепенно сокращают присутствие на рынке, тогда как другие бренды из первой десятки демонстрируют рост реализации.

Еще четыре отечественные марки — «Атом», Eonyx, AmberAuto и Senat — пока не вышли на массовый уровень продаж. По данным аналитика, их автомобили приобретают лишь в единичных количествах.

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