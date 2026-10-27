Jaguar, Maserati и Polestar под угрозой: почему американский авторынок закрывается от мира

Авторынок США закрывается. just dance / Shutterstock.com / Fotodom

Автомобильный рынок США вступает в период масштабных перемен. Пока европейские страны и Канада сталкиваются с растущим присутствием китайских автопроизводителей, Соединенные Штаты усиливают защиту собственного рынка, формируя своеобразную барьерную систему для иностранных конкурентов.

Главный аналитик Bank of America Джон Мерфи представил прогноз, согласно которому китайские автомобильные бренды не смогут закрепиться в США ни к 2030 году, ни в последующие десятилетия. Одним из ключевых препятствий стали введенные администрацией Дональда Трампа 100-процентные пошлины на импорт автомобилей из Китая. Кроме того, со следующего года Министерство торговли США намерено полностью запретить ввоз машин, использующих китайские технологии и программное обеспечение.

По мнению Мерфи, свободный доступ китайских производителей к американскому рынку мог бы серьезно нарушить положение местной автомобильной промышленности. Даже перенос производства на территорию США не гарантировал бы решения проблемы. В таком случае под угрозой могли бы оказаться рабочие места на предприятиях General Motors и Ford.

При этом аналитик ожидает, что в ближайшие десять лет часть действующих автомобильных брендов прекратит существование. Из 38 марок, представленных на американском рынке сегодня, от пяти до десяти могут исчезнуть.

В числе потенциальных кандидатов на уход Мерфи назвал Polestar, использующую технологии китайского концерна Geely. По его прогнозу, новые ограничения американского Минторга в отношении подключенных автомобилей могут существенно осложнить положение марки уже в 2027 году.

Также аналитик ожидает прекращения деятельности на рынке США четырех известных европейских брендов: британского Jaguar и трех итальянских марок концерна Stellantis — Maserati, Alfa Romeo и Fiat.

На фоне ограничений для иностранных производителей американский рынок электромобилей развивается медленнее, чем китайский и европейский. Доля полностью электрических машин в США остается на уровне 7%, а предпосылок для быстрого увеличения этого показателя пока не наблюдается.

Вместо электрокаров, требующих регулярной зарядки от внешнего источника, более востребованными, по прогнозу Мерфи, станут гибриды. Аналитик предполагает, что в течение четырех лет их доля на американском рынке увеличится с нынешних 18% до 34%.

Как отмечает издание «Автовзгляд», в результате США, вероятно, сохранят статус закрытого и специфического автомобильного рынка как минимум до конца текущего десятилетия. Усиление торговых барьеров и новые требования к технологиям могут повлиять как на присутствие иностранных брендов, так и на распределение спроса между различными типами силовых установок.

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