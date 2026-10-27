«Мама обижалась на папу, говорила, что он преступник»: Игорь Бутман рассказал о семье и музыке

Игорь Бутман Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

27 октября знаменитом саксофонисту, народному артисту России, художественному руководителю Московского джазового оркестра исполнилось 65.

Не юбилей, но дата круглая, которую Игорь Бутман отметит на сцене Кремлевского дворца масштабным гала-концертом. Вместе с Московским джазовым оркестром под управлением маэстро на сцену выйдут Валерий Сюткин, Алексей Гуськов, Ильдар Абдразаков, Лариса Долина, Shaman, Виктор Добронравов, L’One, Александр Ревва, Сергей Мазаев, Варвара Убель, Фантине и многие другие.

После концерт в Кремле, Бутман и его джазовый оркестр едут на гастроли Ярославль и Санкт-Петербург, где будут выступать в БКЗ «Октябрьский». Игорь Буман – человек очень деятельный, позитивный, энергичный. Если он не выступает, не гастролирует, то проводит фестивали джаза. Говорит, что везде успевает, потому у него хорошая команда единомышленников из числа энтузиастов, которые верят в него, в его идеи и помогают их осуществить. А результаты всех окрыляют.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Мы позвонили Игорю Михайловичу, чтобы поздравить с днём рождения. Но добрые слова и пожелания неожиданно вырулили на тему воспитания детей. Хотя сперва я вспомнила, как в начале СВО мы говорили с маэстро о том, как повлияли отмены гастролей наших артистов в Европе и в Америке. Помнится, Бутман из-за этих отмен не сильно расстраивался. Вместо Европы, был прекрасный джазовый фестиваль в Турции, гастроли в Таиланде, в Индии, в Китае. Юго-Восточная Азия, Латинская Америка для наших музыкантов по-прежнему открыта. Там их принимают лучшие концертные залы…

- Зарубежные зрители, где бы они ни были в Америке или в Азии, принимают нас очень хорошо. Кстати, один умный человек мне сказал: не надо говорить недружественные страны, надо говорить – страны с недружественным правительством. Зрители везде дружественные, - сказал Игорь Бутман корреспонденту KP.RU. - Сегодня необязательно куда-то выезжать, чтобы радовать публику. У нас огромная страна, которая любит музыку – классику, джаз, поп-музыку, рок, оперу… Руководят театрами, оркестрами всемирно известные музыканты Валерий Гергиев, Юрий Башмет, оперный певец Ильдар Абдразаков, приходят молодые таланты, строятся новые концертные залы, большая поддержка государства на проведение музыкальных фестивалей любых жанров от классики до этнической, джазовой, рок-музыки… О чем это говорит? О том, что несмотря на политическую конъюнктуру, мы живем, дышим творчеством и искусством. Вы, конечно, спросите меня: хочется ли снова выступать в Карнеги-холле или блистать в Линкольн-центре в Нью-Йорке? Хочется. Но не меньше хочется блистать в зале Челябинской или Уфимской филармонии. Что мы и делаем. Происшедшие изменения я воспринимаю положительно для нашей культуры. Это проведение свыше. Так же и в других областях. Мы долгое время не решались снова делать отечественные самолеты, а теперь стали их делать – деваться-то некуда. Всё вернется на круги своя, все будет так, как надо.

- Концерт в Кремле, в котором примут участие ваши друзья, - это прекрасно. А удастся ли собрать за праздничным столом всех своих детей – трёх сыновей?

- Мои дети живут в других странах и других городах. Все они при деле, поэтому собраться вместе сложно. В детстве мы с братом росли как бы с отцом, но и без отца тоже…

- Это как?

- Отец был постоянно занят работой. Мама обижалась, говорила, что наш папа преступник, потому что всё время работает и сыновьями не занимается. Но ведь результат получился вроде бы неплохой. Не правда ли? Мы с братом видели, что отец много работает. Очень важен в воспитании личный пример. Отец не занимался нами с утра до вечера. Но было достаточно одного его слова, чтобы мы всё сделали правильно. Мама могла с нами биться неделю, воспитывать, уговаривать. А папа… Хватало того, что он нам показывал ремень, и мы сразу всё понимали.

- Ваш брат Олег Бутман тоже стал музыкантом, ударником...

- Олег много выступает, у него интересная программа. Он стал барабанщиком опять же по примеру отца. До шести вечера отец работал инженером-строителем. А после шести - переодевался и шел играть на барабанах. Он учился в эстрадном училище для взрослых, играл в самодеятельности, был первым исполнителем песни Бориса Потемкина «Наш сосед», хотя шлягером она стала, когда ее спела Эдита Пьеха. Дядя Боря – друг нашей семьи, вместе с отцом работал в Ленжилпроекте. Он тоже был инженером-строителем и музыкантом-самородком... Но это я к слову. А за поздравления - спасибо!

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