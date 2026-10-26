Василий Ливанов пытался позвонить президенту США Джимми Картеру, чтобы тот запретил Игорю Масленникову снимать «Шерлока Холмса»

Исполнилось 95 лет со дня рождения кинорежиссера Игоря Масленникова. Фото: ИТАР-ТАСС/ Юрий Белинский

Два главных успеха Игоря Масленникова - «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и «Зимняя вишня». Он снял гораздо больше хороших фильмов, но именно эти два хита вписали его имя в историю советского кино. Он прожил на свете долго, почти 91 год, успел написать замечательные мемуары, и сохранил абсолютное трезвомыслие: успехи признавал, как другие признают ошибки, не кичился ими, не считал себя режиссером-звездой. Говорил, что его картины - «милые, честные фильмы честного малого, набившего руку, профессионала». И добавлял: «всю жизнь я плыл по течению без руля и ветрил, не прилагая никаких усилий. Ничего не планировал, двигался туда, где мне казалось интересней. И то, что получилось, получалось само собой…»

КОРОЛЬ НОРВЕГИИ ПЛАКАЛ НА ЕГО ФИЛЬМЕ

Родился он в Нижнем Новгороде в семье инженера, вскоре семья переехала в Колпино под Ленинградом, во время блокады была эвакуирована в Челябинск, затем вернулась в Ленинград - который «напоминал декорацию страшной сказки, город-призрак. Он весь был цвета пепла, на всем лежала тень недавнего кошмара, и запах неизбывной беды, казалось, не выветрится никогда». Родители дружили со знаменитым артистом Василием Меркурьевым, после эвакуации два года жили у него. Но Игорь кино и театром как-то не интересовался, по крайней мере в плане будущей карьеры - конечно, ходил в кино, но ради развлечения, а так посещал литературную студию Дворца пионеров. А потом поступил на филологический факультет, на «газетное отделение» (отдельного журфака в ЛГУ тогда еще не было).

В 1956-м оказался на телевидении, которое тогда находилось в зачаточном состоянии (но, как вспоминал Масленников, главный режиссер Ленинградской студии телевидения уже прорицал: «Всё сожрет телевизор! У народа не будет ни кино, ни театра, ни газет, ни радио! Люди незримыми цепями будут прикованы к телеэкранам!» - ср. аналогичные пассажи в фильме «Москва слезам не верит»). Игорь Федорович - тогда, конечно, просто Игорь, - начал снимать сюжеты для тележурнала, добрался со своей камерой до Чехословакии, Италии и Англии, где первым делом пошел на могилу Диккенса (в эвакуации он прочитал все его книжки). Еще через несколько лет стал главным редактором литературно-драматической редакции. Там на потоке выпускались телеспектакли. Масленников, любивший рисовать, еще и делал к ним декорации. Познакомился с Георгием Товстоноговым, побывал с ним на съемках козинцевского «Гамлета»... А в итоге все так закрутилось, что оказался у Козинцева на высших режиссерских курсах. И дебютировал в кинорежиссуре в 36 лет, сняв совместно с будущим классиком Ильей Авербахом фильм «Личная жизнь Кузяева Валентина».

Его фильмы «Завтра, третьего апреля…», «Гонщики», «Под каменным небом», «Сентиментальный роман» сейчас вспомнят не все. Но он общался на съемках с отличными актерами - с Олегом Янковским (который умудрился получить в «Гонщиках» роль гонщика, совершенно не умея водить машину), с Евгением Леоновым (в «Под каменным небом» он сыграл одну из драматических ролей, а картина была советско-норвежской копродукцией: речь шла об оккупации и освобождении города Киркенеса, причем снимали почти все, кроме фьордов, в СССР. К Масленникову приставили норвежского сорежиссера, в итоге фильм стал хитом в Норвегии, и там-то его помнят до сих пор; король Улаф V признался Игорю Федоровичу, что плакал на премьере).

Фото: кадр из фильма "Под каменным небом"

«МИХАЛКОВ ВЫДУЛ БУТЫЛКУ КОНЬЯКА И НИЧЕГО НЕ СЪЕЛ»

Потом была «Ярославна, королева Франции», на съемках которой он познакомился с Василием Ливановым. И уже не сомневался, кого снимать в роли Шерлока Холмса. Который, как и все остальное, возник в его карьере случайно: кинодраматурги Юлий Дунский и Валерий Фрид по собственной инициативе сочинили сценарий по Конан Дойлу и принесли его на студию.

Елена Коренева в роли Анны Ярославны в фильме "Ярославна - королева Франции" Фото: кадр из фильма.

Масленников вспоминал, что никого из выбранных им актеров начальство утверждать не хотело. Ливанова - потому что он «шумный, сложный, непредсказуемый» (Василий Борисович впоследствии полностью оправдал это реноме: Масленников говорил, что за восемь лет совместной работы с ним поседел. Чего стоит история, когда актер, находясь в специфическом, как выражался Игорь Федорович, «расположении духа», звонил «из ленинградской гостиницы «Европейская» в Вашингтон, в Белый дом, президенту Картеру с требованием лишить режиссера Масленникова права на постановку фильмов о Шерлоке Холмсе...») Виталия Соломина не хотели утверждать, потому что у него «русская курносая физиономия». Рину Зеленую - потому что она старая. Борислава Брондукова - потому что он играл в «Афоне» алкоголика Федула. Масленников всех отстоял.

Правда, он думал, что «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» - приключение на один фильм. А оказалось, что на Центральном телевидении всем все дико нравится, и требуется сделать продолжение. Игорь Федорович снял вторую часть, и был уверен, что она станет последней. Но зрители завалили ЦТ и «Ленфильм» требованиями экранизировать другие рассказы и повести и рассказы Конан Дойла: «Если уж взялись за Шерлока Холмса, то как вы можете пройти мимо такого шедевра, как «Собака Баскервилей»?..»

Василий Ливан и Виталий Соломин в образах Шерлока Холмса и доктора Ватсона Фото: кадр из фильма.

Там он уговаривал Николая Губенко сыграть Генри Баскервиля, Губенко не хотел играть без жены Жанны Болотовой, и Масленников заменил его на Никиту Михалкова. Тот приехал со съемок «Родни» со Светланой Крючковой (кстати, женой оператора Юрия Векслера, снимавшего первые части, а как раз перед съемками «Собаки» попавшим в больницу с инфарктом) и художником Александром Адабашьяном.

«На первую съемку Михалков приехал прямо с поезда, хотя смена начиналась только в двенадцать. Выдул бутылку коньяка и ничего не съел. Об Адабашьяне речи не было, и я поначалу не мог понять, зачем Михалков привез его. Когда мы начали снимать, они стали между собой что-то обсуждать, шушукаться. Я догадался: Михалков не доверяет мне как режиссеру. Помню, явившись на площадку, Никита со свойственным ему размахом стал жаждать власти. По натуре он — лидер и режиссер. «Ты пойдешь сюда, ты - туда!..» Что же мне было делать? Я не деспот и не диктатор, но на площадке должен быть один режиссер, иначе ничего хорошего не выйдет. Я рявкнул… Это произвело должный эффект. А Михалков был счастлив. Кроме того, что он лидер и режиссер, он еще и актер. Актеру очень важно, чтобы у него был руководитель, чтобы его кто-то вел и направлял и чтобы он ни о чем не заботился — режиссер все придумает, все скажет. Это одна из главных психологических особенностей работы на площадке. Актеров надо ласкать, тогда они получают удовольствие и расцветают. «Как надо, скажи?.. Так надо встать?.. Туда поглядеть?..» Теперь нужно было найти и Адабашьяну занятие. «Пускай играет Берримора!» На эту роль я еще никого не утвердил…»

Никита Михалков в роли лорда Баскервиля. Фото: кадр из фильма "Собака Баскервилей. Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"

«Собака» уж точно должна была стать финалом саги о Шерлоке Холмсе. Но потом так получилось, что были сняты еще «Сокровища Агры» и «Двадцатый век начинается». И до сих пор некоторые считают, что Масленников снял о Холмсе мало, мог бы и побольше.

Но на самом деле он уже был не в состоянии экранизировать Конан Дойла, искал какой-то другой сценарий, - и наткнулся на «Зимнюю вишню» Владимира Валуцкого. Говорил потом, что хотел показать, как СССР «тянули женщины. Вынашивали, рожали и растили детей. Между прочим, половина женщин Советского Союза были в то время незамужними, и половина этих незамужних женщин были матерями-одиночками». А к мужскому населению Игорь Федорович относился скептически: «эта масса либо такая, как мы показали с Соломиным в «Зимней вишне», - безвольная, бесхарактерная, ленивая. Либо - уже в нынешние времена (начало 2000-х. - Ред.) - жадная, склонная к насилию и криминалу. Фильм «Зимняя вишня» — это мои счеты к нашему мужскому населению периода брежневского застоя. Ко всем этим младшим научным сотрудникам, ничего не делавшим, курившим в коридорах всевозможных НИИ, получавшим пайки-заказы в полиэтиленовых пакетах…»

Елена Сафонова и Виталий Соломин в фильме "Зимняя вишня" Фото: кадр из фильма.

И опять же, он не мог предсказать, что «Зимняя вишня» растянется в сагу: в 90-е появились вторая и третья часть, в 2016-м собрались снять и четвертую, но ничего не вышло.

А последним по-настоящему громким его проектом стал телесериал «Что сказал покойник» по Иоанне Хмелевской. Он вышел в 2000 году, когда каждый сериал еще становился событием, и его, кажется, помнят до сих пор.

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