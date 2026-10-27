150 новых авто для спецперевозок: какие машины Sollers получила Спецсвязь РФ

«Соллерс» поставила 150 фургонов Sollers SF1 Спецсвязи России. Фото: пресс-служба бренда

Группа «Соллерс» поставила Спецсвязи России 150 компактных коммерческих автомобилей Sollers SF1. Машины планируют задействовать в Москве и других крупных городах страны, сообщают «Известия».

В состав поставки вошли 140 цельнометаллических фургонов и 10 грузопассажирских автомобилей. Все машины получили фирменное оформление в соответствии с корпоративным стилем заказчика.

Высота автомобиля составляет 1,9 м, благодаря чему он может заезжать на парковки с ограничением по высоте. Модель оснащается бензиновым турбированным двигателем объемом 1,5 л, развивающим 136 л. с. В паре с ним работает пятиступенчатая механическая коробка передач. Силовой агрегат соответствует экологическому стандарту «Евро-5».

Грузовое пространство цельнометаллического фургона имеет объем 5,15 куб. м. Пол отделан защитным ПВХ-покрытием, а для удобства эксплуатации внутри предусмотрены освещение и такелажные петли. Грузопассажирская версия рассчитана на компоновку салона «пять плюс один» и располагает грузовым отсеком объемом 2,5 куб. м.

В перечень оборудования входят две фронтальные подушки безопасности, антиблокировочная система тормозов ABS и задние парковочные датчики. Также предусмотрены кондиционер, электрические стеклоподъемники и регулировка зеркал с электроприводом. Для повышения комфорта водителя и пассажиров автомобили оборудованы подогревом рулевого колеса, передних сидений и форсунок стеклоомывателя.

В компании «Соллерс» уточнили, что автомобили SF1 уже эксплуатируются Спецсвязью России.

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