Новый вариант коронавируса отличает высокая заразность: он легко проникает даже в ткани с низким уровнем рецепторов. Фото: EAST NEWS.

В социальных сетях активно распространяется информация о новом «сальтационном» варианте коронавируса PJ.2.1, который якобы стремительно вытесняет все остальные штаммы на планете. Что это за вариант коронавируса и какие особенности болезни вызывает?

«Прыгучий» штамм с цепкой хваткой

Вирус называют «сальтационным» (от латинского saltatio — «прыжок» или «скачок»), так как он эволюционировал не постепенно, а совершил резкий скачок мутаций — вероятно, в организме человека с хронической инфекцией. По данным исследования группы вирусологов из Немецкого примат-центра в Геттингене, генетически штамм относится к линии Омикрон.

Главные биологические свойства PJ.2.1:

Цепкость: шиповидный белок варианта способен накрепко связываться с рецепторами ACE2 в организме человека.

Высокая заразность: легко проникает даже в ткани с низким уровнем рецепторов.

Новый штамм называют «сальтационным», он эволюционировал не постепенно, а совершил резкий скачок мутаций. Фото: Alejandro Marti­nez Vaclez / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ситуация в России

В Российской Федерации на 27 октября 2026 года не зарегистрировано ни одного случая заражения вариантом PJ.2.1. Специалисты Роспотребнадзора официально заявляют, что ведут непрерывный оперативный мониторинг и полностью контролируют эпидемиологическую обстановку.

Поводов для беспокойства нет, штамм не вызывает более тяжелого течения болезни. Статистика по увеличению частоты тяжелых пневмоний, легочной недостаточности, тромбозов или смертности отсутствует как в России, так и за рубежом.

Почему «отказывают» мышцы и как защититься?

В эфире радио «Комсомольская правда» о главных особенностях нового варианта рассказал врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок.

— Что это за новый штамм и почему вокруг него снова поднимают тревогу?

— Потенциал мутаций у коронавируса далеко не исчерпан. Примерно каждые полгода появляются новые варианты, и некоторые из них постепенно занимают свое место в циркуляции. Сейчас в основном циркулируют три варианта: «Цикада», «Стратус» (XFG) и «Нимбус». И вот буквально скачкообразно появился еще один — PJ.2.1. Интересная особенность этого варианта в том, что он практически не ускользает от иммунной системы. Он распространяется за счет крайне высокого сродства к рецептору ACE2, благодаря чему легче преодолевает даже перекрестную иммунную защиту, которая уже есть у людей.

— Можно ли сказать, что для заражения теперь достаточно просто пройти мимо заболевшего человека и маски уже не помогут?

— В принципе, да, особенно если у человека, который сталкивается с вирусом, иммунитет уже существенно ослаб. Раньше мы говорили о социальной дистанции в полтора-два метра, чтобы аэрозоль успел рассеяться, и концентрация вируса снизилась. Теперь, чтобы концентрация упала до безопасного уровня, расстояние должно быть еще больше. Я не говорю, что будут вводить локдауны — это просто иллюстрация того, насколько более заразным стал этот вариант по сравнению с предыдущими.

Если говорить о течении болезни, то этот вирус не вызывает более опасных осложнений: не растет число пневмоний, дыхательной недостаточности или тромбозов. Чаще всего он протекает как обычное ОРВИ. Из характерных симптомов отмечают выраженную боль в горле при глотании, даже при невысокой температуре или без нее вообще. Еще один характерный симптом — боль и «заклинивание» в шее. В остальном симптомы те же, что и прежде при ковиде варианта «омикрон», но особенно часто бывает внезапная и довольно сильная слабость.

— Откуда берется такая слабость?

— Считается, что вирус нарушает нервно-мышечную передачу — ухудшается передача импульсов от мотонейронов к мышечным волокнам. Лабораторно это часто сопровождается снижением уровня креатинина, вещества, которое вырабатывается работающими мышцами. То есть мышцы фактически работают хуже, чем должны.

— Роспотребнадзор заявляет, что в России этот штамм пока не обнаружен, но эксперты допускают, что он уже может циркулировать.

— Роспотребнадзор наладил достаточно хорошую систему мониторинга. Сейчас в поликлиниках уже не тестируют всех подряд, но госпитализированных пациентов и, например, женщин, поступающих в роддома с симптомами ОРВИ, по-прежнему обследуют. Часть положительных образцов направляют на секвенирование — определяют конкретный штамм. И еще важное замечание по вакцинации: вакцина «Конвасэл», которую производят в Санкт-Петербурге, остается актуальной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус остается в сердце: российские ученые обнаружили новые неожиданные последствия ковида

От животного вируса Шамонда впервые умер человек: ждать ли новых заражений в Европе

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Мифы и реальность о том, как победить старость: интервью с косметологом Аллой Королевой