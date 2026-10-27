Где дешевле платить транспортный налог в 2026 году: регионы с минимальными ставками

Названы регионы с минимальными ставками транспортного налога. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom

В 2026 году наиболее низкие ставки транспортного налога для легковых автомобилей предусмотрены в Ингушетии, Крыму, Севастополе, Магаданской области и Кабардино-Балкарии.

К такому выводу пришло РИА Новости, изучив региональные нормативные акты, регулирующие налогообложение транспортных средств. Размер платежа зависит прежде всего от мощности двигателя и правил, действующих в конкретном субъекте РФ.

Налоговый кодекс устанавливает базовые ставки, которые региональные власти вправе корректировать в пределах десятикратного увеличения или уменьшения. Для машин с двигателем мощностью до 100 л. с. федеральный ориентир составляет 2,5 рубля за одну лошадиную силу, для автомобилей на 100–150 л. с. — 3,5 рубля, на 150–200 л. с. — 5 рублей. Для транспорта мощностью 200–250 л. с. предусмотрено 7,5 рубля, а свыше 250 л. с. — 15 рублей. Законодательство также допускает дифференциацию ставок с учетом возраста автомобиля.

В Ингушетии, Крыму и Севастополе налог для легковых машин мощностью до 100 л. с. установлен на уровне пяти рублей за одну лошадиную силу. Аналогичный тариф действует в Калужской области, но для автомобилей мощностью менее 80 л. с. Особые условия предусмотрены в Кабардино-Балкарии: владельцы машин старше десяти лет с двигателем до 100 л. с. освобождены от уплаты налога по этой ставке, тогда как для более новых автомобилей тариф составляет семь рублей за лошадиную силу.

Для владельцев мощных автомобилей также есть регионы с относительно невысокими платежами. Если двигатель развивает более 250 л. с., ставка в размере 50 рублей за лошадиную силу действует в Ингушетии и Ненецком автономном округе. В Магаданской области она составляет 45 рублей, а в Северной Осетии тариф в 50 рублей предусмотрен для машин старше десяти лет.

Самые высокие предусмотренные тарифы для разных категорий мощности двигателя — 25, 35, 50, 75 и 150 рублей за лошадиную силу — установлены в Башкирии, Татарстане и Марий Эл. При этом в Татарстане ставка в 25 рублей для автомобилей мощностью менее 100 л. с. распространяется только на юридических лиц. Для граждан тариф в этой категории составляет десять рублей.

Ставка в 150 рублей за одну лошадиную силу применяется в 51 российском регионе. Таким образом, итоговая сумма транспортного налога может существенно различаться в зависимости от места регистрации автомобиля, мощности его двигателя и предусмотренных местным законодательством условий. Перед расчетом платежа владельцам машин стоит учитывать именно региональные правила, а не только базовые положения Налогового кодекса.

Ранее сайт KP.RU писал о повышении прозрачности сделок, о способах снизить число нарушений, о новом китайском пикапе.