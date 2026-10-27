Экс-генпрокурор РФ Скуратов о Чубайсе: «Вор должен сидеть в тюрьме!»

Обвинений о хищениях в «Роснано» Чубайсу пока не предъявлено. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

…- Юрий Ильич, здравствуйте. Радио «Комсомольская правда», Александр Гамов, биограф Скуратова.

- Привет, Александр.

- Наша с вами тема – очередной сигнал по поводу Чубайса. С Анатолия Борисовича взыскивают почти 20 миллиардов рублей - приставы арестовали его имущество. Как бы вы это прокомментировали? И как мы ее будем имущество отчуждать? Есть ли оно здесь, в России, сможем ли мы его у него отнять, конфисковать, экспроприировать?

- Несмотря на то, что ситуация развивается медленно… Хотя, хорошо, что она вообще развивается.

- Ну, да. Вот…

- Думаю, что миллионы граждан России следят за развитием этих событий, и в целом позитивно настроены.

- А я полагаю - даже десятки миллионов, если не больше!

- Правда, Саша, насколько я осведомлен, обвинения по уголовным делам, которые возбуждены были ранее, о хищениях в «Роснано», ему пока не предъявлено. (Чубайсу. - А.Г.)

Речь идет пока о взыскании имущества в гражданско-правовом, арбитражном производстве, и ряд исков уже удовлетворены, по ним решения вынесены.

- Так…

- Правда, надо сказать, что, поскольку речь идет о коммерческой тайне, эти решения не опубликованы, не обнародованы.

- А очень жаль…

- В общем, это объяснимо, но, тем не менее, Чубайс и другие руководители «Роснано» признаны виновными в том, что необоснованно обеспечили финансирование ряда заведомо непригодных, провальных проектов.

И вот эти суммы, которые в сообщении фигурируют, сейчас находятся уже в стадии исполнительного производства. То есть судебные приставы по ним ищут имущество Анатолия Борисовича, и, видимо, уже кое-что нашли, мягко говоря.

Насколько известно, уже даже отъехав туда, за рубеж, в Турцию, потом в Израиль, он свои активы продавал.

Это вообще удивительно, при наличии возбужденного уголовного дела эти активы продавались…

Экс-Генпрокурор РФ Юрий Скуратов Фото: Иван МАКЕЕВ.

- И много он продал?

- Насколько мне известно, около 10 имущественных объектов.

Но, тем не менее, сейчас приставы будут разбираться с характером этих сделок. И вполне вероятно, что эти сделки могут быть признаны несостоятельными.

- Правильно!

- То есть он (Чубайс. - А.Г.) таким образом, укрывал свое имущество.

Будут задавать вопросы покупателям, насколько они были информированы.

То есть это тоже процесс такой, достаточно сложный. Но в любом случае, я думаю, есть имущество, которое он не успел продать, оно будет возвращено в актив государства.

И это вполне справедливо, поскольку у нас уголовное преследование должно быть осуществлено до достижения результата, вор должен сидеть в тюрьме!

- А то, что он успел продать, если незаконно продал, это же можно вернуть?

- Да, конечно. Очень часто в нашей практике сделки осуществляются, когда фигурант уголовного дела, коррупционер свое имущество или переписывает, или оформляет фиктивные сделки.

Вполне возможно эти сделки признать не соответствующими закону, и это имущество обратить в качестве активов именно Чубайса. Так что здесь с этим имуществом, конечно, работа будет проводиться.

- Еще ходили слухи, что он там уже выступает не как Анатолий Чубайс, а на еврейский манер, то ли Мойша, то ли еще что-то…

- Ну, это нас не должно особо волновать.

- Почему?

- Мы настолько хорошо изучили портрет Анатолия Борисовича, и каким бы именем он ни прикрывался, он остается для нас Анатолием Борисовичем Чубайсом… Так сказать - младореформатором, одним из тех, кто Россию поставил на рельсы либеральной экономики и чуть не завел в тупик. Словом, это не меняет дела.

Другое дело, что мы все в курсе, что государство Израиль не выдает своих граждан (а, насколько я знаю, у него гражданство этой страны есть) нашему правосудию, как и правосудию любой страны.

- Как же быть?

- Но в любом случае есть форма привлечения заочного осуждения, она здесь вполне приемлема.

И тогда он должен быть объявлен в международный розыск перед этим, и ему будет закрыт выезд в любую страну мира, где действует Интерпол.

Насколько я знаю, даже сейчас, в период не очень хорошего отношения к России на Западе, все равно сотрудничество через Интерпол продолжается, что абсолютно правильно.

- Спасибо вам огромное, Юрий Ильич.

- Александр, звони. Будем следить дальше, как это все происходит.

- Обязательно.

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