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Авто27 октября 2026 14:58

Более 228 тысяч минивэнов Toyota Sienna попали под отзыв: в чем опасность

Toyota официально отзывает в США более 228 тысяч гибридных минивэнов Sienna
Илья МАСЮК
Очередной отзыв Тойота. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom

Очередной отзыв Тойота. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom

Компания Toyota объявила в США отзыв 228 367 гибридных минивэнов Sienna, выпущенных в 2022–2026 годах. Как сообщает Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA), неисправность связана с механизмом фиксации спинок сидений второго ряда и может повысить риск травм при ДТП.

Кампания распространяется на семиместные автомобили. При аварии спинки второго ряда могут не удержаться в зафиксированном положении, из-за чего пассажиры рискуют получить дополнительные повреждения.

Для устранения дефекта официальные дилеры Toyota бесплатно обновят программное обеспечение электронного блока управления вспомогательной системой безопасности. На минивэнах, оснащённых пакетом «Мобильность как услуга», дополнительно заменят спинки двух сидений второго ряда.

Владельцам автомобилей, включённых в отзывную кампанию, направят уведомления с рекомендацией обратиться к ближайшему дилеру марки. По данным NHTSA, рассылку писем планируется начать 7 декабря.

Ранее сайт KP.RU писал о повышении прозрачности сделок, о способах снизить число нарушений, о новом китайском пикапе.