Черный декор и 231 сила: Haval H7 получил новую топ-версию «Космо» в России

Haval представил в России топ-версию кроссовера H7 «Космо». DiPres / Shutterstock.com / Fotodom

Компания Haval расширила линейку комплектаций кроссовера H7 на российском рынке, представив новое топовое исполнение под названием «Космо». Согласно сообщению пресс-службы бренда, поступившему в редакцию «Известий», стоимость автомобиля составляет 4,25 млн рублей.

Главным внешним отличием новой версии стало обилие глянцевых черных элементов. В этот цвет окрашены эмблемы, рейлинги, корпуса боковых зеркал и детали крепления расширителей колесных арок. Кроме того, кроссовер получил черные легкосплавные колесные диски и затемненные задние фонари.

Покупателям предложат только два варианта окраски кузова: «галактический черный» и «терракотовый сапфир». Такой подход подчеркивает индивидуальность исполнения и отличает его от других вариантов модели.

Внутри автомобиль оформлен преимущественно в черных тонах, причем темная отделка распространяется и на потолок. Водительское кресло дополнено регулировкой поясничной поддержки в четырех направлениях, а передние сиденья оснащены вентиляцией, при которой воздух поступает одновременно к подушке и спинке.

Для пассажиров заднего ряда предусмотрены механические солнцезащитные шторки на боковых окнах. В перечень оборудования также входят мультимедийный комплекс с дисплеем диагональю 14,6 дюйма, цифровая приборная панель и проекционный дисплей.

Помимо этого, в оснащение входят сервисы «Яндекс Авто» и «VK Видео», панорамная крыша с люком, аудиосистема с десятью динамиками и электронные ассистенты водителя. Другие модели Haval на российском рынке представлены в различных комплектациях и ценовых категориях.

Кроссовер модельного года 2026 оснащается двухлитровым бензиновым турбомотором, развивающим 231 л. с. и 380 Нм крутящего момента. Силовой агрегат работает в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией и системой полного привода.

Разгон с места до 100 км/ч занимает 7,8 секунды. Таким образом, топовое исполнение сохраняет основные технические характеристики H7, дополняя их изменениями во внешнем оформлении и комфорте.

Для сравнения, начальная комплектация Haval H7 оценивается в 4 млн рублей, а следующая, промежуточная версия — в 4,2 млн рублей. Новое исполнение «Космо» стоит 4,25 млн рублей и занимает верхнюю позицию в модельной линейке кроссовера. Подробности о других автомобилях марки можно найти в разделе новостей и обзоров Haval.

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