Toyota Highlander снова в РФ: сколько просят за семиместный кроссовер

В Россию вернулся надежный семейный кроссовер Toyota. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom

На российском рынке начали предлагать новые семиместные кроссоверы Toyota Highlander Выпуском автомобилей занимается совместное предприятие GAC-Toyota. Как сообщает издание «Автоновости дня», начальная стоимость модели составляет 4,9 млн рублей.

Несколько сотен таких машин были доступны для покупки в разных городах страны. Самое выгодное предложение обнаружили в Кургане: автомобиль без пробега уже привезли в Россию и оформили на таможне. В Кемерове аналогичный кроссовер оценили в 4,95 млн рублей, а в Тюмени, Мурманске и Барнауле за него просят от 5 млн рублей.

В Москве, Уфе и Воронеже цены стартуют с отметки 5,05 млн рублей. Предложения за 5,1 млн рублей представлены в Бузулуке Оренбургской области, Новокузнецке и Владивостоке.

В ряде других городов стоимость Highlander находится в диапазоне 5,15–5,25 млн рублей. Такие цены указаны в объявлениях из Казани, Челябинска, Читы, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Белгорода, Брянска, Ярославля, Тольятти, Набережных Челнов, Красноярска, Кирова, Краснодара, Симферополя, Чебоксар, Самары и Саратова.

У крупных дилерских компаний кроссоверы стоят дороже. При этом некоторые продавцы предлагают покупателям собственную гарантию. В московских автосалонах цены начинаются от 5,45 млн рублей, в Санкт-Петербурге — от 5,53 млн, в Уфе — от 5,6 млн, а в Челябинске — от 5,8 млн рублей. В отдельных объявлениях стоимость автомобиля достигает 6,5–7 млн рублей.

Технические характеристики всех новых Highlander одинаковы. Под капотом установлен двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 248 л. с. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, а привод предусмотрен на все четыре колеса. Некоторые экземпляры уже получили русифицированное меню мультимедийной системы и других элементов управления.

Оснащение кроссоверов включает подогрев сидений первых двух рядов и вентиляцию передних кресел. Также предусмотрены трехзонный климат-контроль, полностью светодиодная оптика, электрорегулировка и обогрев наружных зеркал, панорамная крыша с люком и бесключевой доступ в салон.

В числе других опций — кнопка запуска двигателя, электропривод багажной двери и многофункциональный руль с кожаной отделкой. В салоне установлены мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 15,6 дюйма и цифровая приборная панель. Кроме того, заявлены адаптивный круиз-контроль и проекционный дисплей.

Ранее Toyota Highlander занял четвертую строчку рейтинга самых долговечных кроссоверов и внедорожников. Согласно приведенной оценке, вероятность того, что автомобиль сможет преодолеть 300 тыс. км без серьезных поломок, составляет 32,9%.

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