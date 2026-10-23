Россияне стали реже брать автокредиты: как изменились суммы займов и сроки выплат

ОКБ назвало топ-5 регионов по выдаче автокредитов в сентябре. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom

В сентябре 2026 года российские банки оформили 112,75 тыс. автокредитов. Это на 14% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, когда заемщики получили 130,44 тыс. кредитов. По сравнению с августом показатель снизился на 2%: в конце лета было выдано 115,29 тыс. займов. Такие данные Объединенное кредитное бюро (ОКБ) предоставило ТАСС.

Общая сумма сентябрьских автокредитов достигла 179,11 млрд рублей. За месяц объем выдач уменьшился на 2% относительно августовских 183,31 млрд рублей. В годовом сопоставлении снижение составило 10%: в сентябре 2025 года банки предоставили на покупку автомобилей 200,04 млрд рублей.

На новые машины пришлось 68% от общего количества оформленных кредитов и 68% от их совокупной денежной суммы. В августе доля новых автомобилей составляла 68% по числу займов и 69% по объему финансирования. Годом ранее показатели были выше — 71% и 74% соответственно.

Средняя сумма кредита на новый автомобиль в сентябре составила 1,6 млн рублей, а на машину с пробегом — 1,5 млн рублей. По сравнению с августом оба показателя не изменились. В сентябре 2025 года средний размер займа на новый автомобиль также равнялся 1,6 млн рублей, тогда как для подержанной машины он составлял 1,4 млн рублей.

Не изменились за месяц и средние сроки кредитования. Покупатели новых автомобилей оформляли займы в среднем на 67 месяцев, а приобретатели машин с пробегом — на 78 месяцев. В сентябре прошлого года соответствующие сроки составляли 66 и 77 месяцев.

В третьем квартале 2026 года россияне получили 332,38 тыс. автокредитов на общую сумму 527,24 млрд рублей. По сравнению с июлем — сентябрем 2025 года количество займов уменьшилось на 8%, а их денежный объем — на 1%. Годом ранее за три месяца банки выдали 359,57 тыс. кредитов на 532,23 млрд рублей.

Вместе с тем относительно второго квартала текущего года рынок показал небольшой рост. С апреля по июнь было оформлено 328,71 тыс. автокредитов на 509,69 млрд рублей. Таким образом, в третьем квартале количество выдач увеличилось на 1%, а общий объем кредитования вырос на 3%.

За январь — сентябрь 2026 года жители России оформили в общей сложности 910,19 тыс. автокредитов на 1,42 трлн рублей. Среднемесячный объем выдач достиг 157,71 млрд рублей.

По сравнению с первыми девятью месяцами 2025 года количество кредитов выросло на 6%, а их общая сумма увеличилась на 21%. За аналогичный период прошлого года банки выдали 860,09 тыс. займов на 1,17 трлн рублей, или в среднем на 129,87 млрд рублей ежемесячно.

Однако относительно января — сентября 2024 года показатели оказались существенно ниже. Тогда россияне оформили 1,4 млн автокредитов на 2,04 трлн рублей, а среднемесячный объем выдач достигал 227,16 млрд рублей. По сравнению с тем периодом количество кредитов в 2026 году сократилось на 34%, а их совокупный объем — на 31%.

В пятерку регионов с крупнейшими объемами выдачи автокредитов вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодарский край.

Лидером стала Москва, где заемщики оформили 7,75 тыс. кредитов на 16,3 млрд рублей. В Московской области выдали 7,45 тыс. займов на 14,21 млрд рублей, а в Санкт-Петербурге — 5,27 тыс. на 9,74 млрд рублей.

В Татарстане банки предоставили 6,36 тыс. автокредитов на 9,34 млрд рублей. Краснодарский край замкнул пятерку с результатом 4,12 тыс. займов на 6,78 млрд рублей.

Самые крупные по среднему размеру автокредиты зафиксированы в Чеченской Республике, Москве и Магаданской области. В Чечне средняя сумма займа достигла 2,21 млн рублей, в столице — 2,1 млн рублей, а в Магаданской области — 1,95 млн рублей.

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