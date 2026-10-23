Оскверняет память погибших на войне: экс-следователь Герлах требует засудить Егора Крида за клип «Милый ублюдок»

Экс-следователь Герлах обратилась в прокуратуру из-за клипа Егора Крида Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Екатеринбурженка Екатерина Герлах, ранее служившая в органах, известна тем, что регулярно пишет сотни обращений и жалоб в соответствующие инстанции, в том числе на публичных лиц: на певца Шамана — за использование английских букв, на телеведущего Соловьёва — за оскорбление Виктории Бони. А ещё защищала честь и достоинство своего кумира — шок-рокера Мэрилина Мэнсона и даже писала обращения в правоохранительные органы США.

Буквально на днях Екатерина написала очередное официальное обращение в органы. На этот раз — в адрес Егора Крида. В нём речь идёт о новом клипе популярного исполнителя «Милый ублюдок», где артист появился в кофте с принтом известного фильма «Иди и смотри». На изображении — лицо главного героя, силуэты фашистских солдат и горящее здание.

Крид сразу подвергся критике в комментариях: многие подобную стилизацию сочли неуместной. Но Екатерина Герлах не ограничилась комментариями в интернете и составила заявление, которое уже направлено в прокуратуру. В нём Герлах просит привлечь Крида и всех, кто участвовал в создании ролика, к ответственности «по ст. 243.4 УК РФ („уничтожение, повреждение или осквернение воинских захоронений, а также мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества“) и иным статьям».

«…в котором Крид глупо прыгает перед камерой и смеётся в тот момент, когда на нём надета кофта с изображением постера к фильму Э. Климова „Иди и смотри“. На постере изображено лицо главного героя фильма, силуэты фашистских солдат с автоматами и горящее здание, в котором фашисты заживо сжигали советских мирных граждан, в том числе маленьких детей. Данное видео я считаю равноценным видео блогерши, щекотавшей со смехом грудь памятнику „Родина-мать“, и оно столь же глубоко оскорбляет мои чувства россиянки, свято чтящей память павших в ВОВ», — пишет она в своём обращении в прокуратуру, прилагая скриншоты публикаций СМИ о поступке Крида.

Екатеринбурженка Екатерина Герлах, ранее служившая в органах, известна тем, что регулярно пишет сотни обращений и жалоб в соответствующие инстанции, в том числе на публичных лиц. Фото: социальные сети.

В беседе с «Комсомолкой» Герлах удивилась, что её обращение оказалось первым подобным заявлением в правоохранительные органы:

— Где Мизулина, где Собчак, где все те лютые доносчики, которые с лупой ищут фото граждан в жёлтых футболках и синих штанах в соцсетях? Почему никто из активистов не догадался пожаловаться там, где это реально необходимо? — удивляется экс-следователь.

При этом Екатерина отметила, что в соцсетях «нашлось много здравомыслящих людей, жёстко раскритиковавших поступок Крида».

Мотивы обращения она объясняет личной и профессиональной позицией:

— Я, как и большинство россиян, свято чту память павших в Великой Отечественной войне: у меня два прадедушки погибли, многие родственники пострадали. И фильмы о войне для меня так же священны, как памятники павшим бойцам и жертвам фашизма, как Вечный огонь. Поэтому считаю недопустимым их осквернение — и как юрист, и как экс-следователь, и как простая россиянка… Есть разница между крутизной и преступлением; жаль, что Крид этого пока не понимает. Надеюсь, мои экс-коллеги ему это доходчиво объяснят, — надеется Герлах.

Представители Крида официальных комментариев на момент публикации не давали.

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