Мотобум в РФ продолжается: Regulmoto лидирует, а Motoland XF300 стал хитом продаж

Мотобум в РФ. Alexandru Nika / Shutterstock.com / Fotodom

За январь — сентябрь 2026 года в России продали 51,6 тыс. новых мотоциклов. Таким образом, объем реализации за девять месяцев уже оказался выше показателя за весь предыдущий год. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК».

По оценке экспертов агентства, российский рынок новой мототехники увеличивается третий год подряд. В 2024 году покупатели приобрели около 43 тыс. новых мотоциклов, а в 2025-м — примерно 51 тыс. За первые девять месяцев 2026 года продажи достигли 51 595 единиц.

Положительная динамика сохраняется и в месячном выражении. В сентябре россияне купили 4 121 новый мотоцикл — на 2,3% больше, чем за тот же месяц 2025 года. Рост продаж относительно аналогичного периода предыдущего года продолжается уже восемь месяцев подряд, начиная с февраля 2026-го.

На пять ведущих производителей пришлось более 40% всех новых мотоциклов, проданных в сентябре.

Первое место заняла марка Regulmoto, результат которой составил 625 единиц. Вторую позицию получила Motoland с 369 мотоциклами. Далее расположились Voge и Racer, показавшие результаты в 277 и 270 экземпляров соответственно. Пятерку лидеров замкнула Sharmax с 161 проданным мотоциклом.

В рейтинге отдельных моделей первое место досталось Motoland XF300. В сентябре покупатели приобрели 327 таких мотоциклов.

Вторую строчку занял Racer RC 300 с результатом 122 единицы. Третьим стал Voge CU — 113 проданных экземпляров. Также в пятерку наиболее востребованных моделей вошли Regulmoto GTO, который выбрали 85 покупателей, и Regulmoto Sport с результатом 73 мотоцикла.

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