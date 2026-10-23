Депутаты Европарламента подвергают открытой обструкции главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Фото: REUTERS.

Никуда не денешься, попала собака в колесо, а теперь — пищи да беги! Именно в такой ситуации находится сейчас Евросоюз, у которого украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский потребовал обеспечить его на следующий год еще дополнительными финансами в объеме 70 млрд евро. И это в дополнение к тому кредиту в 90 млрд. евро, который ЕС уже выписал ему ранее сроком на два года. В Брюсселе поперхнулись после нового акта сверхнаглого попрошайничества на уровне шантажа, икнули и… согласились.

У Зеленского нашлись мощнейшие лоббисты его интересов, которые «порекомендовали» Евросоюзу, как бы вы думали, кто? Правильно — страны Североатлантического альянса, попросту НАТО. Страны Североатлантического альянса призвали, как сказано в документе Еврокомиссии по этому вопросу, предоставить Украине в 2026 году €70 млрд двусторонней военной помощи в соответствии с договоренностями, достигнутыми на июльском саммите НАТО в Анкаре.

И, как подтвердил председатель Европейского совета Антониу Кошта в интервью изданию Rapporteur, ЕС готов покрыть две трети дополнительных расходов Украины.

- Обычно мы покрываем две трети финансовых потребностей Украины. На последнем заседании Европейского совета мы договорились обеспечить дополнительные потребности Украины и поручили Еврокомиссии представить конкретные решения по этому вопросу, — заявил Кошта. - Комиссия ведет работу, и я полагаю, что в ноябре мы сможем принять решение по этому вопросу.

Две трети — это 46 млрд евро. Еще 24 миллиарда для Зеленского Евросоюз хочет получить из Великобритании, Канады и Норвегии, и Брюссель уже обратился к правительствам этих стран с предложением увеличить объемы финансовой помощи Украине. То есть три страны должны выделить бандеровскому режиму половину от того, что соберут почти 30 государств Европы.

Владимир Зеленский потребовал обеспечить его на следующий год еще дополнительными финансами в объеме 70 млрд евро. Фото: REUTERS.

Украинские СМИ уже обрадовались и публикуют десятки сообщений о том, что глава Евросовета заявил, что ЕС выделит 70 миллиардов по просьбе Зеленского. ЕС, мол, готов, осталось только немножко потерпеть. Правда, никто в ЕС не знает, откуда брать деньги на Украину, превратившуюся в самую что ни на есть «черную дыру».

А депутаты Европарламента осмелели до того, что подвергают открытой обструкции главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Последняя даже не выдержала и покинула зал заседаний Европарламента, когда ее с трибуны начал критиковать словацкий депутат Милош Угрик, обвинивший руководство ЕС в обнищании европейцев, разрушении экономики и финансировании украинского конфликта за счет граждан Евросоюза.

- Госпожа фон дер Ляйен, не убегайте! Госпожа фон дер Ляйен, вам должно быть стыдно за то, что вы вместе с Зеленским хотите украсть у европейцев ещё 70 миллиардов евро. Вы хотите забрать десятки миллиардов евро у работающих граждан Европейского союза, которые становятся всё беднее, чтобы финансировать войну, у которой всё равно нет военного решения, - попытался остановить главу ЕК депутат, когда она вместе со своей свитой направилась к выходу, услышав первые слова критики. - И вы собираетесь делать это именно в то время, когда по всему континенту сотни тысяч, миллионы порядочных людей протестуют против того, что жизнь в Европе становится всё дороже. Что этот рост цен просто бесконечен.

Но Урсула лишь убыстрила шаг, и депутату пришлось буквально адресовать свои слова ей в спину.

- Вы делаете это именно тогда, когда в европейских городах эти левые экстремисты вместе с мигрантами, которых вы привели в Европу, разрушают и поджигают наши европейские города, - использовал он дополнительные аргументы и призвал экс-гинекологиню. - Очнитесь! Начните, пожалуйста, слушать людей. Перестаньте финансировать этот абсурд!

Если страны-члены Евросоюза не смогут в ноябре найти источники финансирования для выделения 70 миллиардов, запрошенных Зеленским, то они продолжат искать их в декабре. Вариант дать наглому попрошайке по сусалам в Брюсселе не рассматривается. Значит, будут грабить своих сограждан, снова урезая ради финансирования украинского «просрочки» свои социальные программы, поскольку лишних денег ни у кого из стран ЕС нет.

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