Фото: REUTERS.
Никуда не денешься, попала собака в колесо, а теперь — пищи да беги! Именно в такой ситуации находится сейчас Евросоюз, у которого украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский потребовал обеспечить его на следующий год еще дополнительными финансами в объеме 70 млрд евро. И это в дополнение к тому кредиту в 90 млрд. евро, который ЕС уже выписал ему ранее сроком на два года. В Брюсселе поперхнулись после нового акта сверхнаглого попрошайничества на уровне шантажа, икнули и… согласились.
У Зеленского нашлись мощнейшие лоббисты его интересов, которые «порекомендовали» Евросоюзу, как бы вы думали, кто? Правильно — страны Североатлантического альянса, попросту НАТО. Страны Североатлантического альянса призвали, как сказано в документе Еврокомиссии по этому вопросу, предоставить Украине в 2026 году €70 млрд двусторонней военной помощи в соответствии с договоренностями, достигнутыми на июльском саммите НАТО в Анкаре.
И, как подтвердил председатель Европейского совета Антониу Кошта в интервью изданию Rapporteur, ЕС готов покрыть две трети дополнительных расходов Украины.
- Обычно мы покрываем две трети финансовых потребностей Украины. На последнем заседании Европейского совета мы договорились обеспечить дополнительные потребности Украины и поручили Еврокомиссии представить конкретные решения по этому вопросу, — заявил Кошта. - Комиссия ведет работу, и я полагаю, что в ноябре мы сможем принять решение по этому вопросу.
Две трети — это 46 млрд евро. Еще 24 миллиарда для Зеленского Евросоюз хочет получить из Великобритании, Канады и Норвегии, и Брюссель уже обратился к правительствам этих стран с предложением увеличить объемы финансовой помощи Украине. То есть три страны должны выделить бандеровскому режиму половину от того, что соберут почти 30 государств Европы.
Фото: REUTERS.
Украинские СМИ уже обрадовались и публикуют десятки сообщений о том, что глава Евросовета заявил, что ЕС выделит 70 миллиардов по просьбе Зеленского. ЕС, мол, готов, осталось только немножко потерпеть. Правда, никто в ЕС не знает, откуда брать деньги на Украину, превратившуюся в самую что ни на есть «черную дыру».
А депутаты Европарламента осмелели до того, что подвергают открытой обструкции главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Последняя даже не выдержала и покинула зал заседаний Европарламента, когда ее с трибуны начал критиковать словацкий депутат Милош Угрик, обвинивший руководство ЕС в обнищании европейцев, разрушении экономики и финансировании украинского конфликта за счет граждан Евросоюза.
- Госпожа фон дер Ляйен, не убегайте! Госпожа фон дер Ляйен, вам должно быть стыдно за то, что вы вместе с Зеленским хотите украсть у европейцев ещё 70 миллиардов евро. Вы хотите забрать десятки миллиардов евро у работающих граждан Европейского союза, которые становятся всё беднее, чтобы финансировать войну, у которой всё равно нет военного решения, - попытался остановить главу ЕК депутат, когда она вместе со своей свитой направилась к выходу, услышав первые слова критики. - И вы собираетесь делать это именно в то время, когда по всему континенту сотни тысяч, миллионы порядочных людей протестуют против того, что жизнь в Европе становится всё дороже. Что этот рост цен просто бесконечен.
Но Урсула лишь убыстрила шаг, и депутату пришлось буквально адресовать свои слова ей в спину.
- Вы делаете это именно тогда, когда в европейских городах эти левые экстремисты вместе с мигрантами, которых вы привели в Европу, разрушают и поджигают наши европейские города, - использовал он дополнительные аргументы и призвал экс-гинекологиню. - Очнитесь! Начните, пожалуйста, слушать людей. Перестаньте финансировать этот абсурд!
Если страны-члены Евросоюза не смогут в ноябре найти источники финансирования для выделения 70 миллиардов, запрошенных Зеленским, то они продолжат искать их в декабре. Вариант дать наглому попрошайке по сусалам в Брюсселе не рассматривается. Значит, будут грабить своих сограждан, снова урезая ради финансирования украинского «просрочки» свои социальные программы, поскольку лишних денег ни у кого из стран ЕС нет.
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