Chery Tiggo 7 против грузовика: что произошло с кроссовером при ударе на 50 км/ч

Chery Tiggo 7 выстоял в столкновении с грузовиком в ходе краш-теста. testing / Shutterstock.com / Fotodom

В китайском городе Уху провели необычный краш-тест кроссовера Chery Tiggo 7. Вместо традиционного неподвижного барьера автомобиль столкнули с грузовиком на скорости 50 км/ч. Как отмечается в материалах испытания, такой формат проверки применили для модели впервые.

Испытание организовали на площадке лаборатории краш-тестов «Луншань». Процедуру сделали открытой для публики: за столкновением наблюдали представители СМИ, сотрудники Chery и владельцы автомобилей этой марки.

Главной задачей проверки стала оценка того, насколько конструкция кузова и встроенные системы безопасности способны защитить людей при столкновении с крупным транспортным средством. По итогам испытания автомобиль продемонстрировал сохранение целостности основных элементов салона и слаженную работу защитных механизмов.

В момент удара автоматически активировалась система экстренного вызова eCall, которая инициировала обращение в службы помощи. Передние и центральные стойки кузова, а также двери сохранили свою целостность. При этом опасной деформации внутреннего пространства автомобиля не произошло.

Системы пассивной безопасности также сработали согласованно: преднатяжители ремней и подушки безопасности активировались в нужный момент, обеспечив защиту манекенов, использовавшихся во время испытания.

Таким образом, публичный краш-тест позволил проверить поведение Chery Tiggo 7 при столкновении с грузовиком и оценить эффективность кузовной конструкции, ремней безопасности, подушек и системы автоматического вызова экстренных служб.

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