Крепкие напитки могут подорожать уже с нового года: что известно

Со следующего года могут повыситься цены на крепкий алкоголь из недружественных стран. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ.

Со следующего года могут повыситься цены на крепкий алкоголь из недружественных стран. Причина — возможное увеличение пошлины на эти напитки. Предполагается, что она будет составлять 20% от таможенной стоимости продукции, но не менее 5 евро за литр. Сейчас действует норма, принятая еще в сентябре 2024 года, - 20% от таможенной стоимости продукции, но не менее 3 евро за литр.

- О повышении ставок на крепкую алкогольную продукцию из недружественных стран с 1 января 2027 года говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027–2029 годы, - рассказал KP.RU эксперт алкогольного рынка, доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский. - Ожидается, что соответствующее постановление правительства России будет опубликовано в ноябре 2026 года.

Сколько же будем платить за бутылку недружественного рома, виски или коньяка? Добавляются два евро на литр. Причем считают от литра напитка, а не от литра содержащегося в нем чистого спирта. Получается, плюс один евро на поллитровку — по нынешнему курсу это 91 рубль. Терпимо.

- Плюс добавьте еще 30-50 процентов оптовой и розничной наценки, - уточняет доцент Черниговский.

Выходит уже подорожание где-то на 150 рублей за пол-литра, а если раскошелиться на 0,7, то и на все 200.

- На мой взгляд, возможное повышение минимальной пошлины с 3 до 5 евро за литр крепкого алкоголя — это одновременно фискальная и протекционистская мера, - говорит Черниговский. - С одной стороны, она должна увеличить бюджетные поступления, с другой - поддержать российских производителей.

Подорожание коснется довольно незначительной части алкогольной продукции. Фото: REUTERS.

Причем коснется эта мера довольно незначительной части алкогольной продукции.

- Крепкого алкоголя из дальнего зарубежья на российском рынке сейчас сравнительно немного, - говорит эксперт. - За январь–август 2026 года розничные продажи составили около 4,3 млн декалитров при общем объеме продаж крепких напитков 78,2 млн декалитров. Это примерно 5,5%. Причем показатель по дальнему зарубежью включает продукцию не только из недружественных государств. Следовательно, доля алкоголя, которого непосредственно коснется новая пошлина, еще меньше.

Тем не менее подорожание скажется на спросе, особенно в недорогом сегменте, считает эксперт.

- Для премиальной продукции прибавка некритична, а для напитков стоимостью до 1,5 тысячи рублей она ухудшает конкурентоспособность, - говорит Черниговский. - Недорогой импорт полностью не исчезнет, но его ассортимент сократится. Это поддержит отечественный рынок.

Поддержка лишней не будет. За январь–сентябрь 2026 года российское производство крепкого алкоголя сократилось примерно на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, приводит данные эксперт.

- На этом фоне обсуждаются различные протекционистские инициативы, - говорит Черниговский. - Например, рассматривается возможность повысить пошлины до пяти евро за литр не только на крепкий алкоголь, но и на пиво и пивные напитки из недружественных стран. А Ассоциация виноградарей и виноделов России подтвердила ранее выдвинутое предложение установить пошлину 200% на вина из стран НАТО. Речь идет о тихих, игристых и крепленых винах. В совокупности эти инициативы направлены на то, чтобы увеличить стоимость западного импорта и перенаправить часть сохраняющегося потребительского спроса на российскую продукцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Центробанк снова сохранил ключевую ставку: почему и чего ждать дальше?

Открывайте вклады, не спешите с кредитами: как россиянам реагировать на сохранение ставки ЦБ

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Недвижимость от города: какие возможности столичные аукционы открывают бизнесу и жителям