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Экономика23 октября 2026 11:55

Крепкие напитки могут подорожать уже с нового года: что известно

Доцент Черниговский: рост импортных пошлин поддержит российских производителей
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
Со следующего года могут повыситься цены на крепкий алкоголь из недружественных стран.

Со следующего года могут повыситься цены на крепкий алкоголь из недружественных стран.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ.

Со следующего года могут повыситься цены на крепкий алкоголь из недружественных стран. Причина — возможное увеличение пошлины на эти напитки. Предполагается, что она будет составлять 20% от таможенной стоимости продукции, но не менее 5 евро за литр. Сейчас действует норма, принятая еще в сентябре 2024 года, - 20% от таможенной стоимости продукции, но не менее 3 евро за литр.

- О повышении ставок на крепкую алкогольную продукцию из недружественных стран с 1 января 2027 года говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027–2029 годы, - рассказал KP.RU эксперт алкогольного рынка, доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский. - Ожидается, что соответствующее постановление правительства России будет опубликовано в ноябре 2026 года.

Сколько же будем платить за бутылку недружественного рома, виски или коньяка? Добавляются два евро на литр. Причем считают от литра напитка, а не от литра содержащегося в нем чистого спирта. Получается, плюс один евро на поллитровку — по нынешнему курсу это 91 рубль. Терпимо.

- Плюс добавьте еще 30-50 процентов оптовой и розничной наценки, - уточняет доцент Черниговский.

Выходит уже подорожание где-то на 150 рублей за пол-литра, а если раскошелиться на 0,7, то и на все 200.

- На мой взгляд, возможное повышение минимальной пошлины с 3 до 5 евро за литр крепкого алкоголя — это одновременно фискальная и протекционистская мера, - говорит Черниговский. - С одной стороны, она должна увеличить бюджетные поступления, с другой - поддержать российских производителей.

Подорожание коснется довольно незначительной части алкогольной продукции.

Подорожание коснется довольно незначительной части алкогольной продукции.

Фото: REUTERS.

Причем коснется эта мера довольно незначительной части алкогольной продукции.

- Крепкого алкоголя из дальнего зарубежья на российском рынке сейчас сравнительно немного, - говорит эксперт. - За январь–август 2026 года розничные продажи составили около 4,3 млн декалитров при общем объеме продаж крепких напитков 78,2 млн декалитров. Это примерно 5,5%. Причем показатель по дальнему зарубежью включает продукцию не только из недружественных государств. Следовательно, доля алкоголя, которого непосредственно коснется новая пошлина, еще меньше.

Тем не менее подорожание скажется на спросе, особенно в недорогом сегменте, считает эксперт.

- Для премиальной продукции прибавка некритична, а для напитков стоимостью до 1,5 тысячи рублей она ухудшает конкурентоспособность, - говорит Черниговский. - Недорогой импорт полностью не исчезнет, но его ассортимент сократится. Это поддержит отечественный рынок.

Поддержка лишней не будет. За январь–сентябрь 2026 года российское производство крепкого алкоголя сократилось примерно на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, приводит данные эксперт.

- На этом фоне обсуждаются различные протекционистские инициативы, - говорит Черниговский. - Например, рассматривается возможность повысить пошлины до пяти евро за литр не только на крепкий алкоголь, но и на пиво и пивные напитки из недружественных стран. А Ассоциация виноградарей и виноделов России подтвердила ранее выдвинутое предложение установить пошлину 200% на вина из стран НАТО. Речь идет о тихих, игристых и крепленых винах. В совокупности эти инициативы направлены на то, чтобы увеличить стоимость западного импорта и перенаправить часть сохраняющегося потребительского спроса на российскую продукцию.

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