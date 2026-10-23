Сообщения о росте тарифов ЖКХ на 60% в Тюмени из-за атак дронов оказались фейком Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

ГУ МЧС по Тюменской области сообщило о повышении тарифов ЖКХ на 60% в связи с планируемыми издержками на восстановление инфраструктуры ТЭК после ударов ВСУ – такие сообщения появились в соцсетях. Информация подавалась в формате видеокомментария представителя ведомства на фоне официального баннера и водяного знака регионального управления министерства. «Комсомольская правда» разбиралась, можно ли доверять этому ролику.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

На самом деле ГУ МЧС по Тюменской области не регулирует коммунальные услуги, не устанавливает экономические показатели и никогда не делало подобных заявлений. На официальных ресурсах ведомства таких сообщений нет.

Распространяемый видеоролик является дипфейков. За основу был взят официальный комментарий ГУ МЧС по Тюменской области, который касался совсем другой темы. Подобные видеокомментарии размещены в различных СМИ, в отличие от фейкового. Авторы липового ролика взяли видео и с помощью искусственного интеллекта наложили свою звуковую дорожку, имитируя речь представителя ведомства.

Вопросами тарифообразования в регионе занимается исключительно Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области.

С 1 октября 2026 года в регионе действительно произошло плановое изменение тарифов, но ни о каких 60% речи не идет. В большинстве муниципалитетов рост составил 17–18%, а в Тюмени средний рост платы ограничен предельным индексом в 25,7% (максимум до 27,9% для отдельных домов).

Изменения для регионов утверждены на федеральном уровне. В 2025 году губернатор Александр Моор подписал постановление об увеличении платы за коммунальные услуги в 2026 году. Согласно документы, рост в муниципалитетах за год составит в среднем 30%, однако Тюменская область удержала показатели ниже этой планки.

Как пояснил директор регионального департамента тарифной и ценовой политики Евгений Карташков, корректировка связана исключительно с плановой модернизацией изношенных инженерных сетей (водоканалов, теплосетей и котельных), на ремонт которых в 2026 году направлено около 4 млрд рублей.

«Рост тарифов на коммунальные услуги в России – процесс регулируемый. Естественно, как и цены на любые виды продукции и услуг, тарифы должны расти в соответствии с инфляцией, иначе производство коммунальных ресурсов будет совершенно убыточным, возникнут сложности с производством нужного количества воды, тепла и электроэнергии. Поэтому это плановый процесс», – прокомментировала «ФедералПресс» директор направления «Городское хозяйство» Фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер.

Ложные сообщения о «повышении тарифов на 60%» одновременно распространялись в соцсетях по всей России. Авторы фейка использовали шаблонные тексты и поддельные видео с главами различных регионов, связывая рост цен с вымышленными причинами.

Так, в Орловской области распространялся сфабрикованный с помощью ИИ видеоролик, где губернатор якобы объявляет о 60% росте тарифов. Власти назвали это грубым вбросом для нагнетания негатива.

В Карелии пресс-секретарь главы региона Марина Кабатюк опровергла слухи о резком скачке цен: средний рост платы за ЖКХ с 1 октября составил 9,9%, а совокупное увеличение не превышает 12%. Для сравнения.

В Ярославской области мошенники распространяли поддельный скриншот постановления о повышении тарифов на 18% для «ремонта сетей». Проверка показала, что документ – грубая подделка: реальный предельный индекс роста для региона ограничен 14%, а максимум по указу губернатора составляет 16,1%. Аналогичные фейки с идентичным текстом фиксировались в Брянской, Курской, Липецкой и Калининградской областях.

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