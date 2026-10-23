УАЗ переносит сроки: когда появится «Патриот Х»

Продажи обновленного "Патриота" перенесены. Petr Smagin / Shutterstock.com / Fotodom

Ульяновский автомобильный завод отложил выход на рынок модернизированного внедорожника «Патриот», который ранее планировалось представить покупателям до конца сентября 2026 года. Как сообщает Autonews, теперь старт продаж намечен на более поздний срок.

В пресс-службе УАЗа сообщили, что обновленная модель поступит в продажу до завершения 2026 года. Изначально предприятие рассчитывало начать реализацию рестайлингового внедорожника в третьем квартале. По каким причинам пришлось скорректировать график, представители завода не уточнили.

Модернизированный автомобиль получит название «Патриот Х». Одним из главных изменений станет силовая установка: внедорожник оснастят двухлитровым дизельным двигателем мощностью 136 л. с. В паре с ним будет работать шестиступенчатая механическая коробка передач.

Изменения затронули и оформление автомобиля. Внешне обновленный «Патриот Х» можно будет отличить по полностью светодиодной оптике и немного измененной решетке радиатора. В интерьере появятся новое рулевое колесо, поворотный селектор трансмиссии в виде шайбы, а также дополнительные разъемы для подключения устройств, в том числе USB Type-C.

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