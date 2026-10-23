Дом моды «Этро»: бизнес, в который влюблены все женщины

Глава модного дома «Этро» Фабрицио Кардинале Фото: Валерий ЧУМАКОВ.

Экономика должна руководить политикой, а не наоборот. Понимание этого и, главное, воплощение может многое изменить сейчас в мире, переживающем кризис и стоящий на пороге сразу нескольких революций – технологической, цифровой, инновационной, а еще роботизации, логистики и других современных понятий. Уже сейчас необходима перенастройка мировой системы экономических отношений, которая требует не одного года. И XIX Веронский Евразийский экономический форум в Стамбуле стал той площадкой, где не говорили о политике, а обсуждали, каким станет новая экономическая эпоха.

На берегу Босфора, в нескольких сотнях метров от моста, соединяющего Европу и Азию, во Дворце, стоящем на стыке двух континентов – что символично - собрались россияне, европейцы, американцы, представители азиатских стран и обсуждали самые разные аспекты финансово-экономических, транспортно-логистических, социальных отношений.

Можно говорить об экономике на языке экспертов, можно – на языке моды. Это проще и понятнее. Так об этом рассуждает легендарный человек - Фабрицио Кардинале, руководитель модного торгового дома «Этро». От произведений этого очага моды захватывает дух у сотен тысяч женщин во всем мире. Их подделывают производители-пираты, потому что красота и цветовая гамма их продукции понятна женщинам ( хотя у них есть и мужская линия) независимо от страны проживания. Вот что рассказывает Фабрицио Кардинале:

"«Этро» – это не просто мода, сегодня это стиль жизни, который включает в себя разнообразие культур, любознательность, этническое разнообразие, путешествия. Он давно уже рождается, вбирая в себя стили различных стран и народов мира.

Мы работаем и с тканями, и с предметами интерьера – так возникает то, что мы создаем. Обмен опытом, встречи – это то, что неизменно приводит нас в Турцию. Неподалеку отсюда во дворце Топкапы хранятся старинные кафтаны, которые сшиты в Средние века из уникальных тканей, поступавших сюда из Венеции, из Луки. Дух этого мы храним уже 55 лет – с момента, когда была создана наша компания.

Марка «Этро» знает, что ей необходимо: нужен партнер, который понимает, что нам нужно. Мы теперь активно вовлечены и в гостиничный бизнес, индустрию гостеприимства, предлагаем ей свой стиль, свои ткани, свое оформление пространств и, получается, создаем совместно свой мир.

Благополучие для всех, процветание для всех. Думаю, это смысл и задача бизнеса. Можно привезти в любую страну все готовое. На какое-то время этого хватит. Либо работать вместе с партнерами из этой страны, чтобы созданное вместе оставалось надолго. В нашем случае производить вместе ткани, модели, но главное - обращаться с партнерами не как продавец с покупателем, а созидать вместе с ними, чтобы рождались идеи, цвета, узоры. Товары всегда путешествовали вместе с идеями. Тогда у этого процесса есть будущее".

От себя добавим: торговый дом «Этро» нечасто рассказывает о философии своего стиля. То, что говорил синьор Кардинале, звучало просто, но объясняло, почему его продукция всегда узнаваема и любима в десятках стран мира. Не просто продавать, а обогащать друг друга. Специалисты компании ищут идеи и краски по всему миру. Они всегда в движении. Как и сама мода. Пока у них все получается: их вещи говорят сами за себя.

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